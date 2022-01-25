Đúng giao thừa năm nay, 3 con giáp này có cơ hội đổi đời, nắm bắt lấy vận may, được quý nhân dẫn lối

Trong thời gian tới vận may của tuổi Dậu sẽ lội ngược dòng bất ngờ. Tranh thủ nắm bắt thời cơ này, tuổi Dậu sẽ ngày càng thăng hoa, đặc biệt vào đúng giao thừa năm nay, tuổi Dậu có khi viên mãn cả tình lẫn tiền, cuộc sống đủ đầy sung túc khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Tử vi học có nói, đúng giao thừa năm nay, cuộc sống tuổi Dậu có nhiều thay đổi tích cực. Trong phương diện công việc, họ bắt đầu tìm được hướng đi riêng, có khả năng đổi đời đổi vận, một bước lên mây trở thành ông chủ bà chủ. Ngoài ra, tài vận cũng tăng lên theo cấp số nhân, may mắn đến liên tiếp, mọi sự tốt đẹp đều đến vào đầu năm sắp tới, vì vậy tuổi Dậu phải cố gắng nắm bắt và tận hưởng.

Trong cuộc sống, người tuổi Hợi dù có nhiều của cải nhưng vẫn biết sống tiết kiệm, luôn đề cao tinh thần cố gắng và chăm chỉ, chi tiêu có kế hoạch. Họ tâm niệm, của cải làm ra nhưng phải biết giữ thì cuộc sống mới thăng hoa lâu dài, bền vững. Nhờ vậy mà càng về hậu vận tuổi Hợi lại là con giáp có cuộc sống viên mãn nhất.

Tử vi học có nói, đúng giao thừa năm nay, tuổi Hợi sẽ được thần tài và quý nhân phù trợ tích cực, mọi kế hoạch dự định đều diễn ra vô cùng suôn sẻ, càng làm việc càng thành công. Đặc biệt, người tuổi Hợi sẽ gặp được quý nhân, người này sẽ đưa đường dẫn lối giúp tuổi Hợi giàu có hơn, những năm sau không cần phải lo lắng cơm áo gạo tiền, đã sung túc nay còn đủ đầy.

Đúng giao thừa năm nay, tuổi Hợi sẽ được thần tài và quý nhân phù trợ tích cực, mọi kế hoạch dự định đều diễn ra vô cùng suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi học có nói, đúng giao thừa năm nay là khoảng thời gian rất đáng mong chờ của tuổi Tuất, là lúc những nỗ lực trước đây của họ đơm hoa kết trái. Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Tuất là những người có lối tư duy sáng sủa, mạch lạc, làm gì cũng thường cố gắng hết sức. Họ ít than phiền, khá chăm chỉ và chỉ thích tập trung vào công việc chứ không ưa những chuyện thị phi.

Với những tố chất này, chỉ cần có cơ hội là tuổi Tuất có thể tỏa sáng trong sự nghiệp. Để có thể gặt hái nhiều thành công và gia tăng tài lộc, tuổi Tuất được khuyên nên rèn giũa các kỹ năng trong công việc, bên cạnh đó là lên kế hoạch chi tiêu hợp lý, không tiêu xài hoang phí, dùng 1 phần lợi nhuận để tái đầu tư thì sẽ tốt hơn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.