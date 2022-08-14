Đúng giờ Tý hôm nay 14/8: TOP 3 con giáp trúng số đổi đời, thay thời chuyển vận, xui rủi tan biến, may mắn gõ cửa, bản mệnh một bước đổi đời, vận trình lên hương, làm việc gì cũng hanh thông, thuận lợi

Con đường công danh sự nghiệp của tuổi Mùi trong 14/8 diễn ra suôn sẻ. Con giáp này được cấp trên lẫn đồng nghiệp đánh giá cao trong công việc nhờ vào khả năng thích ứng linh hoạt cũng như biết cách tận dụng thời cơ trước.

Chuyện tình cảm cũng đón nhiều tin vui không kém khi con giáp này được cục diện Thủy Mộc tương sinh trợ giúp. Đặc biệt đào hoa nở rộ là thời điểm để bản mệnh bày tỏ tình cảm của mình với người ấy, kết thúc quãng đời độc thân trước đó. Người có gia đình thì được lộc liên quan đến cháu chắt, sinh nở.

Đường tài lộc của bản mệnh là điểm sáng trong ngày. Đặc biệt người làm ăn kinh doanh có một ngày hàng hóa bán đắt như tôm tươi, mọi sự thuận lợi tới không ngờ. Người làm công ăn lương nếu chịu khó sẽ có thêm nguồn thu nhập khá dồi dào từ bên ngoài.

Đường tài lộc của bản mệnh là điểm sáng trong ngày - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi ngày mai của 12 con giáp dự báo công việc của tuổi Thân diễn ra không quá phức tạp. Con giáp này có thể ứng phó tốt với mọi thay đổi bất ngờ trong công việc nhờ vào sự nhạy bén và nhanh trí của mình.

Tài lộc: Vận trình tài lộc rực rỡ. Nguồn thu nhập từ công việc chính tăng cao khiến cho tiền bạc ùn ùn đổ về túi tiền của người tuổi này, do đó mà nguồn tài chính của bản mệnh khá rủng rỉnh, dư dả.

Chuyện tình cảm có tin tốt nhờ Kim sinh Thủy. Hội độc thân vui tính, hoạt bát nên hay được người khác giới để ý. Hôm nay con giáp này dễ nhận được nhiều sự đồng thuận của mọi người. Nếu chọn ngày này để ra mắt bạn trai, bạn gái cũng rất phù hợp đấy bạn nhé.

Vận trình tài lộc rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi 12 con giáp dự báo mọi việc làm của tuổi Dậu trong ngày 14/8 diễn ra ít biến động. Đây là thời gian thích hợp để con giáp này bắt tay vào thực hiện những dự án đã ấp ủ từ trước.

Đường tiền bạc của con giáp này cũng ổn áp, nhiều người được nhận tiền thưởng, quà cáp hoặc có lộc ăn uống. Tính tình xởi lởi đi đâu bạn cũng có người mời ăn uống, chơi nhởi. Bạn cũng có thể chi tiền mạnh tay một chút đãi gia đình món ngon trong ngày này.

Vận tình cảm có thay đổi tích cực nhờ Kim sinh Thủy. Bạn luôn tin tưởng vào tất cả các thành viên trong gia đình mình. Kể cả khi có vấn đề gì xảy ra, mọi người cũng sẽ luôn trao đổi với nhau để tìm cách giải quyết hợp lý nhất chứ không để người ngoài xen vào.

Vận tình cảm có thay đổi tích cực nhờ Kim sinh Thủy - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo