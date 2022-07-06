Sau 18h hôm nay 6/7: Kim dưỡng Thủy, tiền tài sinh sôi nảy nở, cơ hội tới tay, 3 con giáp này biết nắm bắt sẽ một bước lên mây, tài lộc bùng nổ, mau chóng giàu sang

Đường tình cảm của bản mệnh được Tam Hợp chiếu cố nên các mối quan hệ xã giao hài hòa, may mắn. Tuổi này tuy ăn nói chưa được khéo léo nhưng sống thật thà, không lươn lẹo, xảo quyệt nên càng về sau càng được người khác tín nhiệm, quý mến, ai cũng phải nể cách sống của bạn.

Ngũ hành tương sinh hậu thuẫn cho quá trình chữa trị bệnh tật của bản mệnh được suôn sẻ, hoặc gặp được bác sĩ có tâm chữa trị, hứa hẹn là bạn sẽ nhanh hồi phục thôi, đừng quá lo lắng làm gì nhé.

Đường tài lộc nhờ Kim dưỡng Thủy nên tiền bạc cứ thế mà sinh sôi nảy nở. Những người có ý định mở cửa hàng, khai trương, làm thêm bên ngoài thì nên tận dụng ngày này để tiến hành, đặc biệt là tuổi Giáp Tý.

Đường tài lộc nhờ Kim dưỡng Thủy nên tiền bạc cứ thế mà sinh sôi nảy nở - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Thứ 4 của tuổi Sửu gặp Chính Ấn chiếu vận có lợi cho những người làm quan hoặc có chí tiến thủ. Những người chỉ biết an phận thủ thường, làm công ăn lương rất khó phát triển trong ngày này, nếu bạn chịu đặt ra mục tiêu lớn thì có lẽ công việc đã khác đi rất nhiều.

Chuyện tình cảm nhờ ngũ hành Thổ sinh Kim mà trở nên hài hòa, thuận lợi hơn. Con giáp này tìm được người nói chuyện hợp ý mình. Người có gia đình gặp hung hóa cát, con cháu và người thân lớn tuổi bình an, tránh được họa lớn.

Mặt tiền bạc khởi sắc, có dấu hiệu may mắn. Thu nhập trong ngày của bản mệnh tăng lên rõ rệt, nguồn thu chủ yếu là từ công việc chính mà bạn đang đảm nhiệm.

Mặt tiền bạc khởi sắc, có dấu hiệu may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Vận trình công việc của tuổi Mão trong ngày hôm nay được Chính Tài tương trợ nên phần lớn may mắn sẽ liên quan đến lương thưởng, chức quyền. Bản mệnh cứ tập trung chăm lo cho công việc chính của mình thì việc sẽ không phụ lòng bạn, người có công thì trời có mắt, tuyệt đối không bao giờ phải chịu thiệt.

Thiên Tài hứa hẹn sẽ mang tới tài lộc cho con giáp tuổi Mão trong ngày này, hôm nay bạn dễ bốc thăm trúng thưởng hoặc được nhận một món quà nho nhỏ nào đó từ bạn bè, người thân. Lúc này nhớ cho mọi người chút "lộc" nhé để họ cùng chia vui với bạn.

Vận tình cảm được Tam Hợp chiếu cố nên cực kỳ khởi sắc. Một hai lời khinh rẻ bâng quơ chẳng thể làm khó được bạn. Cứ sống ngay ngắn thật thà thì ắt được mọi người yêu quý, còn kẻ giả tạo độc ác sẽ sớm bị vạch trần và bị mọi người xa lánh.

Thiên Tài hứa hẹn sẽ mang tới tài lộc cho con giáp tuổi Mão trong ngày này - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo