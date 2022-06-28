Đúng 0 giờ ngày 30/6: Vòng kìm kẹp của Thái Tuế dần mở, vận khí khởi sắc, TOP 3 con giáp 'cá chép hóa rồng' tài lộc đỏ rực, tiền bạc sung túc, gia đạo ấm êm

Người tuổi Thân giỏi sử dụng trí não, có kỹ năng biểu đạt rất nhạy bén, suy nghĩ thấu đáo về các vấn đề trong cuộc sống hàng ngày. Người tuổi Thân cũng luôn cẩn thận, có sự thông minh nhạy bén để không để xảy ra bất cẩn trong công việc hay khiến người khác hiểu lầm.

Trong công việc, đây cũng là giai đoạn tuổi Thân ngập tràn những ý tưởng mới, nhờ đó mà họ cũng dễ dàng nắm bắt đươc những cơ hội người khác chưa nhìn thấy được. Nhờ được quý nhân phù trợ nên không những tài chính ổn định, phát triển mà chuyện tình cảm của tuổi Thân thời gian tới cũng thuận lợi hơn.

Theo tử vi cho biết, đúng 0 giờ ngày 30/6 này, khi Thái Tuế đã dần mở gọng kìm cũng là lúc tuổi Thân nhận được nhiều cơ hội làm giàu. Tuổi Thân có thu nhập từ nhiều nguồn, vận tài lộc cũng thịnh vượng hơn rất nhiều.

Chính vì vậy nên khoảng thời gian cuối năm là lúc tuổi Thân bắt đầu tận hưởng thành quả, không cần nỗ lực quá nhiều mà tiền bạc vẫn đổ về ào ào. Không những kiếm tiền dễ dàng mà họ cũng rất biết cách quản lý tài chính nên không lo thất thoát, hao tài tốn của.

Tuổi Tỵ

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ là một trong những ngôi sao may mắn trong ngày cuối cùng của tháng 6 này.

Kể từ thời điểm này trở đi, họ luôn gặp may mắn. Nguyên nhân chủ yếu là do con giáp này có nhiều phát kiến mới, mở mang đầu óc, lại được quý nhân chỉ dẫn nên nâng cao hiệu quả trong công việc, làm gì cũng thành công.

Người tuổi Tỵ không thích đi đường tắt nhưng họ lại luôn được "kê chân" để đạt tới thành công nhanh hơn, tiền bạc rủng rỉnh.

Con giáp tuổi Tỵ có khả năng, có vốn liếng, làm ăn phát đạt. Do đó, trong 6 tháng cuối năm của năm Nhâm Dần 2022, họ kinh doanh thành công, làm việc gì cũng hanh thông, tiền bạc rủng rỉnh, cơm ăn áo mặc không phải lo nghĩ. Thật đáng để người khác ghen tỵ.

Tuổi Mão

Ảnh minh họa: Internet

Trong tử vi 12 con giáp thì người tuổi Mão là những người hiền lành, biết cân bằng giữa cảm xúc và lý trí, sống tình nghĩa nên được mọi người hết mực yêu thương, quý mến.

Từ 0 giờ ngày 30/6, tài lộc của tuổi Mão sẽ tăng vọt, dự đoán sẽ trở thành triệu phú trong năm nay. Nếu nắm bắt được cơ hội, sự phát triển của sự nghiệp trong năm nay sẽ thăng hoa đến mức không ngờ. Từ giờ đến cuối năm, tuổi Mão sẽ gặp được quý nhân, được đưa đường dẫn lối giúp cuộc sống thăng hoa mỹ mãn, muốn tiền có tiền, muốn tình có tình.

Sự nghiệp, công việc kinh doanh, buôn bán của Mão càng về cuối năm càng thuận. Với người làm công ăn lương, có công việc ổn định sẽ có cơ hội được tăng lương hoặc thăng tiến.

Ngoài ra, nhờ Chính Ấn và Chính Quan hỗ trợ nên vận khí của Mão lên cao hơn so với thời gian trước. Tuy nhiên trong hợp tác làm ăn Mão nên cẩn thận nhìn nhận xem ai là quý nhân, ai là kẻ tiểu nhân rình rập.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm