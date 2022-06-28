Đúng 12h trưa ngày mai 29/6: TOP 3 con giáp nằm trong danh sách đại gia, phúc lộc đuề huề, vận khí lên hương, tiền tài chất núi, tiêu xài dư dả, an khang thịnh vượng

Xem tử vi thứ 4 ngày 29/6/2022, cục diện Tam Hợp báo tin vui về chuyện tình cảm của người tuổi Tý. Người độc thân có thể được người quen giới thiệu cho người tâm đầu ý hợp. Dù mới chỉ gặp gỡ đôi lần nhưng bạn cảm nhận được sự hòa hợp gắn kết giữa hai người.

Niềm vui của tuổi Tý còn được kéo dài thêm khi Chính Tài đảm bảo nguồn tài chính ổn định cho bạn. Tài lộc, sản nghiệp, tiền lương… tất cả nằm trong tầm kiểm soát của bạn khiến người tuổi Tý cảm thấy rất vui và tự hào về bản thân.

Cũng trong ngày mai, công việc của bản mệnh cũng vô cùng suôn sẻ nhờ các kế hoạch kết giao, hợp tác làm ăn, ký kết hợp đồng đều thuận lợi. Về cơ bản, những mối quan hệ của bạn trong ngày hôm nay rất tốt đẹp, bạn không hề có chút gì cảm thấy phiền lòng cả.

Niềm vui của tuổi Tý còn được kéo dài thêm khi Chính Tài đảm bảo nguồn tài chính ổn định cho bạn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Căn cứ tử vi thứ 4 ngày 29/6/2022, có quý nhân Tam Hợp trợ mệnh, chuyện tình cảm của người tuổi Thìn đang trên đà khởi sắc rực rỡ. Người độc thân cảm thấy tin tưởng hơn vào tình yêu khi nhìn thấy các cặp đôi xung quanh mình hạnh phúc sánh bước bên nhau mỗi sớm hôm.

Nếu muốn có hạnh phúc thuộc về riêng mình, bạn nên tận dụng thời gian này để gặp gỡ, giao lưu bạn bè. Biết đâu bạn sẽ gặp được người ấy trong các cuộc hội ngộ đó? Còn nếu cứ mãi khép chặt con tim thì bạn sẽ mãi gặm nhấm cô đơn mà thôi.

Công việc của tuổi Thìn trong ngày mai diễn ra thuận lợi như mơ. Tam Hợp mang tới cho con giáp này nhiều lợi thế hơn để tạo nên sự khác biệt với những người xung quanh. Đây là thời cơ lý tưởng để người tuổi Thìn khẳng định năng lực vào tạo cho mình chỗ đứng vững chắc hơn.

Công việc của tuổi Thìn trong ngày mai diễn ra thuận lợi như mơ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Khi có Nhị Hợp giúp sức, người tuổi Tỵ sẽ có một ngày làm việc hiệu quả, mọi thứ phát triển khá thuận lợi. Tuy nhiên, bạn cần rèn luyện tính quyết đoán, kiên định với mục tiêu mình đặt ra, chớ nên thấy khó khăn mà lùi bước quá nhanh chóng.

Khi đó, có thêm sự giúp sức của Thiên Ấn, bạn sẽ có cơ hội thể hiện năng lực của mình với tất cả mọi người. Nhưng đừng vì thế mà tỏ ra là người kiêu ngạo bởi những gì bạn có được còn có sự đóng góp không nhỏ của tập thể, hãy trân trọng công lao của họ.

Vận trình tình cảm gắn kết chặt chẽ. Tam Hội giúp người tuổi Tỵ và các thành viên trong gia đình có sự gắn kết vững vàng. Sự chia sẻ, lắng nghe và thấu hiểu lẫn nhau giúp cả hai có được khoảng thời gian thực sự an vui.

Tam Hội giúp người tuổi Tỵ và các thành viên trong gia đình có sự gắn kết vững vàng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo