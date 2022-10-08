Đúng giờ Tý hôm nay 8/10/2022: THẦN MAY MẮN bám gót, 3 con giáp này may mắn đủ đường, thuận lợi hanh thông, đường công danh nhiều biến chuyển, đào hoa vượng, bản mệnh nhiều 'vệ tinh' vây quanh

Xem tử vi hàng ngày phương Đông, vào ngày Thứ Bảy 08/10/2022 này, đường tài lộc của Tuổi Tuất vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, vì thế mà con giáp này không có quá nhiều thứ cần phải suy tư. Tuy nhiên bản mệnh đừng có chủ quan mà tiêu xài vô độ vì sau đó lúc hối hận thì cũng đã muộn.

Chuyện tình cảm của con giáp này lại có nhiều tín hiệu đáng mừng. Bạn được đào hoa dẫn lỗi, mở ra nhiều cơ hội gặp gỡ và tiếp xúc với người khác phái. Đôi bên đều có ấn tượng tốt về nhau ngay từ đầu nên mối quan hệ có thể sẽ tiến triển nhanh bất ngờ đấy.

Vận trình sự nghiệp thuận lợi, hợp tác làm ăn đều tiến triển suôn sẻ nhờ cát tính nâng đỡ. Những quyết định của Tuổi Tuất trong thời gian qua đều đang đúng hướng. Về phương diện tình cảm, gia đạo yên ổn, mọi hiểu lầm đều được hóa giải. Con giáp này nên dành thời gian cho gia đình của mình nhiều hơn.

Chuyện tình cảm của con giáp này lại có nhiều tín hiệu đáng mừng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi cá nhân hàng ngày của 12 con giáp đưa ra những dự báo cho Thứ Bảy 08/10/2022, theo đó thì đường sự nghiệp của Tuổi Hợirất hanh thông. Bản mệnh có được thành công khiến nhiều người thấy ghen tị và cho rằng đó chỉ do may mắn. Đừng quá bận tâm bởi chỉ có bản thân mới biết mình đã trải qua những gì, cố gắng nỗ lực ra sao để có được vị trí hiện tại.

Tài lộc thuận lợi, các nguồn thu tăng vì bản mệnh có nhiều cơ hội kiếm tiền nhưng đây cũng là lý do khiến cho Tuổi Hợi không kiểm soát được chi tiêu mà vung tiền hoang phí cho những khoản không cần thiết. Người làm kinh doanh có thể thu lợi nhuận lớn trong ngày như chi tiêu cũng không phải là ít. Kiểm soát tài chính tốt chính là chìa khóa để mở cánh cửa thành công bền vững.

Về mặt tình cảm, con giáp này có một mái nhà rất hạnh phúc. Nếu còn độc thân, tuổi Tuất sẽ dễ dàng rung động với một người nào đó ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nếu đã lập gia đình, càng ngày bản mệnh càng trân trọng nửa kia hơn.

Tài lộc thuận lợi, các nguồn thu tăng vì bản mệnh có nhiều cơ hội kiếm tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tuổi Tý dự đoán mục tiêu cải thiện thu nhập của con giáp này sẽ sớm đạt được khi việc kiếm tiền trở nên suôn sẻ hơn. Thuận lợi nhất là những người làm trong lĩnh vực buôn bán kinh doanh, con giáp này có duyên bán hàng nên khách hàng tự tìm tới, chuyện làm ăn vô cùng tốt đẹp.

Trong khi đó người làm công ăn lương sẽ có một làm việc nhàn hạ mà không gặp phải áp lực hay khó khăn nào. Bạn nên tranh thủ giải quyết hết những nhiệm vụ còn dang dở ở thời điểm cuối tuần này, chớ để dây dưa sang tuần mới.

Nửa kia chính là người thấu hiểu bản mệnh nhất trên đời. Đối phương có thể đoán được suy nghĩ và mong muốn mà không cần bản mệnh phải nói thành lời. Tuổi Mùi luôn trân trọng mối quan hệ hiện tại và cố gắng để trở thành hậu phương vững chắc của người ấy.

Nửa kia chính là người thấu hiểu bản mệnh nhất trên đời - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo