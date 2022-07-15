Đúng giờ Mão ngày 16/7, top con giáp được ban phước lành, tổ tiên phù hộ giúp công việc gặp cát lành, tiền bạc dư dả, đại phúc đại quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 15/07/2022 17:46

Những con giáp làm việc gì cũng thuận lợi, nhanh chóng đem lại lợi nhuận cho bản thân.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi được người khác quý mến ở tính cách ôn hòa, hiền lành. Họ không giỏi giao tiếp xã hội, sống khá khép kín. Tuy vậy, con giáp này nghiêm túc trong công việc, theo đuổi sự hoàn hảo. Người tuổi này giữ tinh thần học tập suốt đời, không ngại thay đổi, từng bước vươn lên.

Đúng giờ Mão ngày 16/7, người tuổi Mùi làm ăn phát đạt, của cải tăng lên. Người tuổi này buôn bán một vốn bốn lời. Những người còn nợ nần cũng sẽ trả hết nợ.

Con giáp tuổi Mùi có Thần Tài ban lộc nên làm ăn xuôi chèo mát mái, đầu tư sẽ sinh lời. Con giáp này làm kinh doanh được kỳ vọng sẽ vươn tới đỉnh cao, thu hái bộn tiền. Nhờ thành công trong sự nghiệp, họ mang đến cho gia đình cuộc sống khấm khá, sung túc hơn trước.

Đúng giờ Mão ngày 16/7, top con giáp được ban phước lành, tổ tiên phù hộ giúp công việc gặp cát lành, tiền bạc dư dả, đại phúc đại quý hơn người - Ảnh 1
Đúng giờ Mão ngày 16/7, người tuổi Mùi làm ăn phát đạt, của cải tăng lên. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất sống tình cảm, biết nghĩ cho người khác nên luôn được yêu quý. Trong cuộc sống, họ luôn siêng năng, nỗ lực làm việc, sống hướng thiện. Đúng giờ Mão ngày 16/7, cuộc sống của người tuổi Tuất gặp nhiều chuyển biến tích cực.

Thời gian trước khó khăn bao nhiêu thì giờ đây sẽ được đền đáp bấy nhiều. Con giáp này nhận được nhiều phước lành trời ban, có cả Thần Tài và quý nhân phù trợ.

Bạn cũng có thể cân nhắc đầu tư ở thời điểm này, nhưng nhiều cơ hội đầu tư mở ra trước mắt có thể khiến bản mệnh choáng ngợp. Việc khó khăn nhất đó là lựa chọn hạng mục phù hợp. Đừng quá vội vàng ra quyết định khi nghe lời ngon ngọt của ai đó, biết đúng điểm dừng, tránh tham thì thâm là được.

Đúng giờ Mão ngày 16/7, top con giáp được ban phước lành, tổ tiên phù hộ giúp công việc gặp cát lành, tiền bạc dư dả, đại phúc đại quý hơn người - Ảnh 2
Đúng giờ Mão ngày 16/7, cuộc sống của người tuổi Tuất gặp nhiều chuyển biến tích cực. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Xem tử vi tài lộc của 12 con giáp, người tuổi Thìn có thể cảm nhận được rằng con đường tiền tài của mình ngày càng vượng, bản mệnh có thu nhập tăng tiến, tiền bạc rủng rỉnh trong tay. Nguồn thu nhập đến từ nhiều nguồn khác nhau chứ không phụ thuộc vào duy nhất bên nào.

Tình hình kinh doanh, buôn bán khả quan. Tuổi Thìn nhạy bén về tài chính sẽ nhìn ra cơ hội kiếm tiền ở khắp mọi nơi, làm gì cũng có cơ hội thành công, hãy mạnh dạn làm điều mình muốn.

Người làm ăn tự do với quy mô nhỏ lẻ có cơ hội để mở rộng quy mô kinh doanh, hứa hẹn thu về lợi nhuận bất ngờ. Lưu ý tiến hành từng bước, thận trọng bước chậm còn hơn nhanh nhảu để nhận lấy thất bại.

Đúng giờ Mão ngày 16/7, top con giáp được ban phước lành, tổ tiên phù hộ giúp công việc gặp cát lành, tiền bạc dư dả, đại phúc đại quý hơn người - Ảnh 3
Con đường tiền tài của Thìn ngày càng vượng, bản mệnh có thu nhập tăng tiến. Ảnh minh họa: Internet

 

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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