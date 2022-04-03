Đúng giờ Ngọ ngày mai (4/3), top con giáp có Tam Hợp nâng đỡ, Chính Tài chiếu mệnh, tài lộc ùn ùn kéo tới, tiền vàng chật két

Tâm linh - Tử vi 03/04/2022 02:23

Tử vi ngày 4/3 dự đoán công việc của người tuổi này tiến triển tốt nhờ có sự nâng đỡ của Tam Hợp.

Tuổi Thìn

Từ ngày mai mùng 4/3 âm lịch, tài lộc sự nghiệp của tuổi Thìn lên như diều gặp gió, mọi việc suôn sẻ bất ngờ. Tưởng rằng mọi khó khăn rơi vào bế tắc, nhưng từ ngày mai tuổi Thìn sẽ gặp được nhiều may mắn, quý nhân chiếu cố nồng hậu, thành tích sẽ ngày càng vượt trội trong công việc, mối quan hệ trong xã hội cũng dần được cải thiện, dễ dàng nhận được sự giúp đỡ và hướng dẫn từ người khác. Từ giai đoạn này trở đi, vận may chuyển vận xấu thành may mắn,  sự nghiệp đang nhanh chóng bước vào giai đoạn thăng hoa, liên tiếp có tin vui, việc thăng chức, tăng lương được tiến hành thuận lợi.

Tuổi Tý

Trong tháng 3 âm lịch này, chỉ cần tuổi Tý chịu khó chăm chỉ, tập trung làm việc sẽ gặt hái được thành quả xứng đáng với công sức bỏ ra. Trên phương diện sự nghiệp, mọi kế hoạch đều tiến triển đều đặn đúng như dự kiến của bạn.

Đúng giờ Ngọ ngày mai (4/3), top con giáp có Tam Hợp nâng đỡ, Chính Tài chiếu mệnh, tài lộc ùn ùn kéo tới, tiền vàng chật két - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Quan hệ xã giao hài hòa giúp bạn luôn được mọi người xung quanh giúp đỡ nếu gặp phải khó khăn. Thậm chí trong tháng này bản mệnh còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân, được giới thiệu cho nhưng cơ hội đáng quý.

Điều quan trọng là bạn cần phải tập trung vào nhiệm vụ, chớ nên làm việc theo cảm hứng nhất thời. Trên phương diện tài lộc, tài lộc vẫn chảy về túi của bạn khá đều đặn. Đây là thời điểm thích hợp để bạn mở rộng các mối hợp tác làm ăn của mình, chắc hẳn bạn sẽ tìm ra được những đối tác hoặc khách háng triển vọng, đem lại nguồn tiền dư dả cho hiện tại và cho cả tương lại.

Tuổi Tỵ

Tử vi ngày 4/3 âm lịch tuổi Tị gặp Tỷ Kiên cẩn thận tuần tới có kẻ nói xấu bạn ở cơ quan làm việc. Người làm cấp cao thì bị cấp trên bôi nhọ, chia bè kéo cánh hòng hãm hại bạn. Người làm kinh doanh cũng khó yên ổn vì cạnh tranh quá gắt.

 

May là nhờ cục diện Hoả sinh Thổ nên tình cảm đi lên rất nhanh. Từ bạn bè hoặc quen biết biến thành tình yêu là điều dễ dàng. Tình duyên khởi sắc với người độc thân, có thể tìm được nhân duyên mới.

 

Tài lộc cũng phát triển rất tốt. Bạn có thể đối mặt với thị phi nhưng may mắn là sẽ vượt qua được. Thu nhập khá nên bạn không lo lắng chuyện tiền bạc. Nhưng bạn cần cố gắng hơn nữa nếu muốn như mong ước thành hiện thực.

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo

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Người tuổi này có thể chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đón nhận những điều tốt đẹp sẽ đến với mình trong tháng 3 âm này.

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