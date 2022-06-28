Tử vi sau 18h ngày mai 29/6: TOP 3 con giáp gặp thời đổi vận, xui rủi biến tan, vận may tới tấp, sự nghiệp lên hương, tài chính tăng ngùn ngụt, tiêu xài dư dả, đào hoa nở rộ

Tử vi ngày mới cho biết Tam Hợp là tín hiệu cực kỳ tốt để con giáp tuổi Tỵ có thể chủ động mở lời với người mà bạn thích, thực ra bao lâu nay bạn đã biết họ bật đèn xanh, chỉ là hôm nay mới là thời điểm thích hợp cho bạn ngỏ lời mà thôi. Những cặp đôi cũng có những giây phút lãng mạn bên nhau trong ngày này.

Hỏa - Thổ tương sinh mang lại năng lượng đầy tích cực, khi bạn có thể đón nhận một số tin vui, liên quan đến các mối quan hệ. Dường như một thành viên mới nào đó có thể bước vào đời sống của bạn, hoặc bạn có thể chủ động tìm hiểu các khoa học mới mẻ, giúp cuộc sống tích cực hơn.

Người tuổi Tị nên cố gắng lập kế hoạch chi tiêu phù hợp khi có Chính Tài chỉ lối, nhất là trong trường hợp ai đó có thể yêu cầu bạn hỗ trợ về tài chính. Nếu thực hiện đúng cách, bạn có thể thu hút rất nhiều tiền bạc về mình đấy nhé.

Người tuổi Tị nên cố gắng lập kế hoạch chi tiêu phù hợp khi có Chính Tài chỉ lối - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày 29/6/2022, người tuổi Mùi nhận được những tín hiệu lý tưởng trên con đường sự nghiệp. Bản mệnh có được nguồn thu nhập vững chắc nên hiếm khi phải lo lắng chuyện tiền nong hay chi tiêu.

Chính Quan cho thấy con giáp tuổi Mùi luôn luôn là một người khiêm tốn, ngay cả khi mọi người có khen ngợi bạn thế nào đi chăng nữa thì bạn cũng luôn luôn có tinh thần học hỏi, lắng nghe và nhũn nhặn. Chính vì thế mà bạn lại càng được yêu mến hơn đấy.

Ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho bản mệnh rất nhiều trong việc cải thiện sức khỏe, bạn cảm thấy rõ bản thân khá sung sức, luôn tràn đầy năng lượng để có thể thực hiện những mục tiêu của mình trong cuộc sống.

Ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho bản mệnh rất nhiều trong việc cải thiện sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới cho thấy là ngày để con giáp tuổi Thân đạt được điều mà bạn mong muốn với sự che chở của Chính Ấn, vậy thì đừng ngại ngần lên tiếng đặt câu hỏi và đề nghị sự hỗ trợ nhé. Nếu bạn cứ nhút nhát và xấu hổ thì làm thế nào để đạt được điều mà mình chờ đợi.

Ngũ hành tương sinh cho thấy bản mệnh hoàn toàn có thể yên tâm khi gia đạo êm ấm. Bạn và nửa kia của mình luôn tâm sự với nhau mọi chuyện, cho dù đó chỉ là vấn đề nhỏ thôi hay là những quyết định có ý nghĩa lớn lao, điều này giúp tình cảm giữa hai bạn luôn bền chặt.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng Đông Bắc phía ngoài phòng thai phụ, giường ngủ và nhà vệ sinh. Do đó, không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Ngũ hành tương sinh cho thấy bản mệnh hoàn toàn có thể yên tâm khi gia đạo êm ấm - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo