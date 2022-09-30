Đúng giờ Sửu hôm nay 30/9: TAM HỘI nâng đỡ, 3 con giáp này công danh xán lạn, bản mệnh như 'hổ mọc thêm cánh', cấp trên trọng dụng, hợp đồng rốt ráo, khách hàng vào nườm nượp, cuối năm nằm trên đống tiền

Chính Ấn nâng đỡ, người tuổi Sửu luôn hết mình trong công việc sẽ nhận được sự đánh giá cao của cấp trên và đồng nghiệp. Thậm chí, bạn còn có cơ hội được cất nhắc lên vị trí cao hơn, phù hợp với năng lực của mình.

Vận trình tình cảm vô cùng tươi sang, mang tới sự gắn kết trong quan hệ yêu đương của các cặp đôi. Trải qua không ít sóng gió, các cặp đôi lại càng thêm thấu hiểu, bao dung cho nhau.

Bạn là người khiêm tốn nên luôn lắng nghe và học hỏi mọi người xung quanh, nhờ vậy mà bạn không ngừng tiến bộ. Khi còn trẻ, hãy đặt cho mình những đích đến tham vọng hơn chứ đừng vội hài lòng với vị trí hiện tại.

Bạn là người khiêm tốn nên luôn lắng nghe và học hỏi mọi người xung quanh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Mọi việc trở nên thuận lợi hơn với người tuổi Dần trong ngày này. Dù là đang đi làm hay đang ngồi trên ghế nhà trường thì thành tích của bạn cũng khiến cho không ít người phải trầm trồ thán phục. Con giáp thông minh này có thoải mái thể hiện bản thân của mình mà không còn e dè bất cứ điều gì thêm nữa.

Thiên Tài ghé thăm, thu nhập của bản mệnh gia tăng đáng kể trong ngày này. Đây có là nguồn thu nhập phụ từ nghề tay trái của bạn, cũng có thể là khoản tiền do may mắn trúng thưởng trúng số đem lại. Dù ít hay nhiều thì bạn cũng nên biết cách quản lý chúng cho thật tốt, đừng vội vã tiêu xài hoang phí.

Vận trình tình cảm tươi sáng. Phải trải qua đủ mọi thăng trầm trong chuyện tình cảm thì con giáp này mới hiểu rõ được tình cảm trong lòng. Người độc thân đã mạnh dạn hơn trong việc theo đuổi tình yêu cuộc đời mình.

Mọi việc trở nên thuận lợi hơn với người tuổi Dần trong ngày này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Mọi việc trôi qua một cách thuận lợi với người tuổi Tỵ trong ngày hôm nay. Nhờ có Tam Hội trợ lực, cộng với thái độ nhiệt tình vốn có, bạn xây dựng được các mối quan hệ xã giao hài hòa. Thậm chí hôm nay bạn còn có cơ hội gặp được quý nhân.

Rất có thể quý nhân sẽ là người bạn đã quen biết từ lâu. Chú ý lắng nghe lời chỉ bảo của đối phương, bạn sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm đáng quý có thể áp dụng trong tương lai, đồng thời giảm bớt được những sai sót ở hiện tại.

Vận trình tình cảm đón nhận tin vui. Sự nâng đỡ của ngày tương hội giúp người độc thân dễ dàng tìm được đối tượng hẹn hò phù hợp. Tuy nhiên, bản mệnh cần học cách yêu bản thân trước khi muốn ai đó yêu mình.

Rất có thể quý nhân sẽ là người bạn đã quen biết từ lâu - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo