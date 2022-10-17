Đúng giờ Ngọ ngày 22/9 âm lịch, 3 con giáp tìm thấy rương vàng, họa biến thành phúc, thoát cảnh túng quẫn, tài lộc đầy kho

Tâm linh - Tử vi 17/10/2022 04:11

Dự đoán đúng giờ Ngọ ngày 22/9 âm lịch, 3 con giáp này sẽ có cột mốc vàng để họ biến giấc mơ thành hiện thực, tiền tài mong cầu bao lâu đổ về lũ lượt.

Tuổi Sửu

Trời sinh những người tuổi Sửu chăm chỉ, siêng năng, luôn đặt công việc lên hàng đầu và không ngừng nỗ lực, cố gắng hết sức để xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc. Nhờ vậy mà họ biết trân trọng sức lao động, càng kiếm nhiều tiền càng biết tiết kiệm, cuộc sống từ trung vận đến hậu vận đều được đảm bảo tuyệt đối. 

Tử vi học có nói, đúng giờ Ngọ ngày 22/9 âm lịch, cuộc sống tuổi Sửu sẽ có nhiều biến động tích cực không ngờ. Tuổi Sửu sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, họ sẽ tìm được hướng đi mới trong công việc kéo theo tài vận dồi dào. Ngoài ra, cuộc sống tinh thần của tuổi Sửu cũng êm ấm hạnh phúc, chỉ cần cố gắng vun đắp thì mọi thứ sẽ hoàn hảo như họ mong muốn. 

Đúng giờ Ngọ ngày 22/9 âm lịch, 3 con giáp tìm thấy rương vàng, họa biến thành phúc, thoát cảnh túng quẫn, tài lộc đầy kho - Ảnh 1
Tử vi học có nói, đúng giờ Ngọ ngày 22/9 âm lịch, cuộc sống tuổi Sửu sẽ có nhiều biến động tích cực không ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Bước vào một giai đoạn nhất định, người tuổi Dần sẽ công thành danh toại, đánh đâu thắng đó, thành công vang dội, đặc biệt là sang giờ Ngọ ngày 22/9 âm lịch. Tử vi học có nói, vận may tuổi Dần sẽ lội ngược dòng, từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều có cải thiện đáng kể. Chỉ cần họ bình tĩnh nắm bắt cơ hội tốt trước mắt thì mọi thứ sẽ suôn sẻ thuận lời.

Người tuổi Dần sẽ gặp được quý nhân, sẽ được đưa đường dẫn lối giúp Dần giải quyết những khó khăn còn tồn đọng. Ngoài ra còn tạo điều kiện giúp tuổi Dần xây dựng sự nghiệp, kiếm nhiều tiền, thực hiện ước mơ bấy lâu nay chưa làm được. Nhìn chung, thời gian tới sẽ đáng mong chờ với tuổi Dần.

Đúng giờ Ngọ ngày 22/9 âm lịch, 3 con giáp tìm thấy rương vàng, họa biến thành phúc, thoát cảnh túng quẫn, tài lộc đầy kho - Ảnh 2
Bước vào một giai đoạn nhất định, người tuổi Dần sẽ công thành danh toại, đánh đâu thắng đó, thành công vang dội, đặc biệt là sang giờ Ngọ ngày 22/9 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi cho biết, đúng giờ Ngọ ngày 22/9 âm lịch, tuổi Ngọ sẽ có cơ hội thăng quan tiến chức ầm ầm, càng nỗ lực càng gặt hái thành quả xứng đáng với công sức mình đã bỏ ra. Thế nên, dù hiện tại bị cấp trên chèn ép, đồng nghiệp ganh ghét Ngọ cũng đừng chấp nhặt. Đặc biệt, nếu đang ấp ủ kế hoạch thử sức ở lĩnh vực mới hay thay đổi môi trường làm việc thì qua thời gian này sẽ là thời cơ để con giáp giàu sang này bứt phá.

Dám chắc, trong thời gian tới, Ngọ không thành rồng cùng thành phượng, thăng hoa viên mãn. Không những thế, túi tài của con giáp này sẽ luôn được bảo vệ nguyên vẹn, không sứt mẻ. Dự kiến, cuộc sống của tuổi Ngọ sẽ vô cùng dư dả, càng kiếm tiền lại càng có nhiều tiền, đếm hoài không hết.

Đúng giờ Ngọ ngày 22/9 âm lịch, 3 con giáp tìm thấy rương vàng, họa biến thành phúc, thoát cảnh túng quẫn, tài lộc đầy kho - Ảnh 3
Tử vi cho biết, đúng giờ Ngọ ngày 22/9 âm lịch, tuổi Ngọ sẽ có cơ hội thăng quan tiến chức ầm ầm, càng nỗ lực càng gặt hái thành quả xứng đáng với công sức mình đã bỏ ra - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Tử vi dự đoán, qua 4 ngày nữa, 3 con giáp sẽ có cơ hội thay đổi công việc, môi trường làm việc hoặc tham gia một lớp học mới để nâng cao trình độ. Vận trình của họ trong thời gian này khá tốt.

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