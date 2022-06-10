ĐỤNG đến đâu, TIỀN RƠI đến đó, đầu tư chỉ có LỜI là đặc điểm của 3 con giáp sinh ra đã có số KẾCH XÙ này

Người tuổi Thìn vốn ngông cuồng, có yêu cầu cực kỳ cao về chất lượng cuộc sống. Vì vậy, con giáp này không thể làm gì nếu không có tiền bạc hỗ trợ phía sau.

Người tuổi này giao thiệp rộng, tính tình hào phóng, có nhiều bạn bè. Chỉ cần gặp thời con giáp này sẽ hành động ngay lập tức, tìm đúng chỗ, đúng người, tiền bạc cứ thế ùn ùn kéo tới.

Họ kiếm được, tiêu cũng xứng đáng. Họ có kế hoạch tài chính khá bền vững và ổn định, ít khi phải rơi vào cảnh nợ nần, vay mượn.

Tuổi Dần

Trong năm 2022, con giáp may mắn này có vận may khá tốt và tài lộc vượng phát cả trong cuộc sống lẫn công việc. Công việc rất thuận lợi, đối tác chuyên nghiệp hơn, bạn sẽ cảm thấy dễ dàng và hiệu quả. Nếu bạn muốn thăng tiến trong sự nghiệp hay đạt hiệu quả cao hơn trong công việc, thì bạn nên học hỏi thêm nhiều kiến ​​thức liên quan trong công việc và quan sát cách làm của người khác là cách tốt để nâng cao khả năng làm việc của bạn.

Những người độc thân hoặc đang yêu sẽ có những quyết định quan trọng về mặt hôn nhân.

Những người độc thân hoặc đang yêu sẽ có những quyết định quan trọng về mặt hôn nhân. Sức khỏe tốt và mức năng lượng dồi dào sẽ khiến bạn trở nên năng động và trở thành tâm điểm thu hút mọi người trong suốt khoảng thời gian tới.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi chân thành, cởi mở nên dễ được quý nhân giúp đỡ. Sẽ đi theo một số người có khả năng kiếm tiền, và con đường kiếm tiền rộng hơn, luôn có cơ hội phát tài. Họ có rất nhiều mẹo kiếm tiền, ngày càng giàu có, tiền đến nhanh và dễ dàng hơn người bình thường.

Xét dưới góc độ tử vi khoa học, trong năm Nhâm Dần, tuổi Hợi lâm cục diện Phá Thái Tuế nhưng Dần Hợi Nhị Hợp, chủ về công việc làm ăn có mở mang thêm, có sự thay đổi về nơi ăn chốn ở, vận quý nhân vượng nhưng cũng không ít tiểu nhân phá hoại, tiềm ẩn nhiều mối lo.

Tuổi Hợi năm Nhâm Dần thu tài lộc khá tốt nhưng tiền bạc kiếm được nhiều lại tiêu hao cũng lắm. Kinh doanh, buôn bán thuận lợi hơn trước, đầu tư thích hợp với các hạng mục ngắn và trung hạn, không nên giữ tiền mặt quá nhiều, thay vào đó luân chuyển sang các hình thức đầu tư khác như bất động sản, chứng khoán, hùn hạp làm ăn…

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.