Đúng giờ Tý hôm nay 1/11: Thần tiên tri dự đoán 3 con giáp này không làm gì cũng có ăn, tiền tài trải đầy nhà, bản mệnh rung đùi đếm tiền, của cải chất không xuể, đời sau ngập trong nhung lụa vinh hoa

Tâm linh - Tử vi 01/11/2022 01:40

Đúng giờ Tý hôm nay 1/11, 3 con giáp này không làm gì cũng có ăn, tiền tài trải đầy nhà, bản mệnh chỉ việc rung đùi đếm tiền, của cải chất không xuể.

Tuổi Dậu

Tử vi cá nhân hàng ngày vốn hiểu biết phong phú giúp người tuổi Dậu dễ nhận được sự thán phục và tin tưởng của mọi người xung quanh. Thêm vào sự giúp đỡ của Tam Hợp, bạn có thể dẫn dắt mọi người đi đến thành công.

Người tuổi Dậu gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp, bạn sẽ như cá gặp nước, dễ dàng hoàn thành công việc được giao và được lãnh đạo khen ngợi. Ngoài ra, Dậu còn có cơ hội cùng bạn bè làm việc thiện, giúp tâm an.

Thổ sinh Kim, con giáp này có mối nhân duyên tốt đẹp bởi bạn và người ấy ngày càng trở nên thấu hiểu nhau hơn. Nếu còn chưa kết hôn, hai bạn đã có thể bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này.

Đúng giờ Tý hôm nay 1/11: Thần tiên tri dự đoán 3 con giáp này không làm gì cũng có ăn, tiền tài trải đầy nhà, bản mệnh rung đùi đếm tiền, của cải chất không xuể, đời sau ngập trong nhung lụa vinh hoa - Ảnh 1
Người tuổi Dậu gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Theo tử vi thứ 2 ngày 1/11/2022, người tuổi Tý hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao một phần là nhờ có Tam Hợp nâng đỡ. Bạn có thể nghĩ ra nhiều phương pháp mới để giải quyết công việc chứ không đi theo lối mòn, điều này khiến cấp trên hài lòng và đồng nghiệp ngưỡng mộ. 

Thử thách trước mắt cũng chính là cơ hội thăng tiến của bạn, vì vậy dù nội dung công việc có khó khăn thì hãy tự tin lên và nhanh chóng nắm bắt, chớ nên chần chừ do dự. Bên cạnh đó, quý nhân cũng sẽ luôn ở bên cạnh giúp đỡ bạn. 

Hỏa sinh Thổ, người tuổi này có mối quan hệ rất hòa hợp với nửa kia của mình. Đôi bên luôn thấu hiểu và bao dung cho nhau nhờ thường xuyên tâm sự với nhau những việc xảy ra hàng ngày. Hai người có thể chung tay vượt qua sóng gió.

Đúng giờ Tý hôm nay 1/11: Thần tiên tri dự đoán 3 con giáp này không làm gì cũng có ăn, tiền tài trải đầy nhà, bản mệnh rung đùi đếm tiền, của cải chất không xuể, đời sau ngập trong nhung lụa vinh hoa - Ảnh 2
Hỏa sinh Thổ, người tuổi này có mối quan hệ rất hòa hợp với nửa kia của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trong thứ Ba, người tuổi Thìn sẽ được Cát Tinh ban phước mà dẫn lối đến những bến bờ thành công. Con giáp nhanh chóng đạt được những lợi thành tựu ban đầu và thu về những khoản lợi như ý.

Chưa kể con đường thăng tiến của Thìn cũng được mở rộng không ngừng. Sự nghiệp của con giáp còn trở nên vững chắc hơn khi bao nhiêu khó khăn ập đến đều được quý nhân tương trợ, giúp đỡ hết mình.

Hỏa sinh Thổ, may mắn là nửa kia luôn sẵn sàng ở bên bạn mỗi khi bạn gặp phải khó khăn. Vì thế, bạn chớ nên giữ những chuyện gây khó chịu ở trong lòng. Hãy tâm sự với người ấy và đối phương có thể đưa ra cho bạn những cách hiệu quả để giải quyết vấn đề.

Đúng giờ Tý hôm nay 1/11: Thần tiên tri dự đoán 3 con giáp này không làm gì cũng có ăn, tiền tài trải đầy nhà, bản mệnh rung đùi đếm tiền, của cải chất không xuể, đời sau ngập trong nhung lụa vinh hoa - Ảnh 3
Hỏa sinh Thổ, may mắn là nửa kia luôn sẵn sàng ở bên bạn mỗi khi bạn gặp phải khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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