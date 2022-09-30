Đúng giờ Sửu hôm nay 30/9: TAM HỘI nâng đỡ, 3 con giáp này công danh xán lạn, bản mệnh như 'hổ mọc thêm cánh', cấp trên trọng dụng, hợp đồng rốt ráo, khách hàng vào nườm nượp, cuối năm nằm trên đống tiền

Tâm linh - Tử vi 30/09/2022 04:24

Đúng giờ Sửu hôm nay 30/9, 3 con giáp này được nâng đỡ đến công danh xán lạn, bản mệnh vận trình thăng hoa, cấp trên trọng dụng, hợp đồng rốt ráo.

Tuổi Sửu

Chính Ấn nâng đỡ, người tuổi Sửu luôn hết mình trong công việc sẽ nhận được sự đánh giá cao của cấp trên và đồng nghiệp. Thậm chí, bạn còn có cơ hội được cất nhắc lên vị trí cao hơn, phù hợp với năng lực của mình.

Bạn là người khiêm tốn nên luôn lắng nghe và học hỏi mọi người xung quanh, nhờ vậy mà bạn không ngừng tiến bộ. Khi còn trẻ, hãy đặt cho mình những đích đến tham vọng hơn chứ đừng vội hài lòng với vị trí hiện tại. 

Vận trình tình cảm vô cùng tươi sang, mang tới sự gắn kết trong quan hệ yêu đương của các cặp đôi. Trải qua không ít sóng gió, các cặp đôi lại càng thêm thấu hiểu, bao dung cho nhau.

Đúng giờ Sửu hôm nay 30/9: TAM HỘI nâng đỡ, 3 con giáp này công danh xán lạn, bản mệnh như 'hổ mọc thêm cánh', cấp trên trọng dụng, hợp đồng rốt ráo, khách hàng vào nườm nượp, cuối năm nằm trên đống tiền - Ảnh 1
Bạn là người khiêm tốn nên luôn lắng nghe và học hỏi mọi người xung quanh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Mọi việc trở nên thuận lợi hơn với người tuổi Dần trong ngày này. Dù là đang đi làm hay đang ngồi trên ghế nhà trường thì thành tích của bạn cũng khiến cho không ít người phải trầm trồ thán phục. Con giáp thông minh này có thoải mái thể hiện bản thân của mình mà không còn e dè bất cứ điều gì thêm nữa.

Thiên Tài ghé thăm, thu nhập của bản mệnh gia tăng đáng kể trong ngày này. Đây có là nguồn thu nhập phụ từ nghề tay trái của bạn, cũng có thể là khoản tiền do may mắn trúng thưởng trúng số đem lại. Dù ít hay nhiều thì bạn cũng nên biết cách quản lý chúng cho thật tốt, đừng vội vã tiêu xài hoang phí.

Vận trình tình cảm tươi sáng. Phải trải qua đủ mọi thăng trầm trong chuyện tình cảm thì con giáp này mới hiểu rõ được tình cảm trong lòng. Người độc thân đã mạnh dạn hơn trong việc theo đuổi tình yêu cuộc đời mình.

Đúng giờ Sửu hôm nay 30/9: TAM HỘI nâng đỡ, 3 con giáp này công danh xán lạn, bản mệnh như 'hổ mọc thêm cánh', cấp trên trọng dụng, hợp đồng rốt ráo, khách hàng vào nườm nượp, cuối năm nằm trên đống tiền - Ảnh 2
Mọi việc trở nên thuận lợi hơn với người tuổi Dần trong ngày này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Mọi việc trôi qua một cách thuận lợi với người tuổi Tỵ trong ngày hôm nay. Nhờ có Tam Hội trợ lực, cộng với thái độ nhiệt tình vốn có, bạn xây dựng được các mối quan hệ xã giao hài hòa. Thậm chí hôm nay bạn còn có cơ hội gặp được quý nhân.

Rất có thể quý nhân sẽ là người bạn đã quen biết từ lâu. Chú ý lắng nghe lời chỉ bảo của đối phương, bạn sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm đáng quý có thể áp dụng trong tương lai, đồng thời giảm bớt được những sai sót ở hiện tại.

Vận trình tình cảm đón nhận tin vui. Sự nâng đỡ của ngày tương hội giúp người độc thân dễ dàng tìm được đối tượng hẹn hò phù hợp. Tuy nhiên, bản mệnh cần học cách yêu bản thân trước khi muốn ai đó yêu mình.

Đúng giờ Sửu hôm nay 30/9: TAM HỘI nâng đỡ, 3 con giáp này công danh xán lạn, bản mệnh như 'hổ mọc thêm cánh', cấp trên trọng dụng, hợp đồng rốt ráo, khách hàng vào nườm nượp, cuối năm nằm trên đống tiền - Ảnh 3
Rất có thể quý nhân sẽ là người bạn đã quen biết từ lâu - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng giờ Sửu ngày mai 30/9: Cuối tháng nhiều niềm vui, 3 con giáp này hỷ sự ngập tràn, may mắn chờ trước ngõ, của cải đuề huề, công danh thắm sắc, gia đạo ấm êm, đôi lứa hài hòa, gắn kết

Đúng giờ Sửu ngày mai 30/9: Cuối tháng nhiều niềm vui, 3 con giáp này hỷ sự ngập tràn, may mắn chờ trước ngõ, của cải đuề huề, công danh thắm sắc, gia đạo ấm êm, đôi lứa hài hòa, gắn kết

Đúng giờ Sửu ngày mai, 3 con giáp này hỷ sự ngập tràn, nhân đôi may mắn, cát tinh chờ trước ngõ, tiền của đuề huề, tình duyên vượng sắc.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp con giáp may mắn tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 5 giờ 36 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 6 giờ 6 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 6 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 7 giờ 6 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 7 giờ 36 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 8 giờ 6 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 9 giờ 6 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 21 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 9 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10