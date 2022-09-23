Đúng giờ Sửu ngày mai 24/9: Cổng trời mở ra, NGỌC HOÀNG ban phát phước lành, 3 con giáp này vận trình nhiều khởi sắc, tài vận sung túc, gia đạo ấm êm, bản mệnh ngập tràn hạnh phúc viên mãn

Tâm linh - Tử vi 23/09/2022 14:25

Đúng giờ Sửu ngày mai 24/9, ngọc hoàng ban phát phước lành, 3 con giáp như hổ mọc thêm cánh, đã giàu nay còn vượng sắc hơn, tình duyên viên mãn, tài vận sung túc.

Tuổi Tý

Tử vi phương Đông 12 con giáp ngày 24/9/2022 cho thấy Chính Ấn nâng đỡ, người tuổi Tý có cơ hội thăng quan tiến chức trong ngày mai. Sự chăm chỉ và cẩn thận của bạn chắc hẳn đã gây ấn tượng sâu sắc với lãnh đạo, nhờ thế mà bạn sẽ được trao cho nhiều cơ hội để thể hiện bản thân.

Khi đứng trước những cơ hội như vậy, bạn hãy tự tin nắm bắt, đừng chần chừ, do dự, tự đánh giá thấp bản thân. Bạn là người rất có tiềm năng và chẳng hề thua kém bất cứ ai, vì vậy đặt ra những đích đến tham vọng hơn.

Vận trình tình cảm có bước tiến đáng kể. Người độc thân có nhiều cơ hội mở rộng các mối quan hệ với người khác giới. Tuy nhiên, đừng vội vàng chấp nhận lời tỏ tình của người mới quen chỉ vì cảm giác cô đơn kéo dài.

Đúng giờ Sửu ngày mai 24/9: Cổng trời mở ra, NGỌC HOÀNG ban phát phước lành, 3 con giáp này vận trình nhiều khởi sắc, tài vận sung túc, gia đạo ấm êm, bản mệnh ngập tràn hạnh phúc viên mãn - Ảnh 1
Vận trình tình cảm có bước tiến đáng kể - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Chính Quan mang tới cho người tuổi Thìn một ngày làm việc hiệu quả nhờ vận trình ổn định. Ngày này chỉ cần bạn tập trung làm đúng chuyên môn thì sẽ không gặp vấn đề nào lo ngại. Kể cả kẻ xấu có nhòm ngó thế nào cũng không phải lo lắng hay gặp biến cố gì quá lớn.

Tinh thần làm việc của con giáp này trong ngày lên cao. Bản mệnh giải quyết mọi việc đâu ra đấy, có đầu có đuôi chứ không hời hợt theo kiểu làm nhanh nhanh chóng chóng cho xong việc, không màng tới hậu quả.

Thổ sinh Kim, bản mệnh luôn rất tự hào về gia đình mình. Bạn luôn quan điểm người trong nhà phải luôn trò chuyện, tâm sự và thấu hiểu nhau, có như vậy thì sẽ giảm thiểu được những hiểu lầm hay nghi kỵ không đáng có. 

Đúng giờ Sửu ngày mai 24/9: Cổng trời mở ra, NGỌC HOÀNG ban phát phước lành, 3 con giáp này vận trình nhiều khởi sắc, tài vận sung túc, gia đạo ấm êm, bản mệnh ngập tràn hạnh phúc viên mãn - Ảnh 2
Chính Quan mang tới cho người tuổi Thìn một ngày làm việc hiệu quả nhờ vận trình ổn định - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử Phương Đông 12 con giáp cho biết Thực Thần phù trợ, người tuổi Tỵ làm nghề tự do có một ngày gặp nhiều may mắn. Bạn có thể nhận được những công việc hứa hẹn mang lại nguồn thu ổn định và triển vọng trong tương lai. Hãy tiếp tục cố gắng hướng tới đích đến đã đặt ra.

Bản tính ôn hòa cũng giúp bạn xây dựng được những mối quan hệ xã giao thuận lợi. Họ có thể là quý nhân của bạn trong tương lai, giới thiệu cho bạn những cơ hội đáng quý. Vì thế hãy giữ liên lạc với họ nhé.

Bình tĩnh, thoải mái và một chế độ ăn uống lành mạnh giúp nuôi dưỡng tâm trí và cơ thể của bạn. Bạn mạnh mẽ và năng lượng của bạn lan tỏa tích cực đến người khác. Luôn say mê và động viên bạn bè cùng tập thể dục với bạn.

Đúng giờ Sửu ngày mai 24/9: Cổng trời mở ra, NGỌC HOÀNG ban phát phước lành, 3 con giáp này vận trình nhiều khởi sắc, tài vận sung túc, gia đạo ấm êm, bản mệnh ngập tràn hạnh phúc viên mãn - Ảnh 3
Bản tính ôn hòa cũng giúp bạn xây dựng được những mối quan hệ xã giao thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng giờ Tý ngày mai 24/9: CHÍNH TÀI xuất hiện, 3 con giáp này được quý nhân ưu ái, công danh rạn rỡ, hợp đồng rốt ráo, thu nhập vượng sắc, bản mệnh tiền tài đỏ thắm, chỉ sợ tiêu xài không hết

Đúng giờ Tý ngày mai 24/9: CHÍNH TÀI xuất hiện, 3 con giáp này được quý nhân ưu ái, công danh rạn rỡ, hợp đồng rốt ráo, thu nhập vượng sắc, bản mệnh tiền tài đỏ thắm, chỉ sợ tiêu xài không hết

Tử vi dự đoán vào đúng giờ Tý ngày mai, 3 con giáp này được quý nhân ưu ái, công danh vượng sắc, hợp đồng rốt ráo, sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang.

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