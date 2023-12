Đúng 0 giờ đêm nay (mùng 1/6 âm lịch): Vị Thần May Mắn hiển linh và mỉm cười với 3 con giáp, dành hết bao phú quý thiên hạ, vận đỏ như son, đường quan lộ hanh thông, phát tài vượng lộc

Tháng 6 âm lịch bắt đầu cũng là lúc sự phát triển tốt đẹp của Ngọ được bật lên, tốc độ kiếm tiền ngày càng nhanh, sớm đạt được đỉnh cao lý tưởng.

Người tuổi Ngọ sẽ được bao bọc bởi vận may, gặp hung hóa cát, có động lực để làm ăn kiếm tiền trang trải cuộc sống. Nếu không may gặp họa cũng sớm vượt qua bình an vô sự nhờ cục diện Tam Hội Thái Tuế kết hợp với Nguyệt Lệnh lâm Đế Vượng che chở cực kỳ tốt.