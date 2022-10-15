Đúng giờ Tý hôm nay 15/10: TOP 3 con giáp này ra đường đạp trúng hố vàng, tiền tài đầy tay, vận trình lên hương, bản mệnh của cải dư dôi, giàu có nhất một vùng

Tâm linh - Tử vi 15/10/2022 02:25

Đúng giờ Tý hôm nay, 3 con giáp này ra đường đạp trúng hố vàng, tiền tài đầy tay, vận trình khởi sắc, của cải chất đầy nhà, chỉ sợ tiêu xài không hết.

Tuổi Tỵ

Tử vi cá nhân hàng ngày phương Đông dự đoán rằng hôm nay Thứ Bảy 15/10/2022, vận trình của Tuổi Tỵở thế tam hợp nên đường tài lộc vượng phát, tiền bạc thu về tay không ít. Nếu bản mệnh đang theo nghiệp kinh doanh buôn bán thì hôm nay sẽ là ngày bội thu, hàng hóa bán chạy tấp nập, lợi nhuận và doanh thu tăng cao.

Hôm nay cũng là ngày tốt để Tuổi Tỵ mở rộng quy mô kinh doanh hay khởi công, khai trương. Cát khí vượng ngày mới này sẽ giúp tỷ lệ thành công cao hơn. Bởi vậy, nếu có kế hoạch bạn hãy tiến hành, nhưng hãy chắc chắn kế hoạch đã được chuẩn bị kỹ.

Chuyện tình cảm của tuổi Tỵ tiến triển rất yên bình và hòa hợp. Con giáp này luôn có thể chia sẻ mọi suy nghĩ trong lòng mình vì tin tưởng đối phương. Và đây chính là điều giúp vợ chồng có thể cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Những người còn độc thân cũng dần mở lòng hơn với người khác giới. Con giáp này không còn bị động nữa mà dần chủ động hơn trong các mối quan hệ.

Đúng giờ Tý hôm nay 15/10: TOP 3 con giáp này ra đường đạp trúng hố vàng, tiền tài đầy tay, vận trình lên hương, bản mệnh của cải dư dôi, giàu có nhất một vùng - Ảnh 1
Chuyện tình cảm của tuổi Tỵ tiến triển rất yên bình và hòa hợp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi 12 con giáp ngày hôm nay, người tuổi Thân sẽ trở nên rất vượng đào hoa vào ngày Thổ sinh Kim như hôm nay. Ngay từ lần gặp đầu tiên, bản mệnh đã có thể dễ dàng gây ấn tượng tốt với những người khác giới nhờ vào những nét độc đáo trong tính cách của mình.

Chính Quan cho thấy bạn vốn là một người thông minh và lanh lợi, và nếu biết tận dụng điểm mạnh của mình, bạn hoàn toàn có cơ hội gây ấn tượng mạnh mẽ với người làm lãnh đạo.

Được Chính Tài độ mệnh, đường tài lộc của người tuổi Thân khá sáng trong hôm nay. Cát tinh này đảm bảo cho bản mệnh một nguồn thu nhập ổn định từ công việc chính. Lương cứng cũng đủ để giải quyết những vấn đề trong cuộc sống thường ngày, còn nếu muốn dư dả hơn nữa, đương nhiên bạn sẽ phải tìm thêm cách kiếm tiền.

Đúng giờ Tý hôm nay 15/10: TOP 3 con giáp này ra đường đạp trúng hố vàng, tiền tài đầy tay, vận trình lên hương, bản mệnh của cải dư dôi, giàu có nhất một vùng - Ảnh 2
Được Chính Tài độ mệnh, đường tài lộc của người tuổi Thân khá sáng trong hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Xem tử vi ngày hôm nay Thứ Bảy 15/10/2022 dễ dàng nhận thấy rằng Tuổi Ngọcó nhiều tin vui về tiền bạc, tài lộc. Mọi người cho rằng con giáp này thành công nhờ vào may mắn mà không hiểu rằng Tuổi Ngọ đã trải qua giai đoạn khó khăn, vất vả đến thế nào mới đạt được thành quả như hiện tại, thậm chí có kể cũng không ai tin.

Sự nghiệp tiến triển thuận lợi nhưng việc này cũng có nghĩa là Tuổi Ngọ sẽ phải làm nhiều nhiệm vụ hơn và cũng cần nỗ lực làm việc hơn nữa. Bản mệnh sẽ phải gánh vác thêm nhiều trọng trách trên vai. Vì vậy cần phải thận trọng, tỉ mỉ trong từng vấn đề, chớ nên vội vàng đưa ra quyết định.

Điểm sáng trong tử vi ngày này của tuổi Ngọ nằm ở phương tình cảm. Nhờ ngũ hành tương sinh, gia đạo yên ổn, mọi hiểu lầm đều được hóa giải. Con giáp này nên dành nhiều thời gian cho gia đình của mình nhiều hơn để tăng sự gắn kết. Người độc thân nên mạnh dạn bày tỏ tình cảm để giành lấy hạnh phúc thuộc về mình.

Đúng giờ Tý hôm nay 15/10: TOP 3 con giáp này ra đường đạp trúng hố vàng, tiền tài đầy tay, vận trình lên hương, bản mệnh của cải dư dôi, giàu có nhất một vùng - Ảnh 3
Điểm sáng trong tử vi ngày này của tuổi Ngọ nằm ở phương tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đồng hồ điểm 12h trưa 15/10/2022: TOP 3 con giáp cầu được ước thấy, sự nghiệp thành đạt như ý, bản mệnh vét hết may mắn, tài chính khởi sắc, tình duyên thêm bền chặt

Đồng hồ điểm 12h trưa 15/10/2022: TOP 3 con giáp cầu được ước thấy, sự nghiệp thành đạt như ý, bản mệnh vét hết may mắn, tài chính khởi sắc, tình duyên thêm bền chặt

Đúng 12h trưa nay, 3 con giáp này cầu được ước thấy, đắc tài đắc lộc, sự nghiệp như ý, bản mệnh may mắn đủ đường, tình duyên khởi sắc.

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