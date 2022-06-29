Đúng giờ Tý hôm nay 29/6: TOP 3 con giáp được TAM HỢP trợ mệnh, QUÝ NHÂN soi đường, vận trình hanh thông, công danh rạng rỡ, tiền tài chạm đỉnh, phúc lộc dồi dào

Tâm linh - Tử vi 29/06/2022 06:27

Tử vi dự đoán đúng giờ Tý hôm nay ngày 29/6, những con giáp này được tam hợp trợ mệnh , quý nhân soi đường, công danh rạng rỡ, tiền tài chạm đỉnh, phúc lộc dồi dào, vạn trình hanh thông.

Tuổi Sửu

Tử vi hôm nay, tuổi Sửu có được những đánh giá tốt về năng lực trong công việc. Những lợi khen này sẽ giúp con giáp này có được một tâm trạng vô cùng phấn chấn và không cảm thấy những cố gắng của mình là vô nghĩa.

Về phương diện tình cảm khá ngọt ngào giúp cho các dự định gắn kết tình cảm trở nên thuận lơi, vui vẻ và các hiểu lầm có cơ hội được giải tỏa. Tuổi Sửu tận dụng thời gian nghỉ lễ này để dành thời gian nhiều hơn cho người thân trong gia đình cũng như nửa kia của mình.

Bản mệnh có lộc ăn uống nhưng không vì thế mà quên mình, sa đà vào những cuộc vui mà ảnh hưởng đến thân thể. Bên cạnh đó, tuổi Sửu cần phải quan tâm chú ý hơn đến vấn đề sức khỏe.

Đúng giờ Tý hôm nay 29/6: TOP 3 con giáp được TAM HỢP trợ mệnh, QUÝ NHÂN soi đường, vận trình hanh thông, công danh rạng rỡ, tiền tài chạm đỉnh, phúc lộc dồi dào - Ảnh 1
Về phương diện tình cảm khá ngọt ngào giúp cho các dự định gắn kết tình cảm trở nên thuận lơi, vui vẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi của 12 con giáp chỉ ra rằng, hôm nay, tuổi Dần đang cảm thấy khá vui vẻ và may mắn. Các vấn đề liên quan đến tiền bạc không có nhiều điều phải lo nghĩ, việc chi tiêu rủng rỉnh hơn và quan trọng hơn hết là con giáp này có thể sẽ có được những sự ủng hộ của mọi người trong các quyết định tài chính.

Đối với bản mệnh lúc này, việc tăng cường các mối quan hệ bạn bè cũng rất thuận lợi và có được những cơ hội tốt đẹp cho thời gian sau này. Sự khéo léo của tuổi Dần hoàn toàn có thể giúp con giáp này thay đổi đáng kể trong vận trình tài lộc trong năm tới.

Hãy cho bản thân một chút thời gian hôm nay nếu Tuổi Dần có thể. Ngâm mình trong bồn sẽ là một cách tuyệt vời để làm dịu cơ thể và tâm hồn của bạn. Tuổi Dần cũng có thể làm vài việc mà mình yêu thích.

Đúng giờ Tý hôm nay 29/6: TOP 3 con giáp được TAM HỢP trợ mệnh, QUÝ NHÂN soi đường, vận trình hanh thông, công danh rạng rỡ, tiền tài chạm đỉnh, phúc lộc dồi dào - Ảnh 2
Đối với bản mệnh lúc này, việc tăng cường các mối quan hệ bạn bè cũng rất thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi phương Đông, hôm nay, tuổi Tỵ không có điều gì phải lo lắng. Cả gia đình sum vầy, tụ họp bên nhau tận hưởng bầu không khí ấm áp và hạnh phúc thôi. Rất ít khi con giáp này thể hiện sự quan tâm một ai đó nhưng lúc này bản mệnh dường như có những thay đổi mà khiến người xung quanh cũng phải thấy khác biệt.

Hơn thế nữa, may mắn ghé thăm có thể giúp cho những tuổi Tỵ đang cô đơn, lẻ loi có thể có được một cuộc gặp gỡ đích thực. Tài tinh chiếu mệnh, tiền bạc dồi dào nhưng không có nghĩa là chi tiêu mua sắm bạt mạng đâu.

Tuổi Tỵ vẫn cố gắng tận dụng mọi cơ hội có được để gia tăng thêm thu nhập cho mình. Thế nhưng cũng cần phòng họa Thân Tỵ tương phá dễ khiến bản mệnh nảy sinh tính bốc đồng mà tiêu xài hoang phí.

Đúng giờ Tý hôm nay 29/6: TOP 3 con giáp được TAM HỢP trợ mệnh, QUÝ NHÂN soi đường, vận trình hanh thông, công danh rạng rỡ, tiền tài chạm đỉnh, phúc lộc dồi dào - Ảnh 3
Tuổi Tỵ vẫn cố gắng tận dụng mọi cơ hội có được để gia tăng thêm thu nhập cho mình - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Tử vi sau 18h ngày mai 29/6: TOP 3 con giáp gặp thời đổi vận, xui rủi biến tan, vận may tới tấp, sự nghiệp lên hương, tài chính tăng ngùn ngụt, tiêu xài dư dả, đào hoa nở rộ

Tử vi sau 18h ngày mai 29/6: TOP 3 con giáp gặp thời đổi vận, xui rủi biến tan, vận may tới tấp, sự nghiệp lên hương, tài chính tăng ngùn ngụt, tiêu xài dư dả, đào hoa nở rộ

Tử vi dự đoán sau 18h ngày mai 29/6, những con giáp này gặp thời đổi vận, xui rủi tan biến, may mắn tới tấp, đi đến đâu thuận lợi, hanh thông đến đó, tình duyên trên đà tiến triển.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp 12 con giáp tử vi con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 11 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 1 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 1 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 7 giờ 26 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 1 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 1 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 1 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 16 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 10 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026