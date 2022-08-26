Đúng giờ Tý hôm nay 26/8: THỰC THẦN độ mệnh, 3 con giáp này vận trình lên hương, thuận lợi hơn người, thu nhập tăng tiến, tài khoản theo đó nhảy số ùn ùn, tình duyên thêm phần thắm sắc

Tâm linh - Tử vi 26/08/2022 02:34

Đúng giờ Tý hôm nay 26/8, 3 con giáp này vận trình lên hương, thuận lợi đủ đường, thu nhập tăng tiến, tài khoản tăng cấp số nhân, tình duyên vượng - đào hoa thắm.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 26/8/2022 hôm nay mang đến tin vui liên quan tới công việc, tuổi Tỵ sẽ không phải làm việc quá vất vả như trước đây. Bản mệnh hãy tận hưởng khoảng thời gian này.

Đây là một ngày mà tuổi Tỵ sẽ nhìn thấy những khía cạnh mới của ai đó, điều này sẽ khiến cho con giáp này cảm thấy rất căng thẳng, nghĩ ngợi. Hãy cho họ cơ hội để thể hiện bản thân một cách trọn vẹn hơn.

Trong gia đình, bạn thường xuyên trò chuyện, giao lưu với con cái mỗi ngày. Bạn muốn mối quan hệ giữa đôi bên thật gần gũi và thân thiết như những người bạn chứ không chỉ là một bậc cha mẹ biết yêu cầu và chỉ huy.

Đúng giờ Tý hôm nay 26/8: THỰC THẦN độ mệnh, 3 con giáp này vận trình lên hương, thuận lợi hơn người, thu nhập tăng tiến, tài khoản theo đó nhảy số ùn ùn, tình duyên thêm phần thắm sắc - Ảnh 1
Đây là một ngày mà tuổi Tỵ sẽ nhìn thấy những khía cạnh mới của ai đó - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ nhận được sự tin tưởng của mọi người nhờ tinh thần làm việc nghiêm túc, cẩn thận. Bạn có thể được cấp trên tin tưởng và phân công phụ trách nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Đây chính là thời điểm để bạn vươn lên khẳng định bản thân. Đừng dễ dàng bằng lòng với những gì mà mình vừa gặt hái được. Với năng lực của mình, bạn hoàn toàn có thể tiến xa hơn nữa trong tương lai, khiến mọi người xung quanh đều phải ngả mũ kính phục.

Theo quan niệm dân gian, ngày mới hôm nay là ngày làm mọi việc đều tốt, tốt nhất là các việc khởi tạo, cưới gả, xây cất, các vụ thủy lợi, khai trương. Bản mệnh nên bố trí các công việc phù hợp cho thuận lợi.

Đúng giờ Tý hôm nay 26/8: THỰC THẦN độ mệnh, 3 con giáp này vận trình lên hương, thuận lợi hơn người, thu nhập tăng tiến, tài khoản theo đó nhảy số ùn ùn, tình duyên thêm phần thắm sắc - Ảnh 2
Tuổi Ngọ nhận được sự tin tưởng của mọi người nhờ tinh thần làm việc nghiêm túc, cẩn thận - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Công việc: Tăng tiến, bạn gặp được khách hàng tốt, nghiêm túc trong công việc và làm việc gì cũng cẩn trọng. Sếp nhìn nhận một khía cạnh khác của con người bạn, đó là một điều tốt.

Chính Quan cho thấy những người đi theo con đường học hành, thi cử có thể đạt được những thành tích khá tốt trong ngày hôm nay. Hãy tự tin phát huy phong độ của mình, đừng quá lo lắng, bạn sẽ đạt được mục tiêu mà mình đề ra.

Tuổi Mùi có được hạnh phúc như mong đợi cũng chỉ vì biết nhún nhường, lắng nghe và chia sẻ, thậm chí bản mệnh sẵn sàng vào bếp để nấu món ăn mà người ấy yêu thích. Một số những cặp đôi mới tìm hiểu cũng đã tìm được tiếng nói chung trong lúc này.

Đúng giờ Tý hôm nay 26/8: THỰC THẦN độ mệnh, 3 con giáp này vận trình lên hương, thuận lợi hơn người, thu nhập tăng tiến, tài khoản theo đó nhảy số ùn ùn, tình duyên thêm phần thắm sắc - Ảnh 3
Chính Quan cho thấy những người đi theo con đường học hành, thi cử có thể đạt được những thành tích khá tốt - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Qua đêm nay, 25/8: THẦN PHẬT soi đường, 3 con giáp này vét hết may mắn thiên hạ, phú quý đủ đầy, cát khí lên hương, bản mệnh không làm cũng có ăn, vận trình cực kì vượng sắc

Qua đêm nay, 25/8: THẦN PHẬT soi đường, 3 con giáp này vét hết may mắn thiên hạ, phú quý đủ đầy, cát khí lên hương, bản mệnh không làm cũng có ăn, vận trình cực kì vượng sắc

Qua đêm nay, 25/8, 3 con giáp này vét hết may mắn thiên hạ, phú quý hanh thông, cát khí tăng ngùn ngụt, bản mệnh chỉ việc rung đùi đếm tiền, chỉ sợ tiêu xài không hết.

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