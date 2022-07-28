Đúng giờ Tý hôm nay 28/7: TOP 3 con giáp này vận trình rực sáng, lộc kinh doanh vô ầm ầm, khách hàng nườm nượp, thu nhập khởi sắc, mua nhà sắm xe, sớm điểm mặt trong danh sách đại gia

Tử vi hàng ngày phương Đông cho thấy rằng Thứ Năm 28/07/2022 hôm nay, Tuổi Mão bắt đầu ngày mới với tâm thế hào hứng, tự tin, có lẽ một phần cũng là nhờ quý nhân xuất hiện giúp bạn giải quyết những vấn đề khó khăn đang khúc mắc trong lòng. Con giáp này với khả năng nhạy bén của mình, nhanh chóng nắm bắt những điểm quan trọng trong công việc lại thêm sự hỗ trợ từ ngoại lực nên mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết êm đẹp.

Về phương diện tình cảm, Tuổi Mão luôn tin tưởng vào bản thân và chủ động theo đuổi khi gặp được đối tượng mình yêu thích chứ không để bỏ lỡ bất cứ cơ hội có được tình yêu của mình. Với người độc thân thì đây là thời điểm lý tưởng con giáp này có thể thay đổi tình trạng quan hệ của mình.

Bạn có tài tổ chức, lãnh đạo. Hôm nay sẽ có nhiều cơ hội về chức vụ cho bạn, hoặc giúp bạn phát huy được tài quản lý và chỉ huy người khác, nhờ đó gây được ấn tượng tốt với lãnh đạo và nhân viên.

Về phương diện tình cảm, Tuổi Mão luôn tin tưởng vào bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Tuôi Thìn

Theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp, Thứ Năm 28/07/2022 vận may tài lộc sẽ ghé thăm Tuổi Thìn, chuyện làm ăn buôn bán vô cùng hanh thông và thuận lợi. Bản thân Tuổi Thìn sẽ tìm được hướng đi mới cho mình sau bao lâu tìm kiếm, hứa hẹn với những thị trường tiềm năng và thành công vững chắc sẽ tới trong tương lai gần.

Mọi việc trôi qua một cách thuận lợi với người tuổi tuổi Thìn. Nhờ có Tam Hội trợ lực, cộng với thái độ nhiệt tình vốn có, bạn xây dựng được các mối quan hệ xã giao hài hòa, làm gì cũng được mọi người xung quanh ủng hộ. Thậm chí con giáp này còn có thể gặp được quý nhân.

Hỏa sinh Thổ, mối quan hệ giữa con giáp này với những người lớn tuổi trong nhà rất hòa thuận. Người còn trẻ tuổi còn thiếu kinh nghiệm có thể tham khảo lời khuyên của người đi trước để tìm ra hướng đi đúng đắn cho mình.

Hỏa sinh Thổ, mối quan hệ giữa con giáp này với những người lớn tuổi trong nhà rất hòa thuận - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp vào Thứ Năm 28/07/2022 hôm nay, Tuổi Tỵ đón nhận nhiều vận may tài lộc, có thể đứng trước cơ hội đầu tư lớn. Thế nhưng, con giáp này cho là chớ nên chỉ nhìn và quan tâm thái quá vào vật chất. Thay vào đó hãy nhìn bao quát hơn về những mặt lợi và hại để đưa ra quyết định đúng đắn và sáng suốt nhất.

Tuổi Tỵ nên ghi nhớ rằng tiền bạc có dư dả thì bản mệnh cũng không nên chi tiêu thoải mái theo ý thích của mình, hãy tạo ra một khuôn khổ nhất định cho bản thân trong việc chi tiêu, tự mình trải qua những tình huống khó khăn nhưng vẫn giữ được thái độ lạc quan thì nguồn thu sẽ còn tăng tiến nhiều hơn.

Tuổi Tỵ đón nhận nhiều vận may tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo