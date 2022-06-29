Đúng giờ Tý hôm nay 29/6: TOP 3 con giáp được TAM HỢP trợ mệnh, QUÝ NHÂN soi đường, vận trình hanh thông, công danh rạng rỡ, tiền tài chạm đỉnh, phúc lộc dồi dào

Tử vi hôm nay, tuổi Sửu có được những đánh giá tốt về năng lực trong công việc. Những lợi khen này sẽ giúp con giáp này có được một tâm trạng vô cùng phấn chấn và không cảm thấy những cố gắng của mình là vô nghĩa.

Bản mệnh có lộc ăn uống nhưng không vì thế mà quên mình, sa đà vào những cuộc vui mà ảnh hưởng đến thân thể. Bên cạnh đó, tuổi Sửu cần phải quan tâm chú ý hơn đến vấn đề sức khỏe .

Về phương diện tình cảm khá ngọt ngào giúp cho các dự định gắn kết tình cảm trở nên thuận lơi, vui vẻ và các hiểu lầm có cơ hội được giải tỏa. Tuổi Sửu tận dụng thời gian nghỉ lễ này để dành thời gian nhiều hơn cho người thân trong gia đình cũng như nửa kia của mình.

Về phương diện tình cảm khá ngọt ngào giúp cho các dự định gắn kết tình cảm trở nên thuận lơi, vui vẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi của 12 con giáp chỉ ra rằng, hôm nay, tuổi Dần đang cảm thấy khá vui vẻ và may mắn. Các vấn đề liên quan đến tiền bạc không có nhiều điều phải lo nghĩ, việc chi tiêu rủng rỉnh hơn và quan trọng hơn hết là con giáp này có thể sẽ có được những sự ủng hộ của mọi người trong các quyết định tài chính.

Đối với bản mệnh lúc này, việc tăng cường các mối quan hệ bạn bè cũng rất thuận lợi và có được những cơ hội tốt đẹp cho thời gian sau này. Sự khéo léo của tuổi Dần hoàn toàn có thể giúp con giáp này thay đổi đáng kể trong vận trình tài lộc trong năm tới.

Hãy cho bản thân một chút thời gian hôm nay nếu Tuổi Dần có thể. Ngâm mình trong bồn sẽ là một cách tuyệt vời để làm dịu cơ thể và tâm hồn của bạn. Tuổi Dần cũng có thể làm vài việc mà mình yêu thích.

Đối với bản mệnh lúc này, việc tăng cường các mối quan hệ bạn bè cũng rất thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi phương Đông, hôm nay, tuổi Tỵ không có điều gì phải lo lắng. Cả gia đình sum vầy, tụ họp bên nhau tận hưởng bầu không khí ấm áp và hạnh phúc thôi. Rất ít khi con giáp này thể hiện sự quan tâm một ai đó nhưng lúc này bản mệnh dường như có những thay đổi mà khiến người xung quanh cũng phải thấy khác biệt.

Hơn thế nữa, may mắn ghé thăm có thể giúp cho những tuổi Tỵ đang cô đơn, lẻ loi có thể có được một cuộc gặp gỡ đích thực. Tài tinh chiếu mệnh, tiền bạc dồi dào nhưng không có nghĩa là chi tiêu mua sắm bạt mạng đâu.

Tuổi Tỵ vẫn cố gắng tận dụng mọi cơ hội có được để gia tăng thêm thu nhập cho mình. Thế nhưng cũng cần phòng họa Thân Tỵ tương phá dễ khiến bản mệnh nảy sinh tính bốc đồng mà tiêu xài hoang phí.

Tuổi Tỵ vẫn cố gắng tận dụng mọi cơ hội có được để gia tăng thêm thu nhập cho mình - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo