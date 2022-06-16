Đúng giờ Tý hôm nay 16/6: Những con giáp này được QUÝ NHÂN bợ đỡ, THẦN PHẬT soi đường, công danh sáng chói, tiền tài vô như nước, phúc khí vây quanh, tình duyên nở rộ

Tâm linh - Tử vi 16/06/2022 05:25

Đúng giờ Tý hôm nay, những con giáp được quý nhân dẫn đường, thần phật trợ giúp làm nên công danh sáng chói, vận khí tăng ngùn ngụt, tình duyên đỏ thắm.

Tuổi Mão

Tử vi hàng ngày hôm nay ngày 16/6/2022 của 12 con giáp chúc mừng tuổi Mão vì bạn làm việc rất tốt, được cấp trên khen ngợi. Nếu bạn có thể phát huy hơn nữa sự sáng tạo của mình thì sớm thôi bạn sẽ có được vị trí tốt. Công việc của Mão vẫn đang trong quỹ đạo, tuy nhiên bạn nên cẩn thận nếu đi làm mà đi muộn về sớm.

Tình hình tài chính rất ổn, tiền bạc dư dả, có nhiều tiền thì nên mua ít quà tặng người thân cũng trang bị cho mình một chút. Giản dị quá đôi khi cũng không tốt, làm mình quê mùa trong mắt người khác đó.

Chuyện tình cảm êm ấm, hạnh phúc, các cặp đôi đang chìm trong mật ngọt của tình yêu. Sức khỏe của Mão không có gì đáng lo ngại.

Đúng giờ Tý hôm nay 16/6: Những con giáp này được QUÝ NHÂN bợ đỡ, THẦN PHẬT soi đường, công danh sáng chói, tiền tài vô như nước, phúc khí vây quanh, tình duyên nở rộ - Ảnh 1
Tình hình tài chính rất ổn, tiền bạc dư dả, có nhiều tiền thì nên mua ít quà tặng người thân cũng trang bị cho mình một chút - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Xem tử vi thứ 5 ngày 16/6/2022 của 12 con giáp cho thấy, vận may trong công việc của Tỵ tăng lên, bạn có nhiều ý tưởng mới mẻ trong công việc. Tình hình tài chính tốt, thu nhập của Tỵ tăng lên.

Tỵ thông minh, sáng suốt, hôm nay nhận được lời khen ngợi của cấp trên. Tình hình này càng làm cho bạn có thêm động lực để phấn đấu trong công việc. Nếu cứ làm tốt thì chẳng có cấp trên nào phụ lòng bạn. Mặc dù bạn có thể thấy dễ dàng mơ về kết quả tốt đẹp cuối cùng, nhưng việc ghép các mảnh lại với nhau có thể khó hơn bạn nghĩ. Cố gắng tập trung vào các chi tiết. Hãy loại bỏ những thứ cản trở khoảng cách đó trong ngày hôm nay.

Tình yêu không tốt có vẻ là điều khiến bạn buồn nhất ngày hôm nay. Không sao đâu, một vài hiểu lầm sớm sẽ được giải quyết nếu bạn biết cách tiết chế. 

Đúng giờ Tý hôm nay 16/6: Những con giáp này được QUÝ NHÂN bợ đỡ, THẦN PHẬT soi đường, công danh sáng chói, tiền tài vô như nước, phúc khí vây quanh, tình duyên nở rộ - Ảnh 2
Tỵ thông minh, sáng suốt, hôm nay nhận được lời khen ngợi của cấp trên - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Mùi may mắn vì hôm nay gặp được quý nhân. Có vẻ như người ấy đang vô cùng quý mến và trọng dụng năng lực của bạn và có ý định mời gọi bạn cùng làm việc. Nếu thực sự có ý định nhảy việc thì nên nghiêm túc suy nghĩ chuyện này nhé.

Tình yêu như ý, hai người nên tính chuyện tương lai. Đây là một người bạn rất hợp với bạn cũng là người bạn đời lý tưởng đó.

Trong khoảng thời gian có quá nhiều sự phụ thuộc, Tuổi Mùi cảm thấy cần sự độc lập và tự do. Không có gì sai khi sạc lại năng lượng cho mình. Cân bằng là chìa khóa khi Tuổi Mùi chuyển sang giai đoạn mới này

Đúng giờ Tý hôm nay 16/6: Những con giáp này được QUÝ NHÂN bợ đỡ, THẦN PHẬT soi đường, công danh sáng chói, tiền tài vô như nước, phúc khí vây quanh, tình duyên nở rộ - Ảnh 3
Tình yêu như ý, hai người nên tính chuyện tương lai - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Tử vi tháng 7 âm lịch: 3 con giáp này cẩn thận hung tinh, xui rủi đủ đường, kẻ tiểu nhân quấy phá, sự nghiệp lao dốc, gia đạo bất an, tình duyên rạn nứt

Tử vi tháng 7 âm lịch: 3 con giáp này cẩn thận hung tinh, xui rủi đủ đường, kẻ tiểu nhân quấy phá, sự nghiệp lao dốc, gia đạo bất an, tình duyên rạn nứt

Tháng 7 cô hồn, âm khí khá năng, những con giáp này cẩn thận xui rủi đủ đường, kẻ tiểu nhân quấy phá, công danh lao dốc, tình duyên có dấu hiệu rạn nứt.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp 12 con giáp tử vi con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 0 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 55 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 45 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 45 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 15 giờ 10 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 45 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 45 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 45 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 0 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 18 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026