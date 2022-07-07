Đúng giờ Tý hôm nay 7/7: TOP 3 con giáp 'ngồi không' cũng hưởng trọn phước lộc, tiền tài tìm đến, vận may gõ cửa, hỷ sự vô biên, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 07/07/2022 06:23

Tử vi dự đoán vào đúng giờ Tý hôm nay, những con giáp này ngồi không cũng hưởng trọn phước lộc, tiền tài - vận may đủ đầy, tình duyên thăng hoa.

Tuổi Hợi

Thứ 5 này, người tuổi Hợi có Thiên Ấn nâng đỡ nên tinh thần làm việc vô cùng hăng hái. Bạn đưa ra rất nhiều ý tưởng sáng tạo, năng lực được phát huy tối đa. Nhờ vậy công việc luôn hoàn thành xuất sắc, được giao đảm nhiệm thêm nhiều trọng trách, cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp của mệnh chủ chẳng còn xa nữa.

Kim sinh Thủy cho thấy mối quan hệ giữa người tuổi Hợi và nửa kia rất yên ấm. Bạn luôn tôn trọng nửa kia và thảo luận mọi chuyện với người ấy, bất kể việc lớn hay việc nhỏ. Đây là lý do giúp hai vợ chồng luôn đồng lòng trong mọi công việc.

Nếu còn độc thân, nhân duyên khác giới của bạn đang khá vượng. Bản mệnh nên nhân cơ hội này nhiệt tình hơn trong các cuộc trò chuyện với mọi người, bởi rất có thể nhờ đó, bạn sẽ tìm ra được người phù hợp với mình.

Đúng giờ Tý hôm nay 7/7: TOP 3 con giáp 'ngồi không' cũng hưởng trọn phước lộc, tiền tài tìm đến, vận may gõ cửa, hỷ sự vô biên, tình duyên đỏ thắm - Ảnh 1
Thứ 5 này, người tuổi Hợi có Thiên Ấn nâng đỡ nên tinh thần làm việc vô cùng hăng hái - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Với sự xuất hiện của Thực Thần, người tuổi Mùi có điềm báo rất vượng tài trong ngày hôm nay. Vận khí tốt lành, bạn đi đâu cũng được người giúp đỡ, công việc trôi chảy, tiền tài cũng theo đó mà tới. Chuyện kinh doanh buôn bán đang trên đà phát triển. Bản mệnh lại làm ăn có uy ín, chân thật nên được lòng rất nhiều đối tác làm ăn.

Công việc của bạn trong ngày không có điều gì đáng lo ngại khi mọi kế hoạch đều tiến triển tốt đẹp. Bạn làm việc hăng say và nghiêm túc cống hiến nên sẽ nhận lại những gì xứng đáng với nỗ lực của bản thân.

Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ trong gia đình bản mệnh khá hài hòa. Dù có khúc mắc cũng nhanh chóng được tháo gỡ, tạo cơ hội để đôi bên xích lại gần nhau hơn. Hôm nay còn là ngày vượng vận đào hoa, tình yêu nảy nở với người độc thân. Bạn sẽ có bước tiến mới với người mình thầm mến đã lâu.

Đúng giờ Tý hôm nay 7/7: TOP 3 con giáp 'ngồi không' cũng hưởng trọn phước lộc, tiền tài tìm đến, vận may gõ cửa, hỷ sự vô biên, tình duyên đỏ thắm - Ảnh 2
Với sự xuất hiện của Thực Thần, người tuổi Mùi có điềm báo rất vượng tài trong ngày hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn được mọi người yêu mến và tin tưởng nhờ có sự nâng đỡ của Nhị Hợp. Tuy nhiên, chính bạn lại thường xuyên hoang mang trước khi đưa ra quyết định, mơ hồ vì chưa tìm ra hướng đi cho mình.

Nếu muốn đưa ra sự lựa chọn chính xác, bạn nên xác định cho rõ điểm mạnh của mình cũng như điều mà mình mong muốn là gì. Hãy bước chậm lại để hiểu rõ điều trái tim mình thực sự mong muốn là gì.

Thổ sinh Kim cho thấy con giáp này và nửa kia luôn duy trì tình cảm rất ổn định. Hai người thường hay chia sẻ và tâm sự với nhau mọi chuyện trong cuộc sống. Nhờ có nửa kia mà bạn không nao núng trước khó khăn, sẵn sàng chấp nhận mọi thử thách.

Đúng giờ Tý hôm nay 7/7: TOP 3 con giáp 'ngồi không' cũng hưởng trọn phước lộc, tiền tài tìm đến, vận may gõ cửa, hỷ sự vô biên, tình duyên đỏ thắm - Ảnh 3
Thổ sinh Kim cho thấy con giáp này và nửa kia luôn duy trì tình cảm rất ổn định - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Sau 18h hôm nay 6/7: Kim dưỡng Thủy, tiền tài sinh sôi nảy nở, cơ hội tới tay, 3 con giáp này biết nắm bắt sẽ một bước lên mây, tài lộc bùng nổ, mau chóng giàu sang

Sau 18h hôm nay 6/7: Kim dưỡng Thủy, tiền tài sinh sôi nảy nở, cơ hội tới tay, 3 con giáp này biết nắm bắt sẽ một bước lên mây, tài lộc bùng nổ, mau chóng giàu sang

Tử vi dự đoán sau 18h hôm nauy, tiền tài sinh sôi nảy nở, 3 con giáp này tài lộc tới tay, mau chóng giàu sang, điểm mặt trong danh sách đại gia.

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