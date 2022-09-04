Đúng giờ Sửu hôm nay 4/9: Thần tiên tri dự đoán 3 con giáp này được THẦN TÀI ưu ái, của cải trải đầy nhà, tài lộc tá lả, bản mệnh ngồi mát ăn bát vàng, mua nhà sắm xe, giàu có nhất một vùng

Tam Hội là tín hiệu tốt để cải thiện mối quan hệ. Ai đó đang chờ đợi bạn, chú ý đến bạn, vậy thì bạn hãy cho thấy rằng bạn thực sự để ý đến họ, tôn trọng và quý mến họ. Nhờ thế mối quan hệ sẽ được cải thiện rất nhiều ngày hôm nay đấy.

Đường tình cảm nhờ ngũ hành Kim sinh Thủy nên vợ chồng yêu thương lẫn nhau, biết bảo vệ nhau trước lời bàn tán của thiên hạ. Các bạn đang làm cha làm mẹ thì phải lo cho con nhiều hơn nhưng đó là niềm hạnh phúc mà bạn có được.

Thiên Ấn tương trợ nên dù là ngày nghỉ nhưng ở khía cạnh nào đó, tuổi Tuất vẫn phát huy được lợi thế của mình. Khả năng thuyết phục, sức thu hút của bạn ngày hôm nay trở nên rất mạnh mẽ. Bạn đã đủ nội lực để khẳng định mình, vậy thì đừng bỏ lỡ cơ hội đó.

Tam Hội là tín hiệu tốt để cải thiện mối quan hệ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi ngày Chủ Nhật 04/09/2022 cho thấy mọi thứ Tuổi Dậu làm đều có kết quả như ý. Trong mọi dự tính về công việc làm ăn, bạn hãy thực hiện chớ nên ngần ngại, việc thành công là điều chắc chắn. Tất cả đều do phúc đức mà có, cho nên bạn cần nên để tâm vào việc tạo thêm công đức, làm nhiều điều phúc thiện để được thụ hưởng lâu dài. Chủ Nhật này cũng rất thuận lợi cho việc di chuyển, thay đổi, sự tính toán, cho nên nếu bạn muốn đi xa, mưu sự công việc hoặc thay đổi nơi ăn chốn ở, thay đổi công việc thì nên thực hiện sẽ tốt cho bạn.

Có tài lộc hoặc có tin tốt đẹp về tiền bạc. Việc làm ăn thành đạt, tiền bạc kiếm được dễ dàng ngoài công sức của mình. Nếu có người mời hợp tác thì Tuổi Dậu nên nhanh chóng nhận lời không nên chần chừ, sẽ có mối lợi tự nhiên đưa đến. Mọi vấn đề về tiền bạc nên giải quyết một cách uyển chuyển, không nên nóng nảy dễ đưa đến hiểu lầm tranh cãi, bạn nên dùng tình cảm sẽ thành công. Tóm lại, mọi việc mong cầu về tiền bạc của bạn về phương diện làm ăn đều may mắn thuận lợi.

Có tài lộc hoặc có tin tốt đẹp về tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi ngày của 12 con giáp dự báo Chủ nhật ngày 4/9/2022 hôm nay, công việc của tuổi Thìn rất thuận lợi. Bên cạnh đó các mối quan hệ xã giao hài hòa, đối tác tin cậy, hợp đồng được xúc tiến nhanh chóng và thuận lợi. Bản mệnh có thể trao đổi thêm để tháo gỡ một vài vướng mắc từ trước, tăng thêm sự gắn kết.

Con giáp này còn nhanh nhạy nắm bắt thời cơ và giành được lòng tin cậy, tín nhiệm từ phía cấp trên. Bản mệnh biết mình muốn gì, cần gì, đặt sẵn mục tiêu phấn đấu và không dễ dàng chịu lùi bước trước khó khăn.

Nhờ cục diện Thổ sinh Kim, Thìn có đường tình cảm tốt đẹp. Chính nhờ những suy nghĩ tích cực này mà ngày hôm nay bạn vẫn còn cảm thấy mình may mắn và hạnh phúc. Mặc dù xung quanh con có nhiều điều, nhiều người mang phiền não đến nhưng bạn vẫn lạc quan.

Con giáp này còn nhanh nhạy nắm bắt thời cơ và giành được lòng tin cậy, tín nhiệm từ phía cấp trên - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo