Đúng giờ Sửu ngày mai 4/10: 3 con giáp này 'nằm im' tiền tài cũng tự tới, vàng bạc trải đầy trước mắt, bản mệnh của cải dư dôi, nửa đời sau chỉ sợ tiêu xài không hết

Tâm linh - Tử vi 03/10/2022 11:37

Đúng giờ Sửu ngày mai, 4/10, 3 con giáp này nằm im tiền tài cũng tự đến, vàng bạc trải đầy trước mắt, lộc lá phủ phê, chỉ sợ tiêu xài không hết.

Tuổi Tý

Xem tử vi ngày mai, Thứ Ba 04/10/2022, Tuổi Tý chỉ cần không thay đổi kế hoạch trước đó là có thể đạt được những gì mình mong muốn. Thay vì hùng hục lao vào công việc, con giáp này luôn biết thế mạnh của mình ở đâu. Nhờ thế mà được đánh giá cao vì tinh thần trách nhiệm, phát huy tốt trí thông minh và cách xử lý tình huống linh hoạt.

Vận trình tài lộc bình ổn. Thu nhập sẽ được giữ vững và có cơ hội nâng cao hơn thông qua một vài dự án tiềm năng trong ngày.

Vận trình tình cảm của Tuổi Tý trong ngày mới cũng tiến triển vô cùng tốt đẹp. Vợ chồng đã hóa giải những mâu thuẫn, bất đồng trước đó mà quay trở về khoản thời gian yêu đương mặn nồng. Người đang yêu lại đang có vẻ phân vân khi có bước tiến mới trong mối quan hệ.

Đúng giờ Sửu ngày mai 4/10: 3 con giáp này 'nằm im' tiền tài cũng tự tới, vàng bạc trải đầy trước mắt, bản mệnh của cải dư dôi, nửa đời sau chỉ sợ tiêu xài không hết - Ảnh 1
Vận trình tình cảm của Tuổi Tý trong ngày mới cũng tiến triển vô cùng tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Hôm nay Thứ Ba 04/10/2022, Tuổi Sửu được Thần Tài trợ mệnh nên dễ làm ăn khấm khá nhờ những công việc tay trái. Bạn cố gắng không ngừng nghỉ để cải thiện đời sống và hoàn thiện bản thân. Ngày mai, mọi công sức của bạn có vẻ như đã bắt đầu cho quả ngọt, bạn sẽ gặt hái được những thành quả xứng đáng với nỗ lực của bản thân.

Nhờ tinh thần quyết tâm, không ngại gian khổ, công lao trước đó đã được công nhận và nay là lúc con giáp này gặt hái thành quả của mình.

Thứ Ba này cũng là một ngày cho thấy vận trình tốt đẹp của Tuổi Sửu về phương diện tình cảm, bạn và người thương của mình luôn quan tâm và chia sẻ với nhau những niềm vui và cả nỗi buồn trong cuộc sống. Bạn tin tưởng vào nửa kia nên mỗi khi có vướng mắc gì, hai người luôn bàn bạc để đưa ra quyết định cuối cùng.

Đúng giờ Sửu ngày mai 4/10: 3 con giáp này 'nằm im' tiền tài cũng tự tới, vàng bạc trải đầy trước mắt, bản mệnh của cải dư dôi, nửa đời sau chỉ sợ tiêu xài không hết - Ảnh 2
Thứ Ba này cũng là một ngày cho thấy vận trình tốt đẹp của Tuổi Sửu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Công việc của tuổi Thìn trong ngày mai diễn ra hanh thông. Mỗi khi gặp khó khăn hay rắc rối, tuổi Thìn chưa cần mở lời xin giúp đỡ đã nhận được sự hỗ trợ từ rất nhiều người xung quanh. Điều này là nhờ vào thường ngày bản mệnh là người tốt bụng, lại hay giúp đỡ người khác nên được lòng nhiều người.

Vận trình tài lộc may mắn. Tử vi dự báo bản mệnh có lộc ăn uống, được cho tiền hay thưởng nóng.

Trong ngày Thổ sinh Kim, mối quan hệ của con giáp này với gia đình rất hòa hợp. Tuổi Thìn luôn là một người biết chăm lo cho mái ấm của mình. Bản mệnh trân trọng tình thân và hiểu rằng đó là thứ tình cảm mà tiền tài, địa vị cũng chẳng thể nào đánh đổi được.

Đúng giờ Sửu ngày mai 4/10: 3 con giáp này 'nằm im' tiền tài cũng tự tới, vàng bạc trải đầy trước mắt, bản mệnh của cải dư dôi, nửa đời sau chỉ sợ tiêu xài không hết - Ảnh 3
Trong ngày Thổ sinh Kim, mối quan hệ của con giáp này với gia đình rất hòa hợp - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng cuối ngày mai 4/10/2022 : TOP 3 con giáp này được cảnh báo vận trình trong ngày kém hanh thông, làm việc gì cũng vô vàn trắc trở, công danh lao dốc, tình duyên có điềm rạn nứt

Đúng cuối ngày mai 4/10/2022 : TOP 3 con giáp này được cảnh báo vận trình trong ngày kém hanh thông, làm việc gì cũng vô vàn trắc trở, công danh lao dốc, tình duyên có điềm rạn nứt

Tử vi dự đoán vào cuối ngày mai 4/10, 3 con giáp này vận trình kém hanh thông, làm việc gì cũng khó khăn, công danh lao dốc, tình duyên rạn nứt.

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