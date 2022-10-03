Đúng cuối ngày mai 4/10/2022 : TOP 3 con giáp này được cảnh báo vận trình trong ngày kém hanh thông, làm việc gì cũng vô vàn trắc trở, công danh lao dốc, tình duyên có điềm rạn nứt

Ngày mới dự báo có nhiều sự việc khó lường mà con giáp tuổi Mùi lúc này chớ nên đối đầu chỉ thêm thiệt thân. Có những người rất vô lý nhưng họ lại cực kỳ xuất sắc trong việc bảo vệ cái sự vô lý ấy, tranh cãi với kẻ như thế không ích gì.

Ngũ hành Mộc khắc Thổ lại khiến tuổi Mùi có thể tranh cãi với một nửa của mình. Nhưng rất may mọi chuyện không hề quá tồi tệ, vì có thể sau khi tranh cãi thì hai bạn sẽ hiểu nhau hơn và ngày càng xích lại gần nhau hơn

Thương Quan xuất hiện cho thấy quá nhiều áp lực đè lên vai khiến tuổi Mùi mỏi mệt. Bạn đặt nhiều kỳ vọng vào bản thân, nhưng mọi chuyện lại không đi đúng hướng. Bạn dần lạc lối và cảm thấy chán chường, muốn buông xuôi tất thảy. Lời khuyên cho bạn trong tình hình này là nên kiên trì, phần thưởng sẽ đến với những ai biết chờ đợi.

Thương Quan xuất hiện cho thấy quá nhiều áp lực đè lên vai khiến tuổi Mùi mỏi mệt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Ngày Dần Thân Tương Xung, người tuổi Thân có thể gặp chút rắc rối trong công việc. Trước đó, bản mệnh đã lên kế hoạch sẵn sàng, có những ý tưởng sáng tạo và mới lạ, chỉ chờ thực hiện khi nắm chắc phần thắng trong tay. Nhưng bỗng hết thử thách này đến khó khăn khác ập đến khiến bản mệnh muốn chùn bước.

Lời khuyên dành cho bạn là đừng vội vàng thấy khó khăn mà nản lòng, buông xuôi. Hãy cứ tiếp tục những điều mình đang theo đuổi, nếu bản mệnh tin tưởng con đường mình đã lựa chọn thì chớ nên băn khoăn, cứ làm việc mà mình nên làm, sớm muộn gì bạn cũng sẽ nhận được những thành quả xứng đáng với công sức đã bỏ ra mà thôi.

Mộc Thổ tương khắc khiến thể trạng của bản mệnh không được tốt, cơ thể thường xuyên đau nhức, nhất là đối với những ai đang có bệnh thì lúc này bệnh hay bị tái phát. Ngoài việc uống thuốc đầy đủ bạn cũng nên biết chăm sóc cả yếu tố tinh thần nữa nhé.

Mộc Thổ tương khắc khiến thể trạng của bản mệnh không được tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi hàng ngày, sự nghiệp của người tuổi Dần tiến triển không mấy tốt đẹp do sự xuất hiện của Kiếp Tài. Bạn có thể sẽ phải chịu sự nghi ngờ, thậm chí là gièm pha từ những người xung quanh. Trong tình huống này, hãy dùng thực tế để chứng minh bản thân mình.

Con giáp này cũng cần phải cân nhắc kỹ lưỡng hơn khi đưa ra bất cứ quyết định nào, nhất là khi kế hoạch của bạn phải nhận quá nhiều sự phản đối như vậy. Hãy lắng nghe ý kiến của những người có kinh nghiệm, có thể bạn sẽ phát hiện ra mình đang mắc sai lầm ở đâu đó!

Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ giữa bạn và nửa kia đang có dấu hiệu rạn nứt. Lúc này, bạn càng tỏ vẻ dửng dưng thì quan hệ giữa đôi bên lại càng trở nên xa cách. Bạn nên chủ động xuống nước với đối phương và nhanh chóng tìm cách hòa giải nếu muốn gìn giữ mối quan hệ này.

Con giáp này cũng cần phải cân nhắc kỹ lưỡng hơn khi đưa ra bất cứ quyết định nào - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo