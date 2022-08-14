Đúng giờ Tý hôm nay 14/8: TOP 3 con giáp trúng số đổi đời, thay thời chuyển vận, xui rủi tan biến, may mắn gõ cửa, bản mệnh một bước đổi đời, vận trình lên hương, làm việc gì cũng hanh thông, thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 14/08/2022 02:34

Đúng giờ Tý hôm nay, 3 con giáp trúng số đổi đời, xoay chuyển càn khôn, xui rủi tan biến, may mắn gõ cửa, bản mệnh vận trình lên hương, tình - tiền khởi sắc.

Tuổi Mùi

Con đường công danh sự nghiệp của tuổi Mùi trong 14/8 diễn ra suôn sẻ. Con giáp này được cấp trên lẫn đồng nghiệp đánh giá cao trong công việc nhờ vào khả năng thích ứng linh hoạt cũng như biết cách tận dụng thời cơ trước.

Đường tài lộc của bản mệnh là điểm sáng trong ngày. Đặc biệt người làm ăn kinh doanh có một ngày hàng hóa bán đắt như tôm tươi, mọi sự thuận lợi tới không ngờ. Người làm công ăn lương nếu chịu khó sẽ có thêm nguồn thu nhập khá dồi dào từ bên ngoài.

Chuyện tình cảm cũng đón nhiều tin vui không kém khi con giáp này được cục diện Thủy Mộc tương sinh trợ giúp. Đặc biệt đào hoa nở rộ là thời điểm để bản mệnh bày tỏ tình cảm của mình với người ấy, kết thúc quãng đời độc thân trước đó. Người có gia đình thì được lộc liên quan đến cháu chắt, sinh nở.

Đúng giờ Tý hôm nay 14/8: TOP 3 con giáp trúng số đổi đời, thay thời chuyển vận, xui rủi tan biến, may mắn gõ cửa, bản mệnh một bước đổi đời, vận trình lên hương, làm việc gì cũng hanh thông, thuận lợi - Ảnh 1
Đường tài lộc của bản mệnh là điểm sáng trong ngày - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi ngày mai của 12 con giáp dự báo công việc của tuổi Thân diễn ra không quá phức tạp. Con giáp này có thể ứng phó tốt với mọi thay đổi bất ngờ trong công việc nhờ vào sự nhạy bén và nhanh trí của mình.

Tài lộc: Vận trình tài lộc rực rỡ. Nguồn thu nhập từ công việc chính tăng cao khiến cho tiền bạc ùn ùn đổ về túi tiền của người tuổi này, do đó mà nguồn tài chính của bản mệnh khá rủng rỉnh, dư dả. 

Chuyện tình cảm có tin tốt nhờ Kim sinh Thủy. Hội độc thân vui tính, hoạt bát nên hay được người khác giới để ý. Hôm nay con giáp này dễ nhận được nhiều sự đồng thuận của mọi người. Nếu chọn ngày này để ra mắt bạn trai, bạn gái cũng rất phù hợp đấy bạn nhé.

Đúng giờ Tý hôm nay 14/8: TOP 3 con giáp trúng số đổi đời, thay thời chuyển vận, xui rủi tan biến, may mắn gõ cửa, bản mệnh một bước đổi đời, vận trình lên hương, làm việc gì cũng hanh thông, thuận lợi - Ảnh 2
Vận trình tài lộc rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi 12 con giáp dự báo mọi việc làm của tuổi Dậu trong ngày 14/8 diễn ra ít biến động. Đây là thời gian thích hợp để con giáp này bắt tay vào thực hiện những dự án đã ấp ủ từ trước. 

Đường tiền bạc của con giáp này cũng ổn áp, nhiều người được nhận tiền thưởng, quà cáp hoặc có lộc ăn uống. Tính tình xởi lởi đi đâu bạn cũng có người mời ăn uống, chơi nhởi. Bạn cũng có thể chi tiền mạnh tay một chút đãi gia đình món ngon trong ngày này.

Vận tình cảm có thay đổi tích cực nhờ Kim sinh Thủy.  Bạn luôn tin tưởng vào tất cả các thành viên trong gia đình mình. Kể cả khi có vấn đề gì xảy ra, mọi người cũng sẽ luôn trao đổi với nhau để tìm cách giải quyết hợp lý nhất chứ không để người ngoài xen vào.

Đúng giờ Tý hôm nay 14/8: TOP 3 con giáp trúng số đổi đời, thay thời chuyển vận, xui rủi tan biến, may mắn gõ cửa, bản mệnh một bước đổi đời, vận trình lên hương, làm việc gì cũng hanh thông, thuận lợi - Ảnh 3
Vận tình cảm có thay đổi tích cực nhờ Kim sinh Thủy - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng 12h trưa nay 14/8: TOP 3 con giáp vận trình thăng tiến, lộc lá đầy nhà, may mắn chờ trước ngõ, gia đạo ngập hỷ sự, bản mệnh sung túc an yên, tình - tiền viên mãn

Đúng 12h trưa nay 14/8: TOP 3 con giáp vận trình thăng tiến, lộc lá đầy nhà, may mắn chờ trước ngõ, gia đạo ngập hỷ sự, bản mệnh sung túc an yên, tình - tiền viên mãn

Tử vi dự đoán vào đúng 12h trưa nay 14/8, 3 con giáp vận trình thăng tiến, lộc lá đủ đầy, may mắn gõ cửa, gia đạo ngập tràn hỷ sự.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp 12 con giáp tử vi con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 1 giờ 3 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 2 giờ 3 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 3 giờ 3 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 3 giờ 33 phút trước
Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đời sống 4 giờ 14 phút trước
Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Tin tức giải trí 5 giờ 16 phút trước
Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Hậu trường 5 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026