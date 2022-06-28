Đúng 18h08p hôm nay 28/6: Thiên thời địa lợi, 3 con giáp này ăn nên làm ra, đánh đâu thắng đó, vạn sự suôn sẻ, công danh sáng ngời, đào hoa vượng sắc

Tâm linh - Tử vi 28/06/2022 12:34

Tử vi đúng 18h08p hôm nay, thiên thời địa lợi, những con giáp này ăn nên làm ra, vạn sự hanh thông, công danh xán lạn, tình duyên lên hương.

Tuổi Sửu

Xem tử vi hàng ngày, may mắn được Lục Hợp quý nhân che chở, vận trình ngày mới của người tuổi Sửu khá yên bình. Công việc tiến hành thuận lợi, khả năng ứng biến linh hoạt mang tới nhiều cơ hội thăng tiến cho bạn.

Tuy nhiên, bạn làm gì cũng cần tỉ mỉ, thận trọng, đừng chủ quan lơ là kẻo “mất điểm” trước ban lãnh đạo. Chỉ một sai phạm cũng có thể phá hủy hết nỗ lực trước đó của bạn, khiến bao công sức gây dựng đổ sông đổ biển 

Ngày này tình hình tài chính của bạn cũng rất khả quan. Các nguồn thu nhập ào ào đổ về nhà, không phải lo lắng chuyện chi tiêu gì. Vấn đề tình cảm cũng hanh thông tốt đẹp bởi dù là bạn hay nửa kia thì đều luôn cố gắng vun vén mối quan hệ bền vững.

Đúng 18h08p hôm nay 28/6: Thiên thời địa lợi, 3 con giáp này ăn nên làm ra, đánh đâu thắng đó, vạn sự suôn sẻ, công danh sáng ngời, đào hoa vượng sắc - Ảnh 1
Ngày này tình hình tài chính của bạn cũng rất khả quan - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi ngày 28/6/2022 của 12 con giáp nhận thấy, Thực Thần xuất hiện trong tử vi hôm nay của tuổi Dần là lời khẳng định rằng bản mệnh đang đi đúng hướng trên con đường kiếm tiền làm giàu của mình. Cát tinh này giúp bạn nhanh trí nhận ra xu hướng nào phù hợp với tình hình hiện tại, giành được lợi thế dẫn đầu.

Bản mệnh càng xởi lởi thì trời càng cho, tiền bạc cứ hết lại có, chẳng phải đau đầu vắt óc nghĩ cách kiếm tiền. Tài chính dư dả cũng giúp các khoản tích lũy tăng lên nhanh chóng. Nhờ vậy, bạn có thể hoàn toàn yên tâm về tương lai, thêm tự tin để theo đuổi đam mê.

Ngũ hành tương sinh cũng giúp các cặp đôi hàn gắn mâu thuẫn tình cảm. Tình yêu ngày càng thăng hoa tuyệt vời. Bạn và người ấy đang trong giai đoạn mặn nồng nhất của tình yêu, dường như không có điều gì chia rẽ được hai bạn.

Đúng 18h08p hôm nay 28/6: Thiên thời địa lợi, 3 con giáp này ăn nên làm ra, đánh đâu thắng đó, vạn sự suôn sẻ, công danh sáng ngời, đào hoa vượng sắc - Ảnh 2
Ngũ hành tương sinh cũng giúp các cặp đôi hàn gắn mâu thuẫn tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Được Tam Hợp cục nâng đỡ, người tuổi Thìn có thể dễ dàng hoàn thành công việc trong ngày sớm hơn cả dự định đặt ra. Sự tự tin lên cao cũng giúp con giáp này hăng hái thể hiện mình, nhất là trong những tình huống sinh hoạt tập thể, đóng góp không ít sáng kiến độc đáo, cải thiện hiệu suất công việc.

Nếu có kế hoạch đầu tư kinh doanh thì hãy bắt tay vào thực hiện ngay, cát khí trong ngày sẽ giúp xác suất thành công cao hơn rất nhiều. Dù vậy, bạn cũng không nên mù quáng chạy theo xu hướng, bởi những thứ xu hướng thì chỉ có tính nhất thời, rồi đến một thời điểm sẽ trở nên lạc hậu và bị đào thải.

Chuyện tình cảm trong ngày này không có gì phải lo lắng. Các cặp đôi dù bận rộn nhưng vẫn dành thời gian quan tâm, chăm sóc cho đối phương. Người độc thân rất có thể sẽ gặp tiếng sét ái tình với một người nào đó. Tuy nhiên đừng nhầm lẫn giữa những cảm xúc nhất thời và một mối quan hệ nghiêm túc.

Đúng 18h08p hôm nay 28/6: Thiên thời địa lợi, 3 con giáp này ăn nên làm ra, đánh đâu thắng đó, vạn sự suôn sẻ, công danh sáng ngời, đào hoa vượng sắc - Ảnh 3
Chuyện tình cảm trong ngày này không có gì phải lo lắng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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