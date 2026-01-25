Đúng đầu tuần, thứ 2 ngày 26/1/2026, 3 con giáp vượt qua đại nạn, hưởng trọn hồng phúc, phú quý về tay, giàu sang bội phần

Theo tử vi, 3 con giáp sau được dự đoán hầu bao rủng rỉnh, phú quý ngút trời, giàu không kịp cản.

Tuổi Dậu 

Ngày Tương Hại nhắc nhở tuổi Dậu cần đề phòng những mâu thuẫn, tổn hại từ các mối quan hệ xung quanh. Hãy làm việc một cách lặng lẽ và hiệu quả. Đừng phô trương thành tích hay khoe khoang kế hoạch của mình, điều đó dễ khiến bạn trở thành cái gai trong mắt người khác, dẫn đến sự đố kỵ hoặc phá hoại ngầm.

Vận khí suy giảm, bạn không nên có những giao dịch tài chính lớn hoặc đầu tư mạo hiểm trong hôm nay bởi dễ bị thiệt hại do bị lừa gạt hoặc thông tin sai lệch. Hãy giữ tiền trong túi, chỉ chi cho những nhu cầu thiết yếu và an toàn. Tránh xa các cuộc cá cược, cờ bạc.

Đúng đầu tuần, thứ 2 ngày 26/1/2026, 3 con giáp vượt qua đại nạn, hưởng trọn hồng phúc, phú quý về tay, giàu sang bội phần - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Thương Quan khiến bản mệnh rất dễ bị tổn thương, bản mệnh cảm thấy một số nỗ lực của bạn là vô ích, dường như những gì bạn cố gắng không được đền đáp. Trên thực tế, bạn chỉ cần kiên nhẫn hơn một chút mà thôi.

Tử Vi cát tinh, trợ lực giúp cho vận trình tài lộc của bản mệnh tháng này trở nên rực rỡ hơn, việc làm ăn hanh thông, thuận lợi, mang về nhiều lợi nhuận.

Giải Thần giải ách, trừ hung, giúp cho mối quan hệ của bản mệnh trở nên thuận lợi hơn bao giờ hết. Tinh thần khoan khoái giúp bạn dễ mở lòng, trở nên hoạt ngôn bất thường.

Bản mệnh cần chú ý nghỉ ngơi điều độ, tránh làm việc quá sức khiến sức khỏe càng suy yếu, nếu ai đang có sẵn bệnh nền thì càng nghiêm trọng nếu bạn xem nhẹ những lời khuyên của bác sĩ.

Đúng đầu tuần, thứ 2 ngày 26/1/2026, 3 con giáp vượt qua đại nạn, hưởng trọn hồng phúc, phú quý về tay, giàu sang bội phần - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn có năng lượng của sự bứt phá. Sau một năm nhiều vất vả, bản mệnh có thể nhận được thành quả xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Công việc vào guồng, kế hoạch làm việc rõ ràng hơn nên dòng tiền đổ về cũng đều hơn.

Tuổi Thìn có thể mạnh dạn nắm bắt cơ hội để chốt các dự án lớn hoặc mở rộng quy mô làm ăn hay đầu tư thêm vào các dự án tiềm năng. Điều quan trọng là bản mệnh phải dựa vào nền tảng đã chuẩn bị từ trước, không được liều lĩnh.

Sự tự tin đi kèm với khả năng tính toán giúp tuổi Thìn có thể nắm thế chủ động. Tiền bạc không chỉ đổ về từ một nguồn mà phân tán ở nhiều kênh khác nhau, tiền vàng thi nhau đổ về túi.

Điểm chung của 3 con giáp nếu trên trong thời gian tới là phải biết nắm bắt cơ hội. Họ là người có năng lực, sức mạnh riêng, muốn đạt được thành công đều phải có sự chủ động. Ví tiền dày lên không phải là điều ngẫu nhiên mà là kết quả tất yếu của sự cố gắng không ngừng nghỉ.

Đúng đầu tuần, thứ 2 ngày 26/1/2026, 3 con giáp vượt qua đại nạn, hưởng trọn hồng phúc, phú quý về tay, giàu sang bội phần - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

