Đứng đầu bảng vàng 5 ngày tới (11/9 - 15/9), 3 con giáp rước Thần Tài vào nhà, tài lộc hanh thông rực rỡ, sự nghiệp gặt hái thành công không khác gì 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 10/09/2022 20:20

Top 3 con giáp dưới đây sẽ gặp được nhiều may mắn, cuộc sống 5 ngày tới sẽ vạn sự hanh thông, đắc tài đắc lộc.

Tuổi Mão

Nhanh nhẹn, điềm đạm, làm gì cũng tính toán trước sau là tính cách đặc trưng của người tuổi Mão. Những người tuổi Mão sẽ không làm bất cứ việc gì nếu như chưa lên kế hoạch rõ ràng, suy nghĩ cẩn thận. Bên cạnh đó, trí thông minh của Mão sẽ giúp họ cân nhắc, xem xét về những mối nguy cơ có thể xuất hiện.

Trong thời gian sắp tới, đặc biệt là 5 ngày tiếp theo, người tuổi Mão sẽ liên tục gặp vận may về tiền bạc lẫn sự nghiệp. Cụ thể, trong công việc, những người tuổi Mão sẽ có những ý tưởng sáng tạo mới, kế hoạch hay mục tiêu phát triển lâu dài, từ đó con đường sự nghiệp cũng rộng mở hơn trước.

Đặc biệt, vận may sẽ càng “nồng hậu” hơn đối với những người tuổi Mão làm kinh doanh. Với sự nhanh nhẹn và trí thông minh, cộng thêm được quý nhân phù trợ, tuổi Mão sẽ thu hút được nhiều đối tác, hợp đồng béo bở. Khi công việc tiến triển thuận lợi, chắc chắn doanh thu, lợi nhuận chảy vào túi tiền của người tuổi Mão cũng không nhiều không kể hết.

Đứng đầu bảng vàng 5 ngày tới (11/9 - 15/9), 3 con giáp rước Thần Tài vào nhà, tài lộc hanh thông rực rỡ, sự nghiệp gặt hái thành công không khác gì 'cá chép hóa rồng' - Ảnh 1
 5 ngày tiếp theo, người tuổi Mão sẽ liên tục gặp vận may về tiền bạc lẫn sự nghiệp. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân sở hữu tâm hồn tinh tế, giỏi quan sát, nhạy bén trong nhận thức. Người tuổi này có thể nắm bắt chi tiết sự việc và phát hiện những cơ hội xung quanh mình. Người tuổi này tốt bụng, hòa đồng, được nhiều người xung quanh yêu mến.

Trong 5 ngày tới, người tuổi Thân được Thần Tài đồng hành, sao tốt che chở nên có thể thăng tiến trong sự nghiệp. Người tuổi này làm kinh doanh thì công việc của họ tiến triển tốt, doanh số tăng. Con giáp này có thể phát huy hết thế mạnh bản thân, luôn tìm ra giải pháp nhanh chóng trong công việc.

Một số khác sẽ tiến bộ nhanh chóng trong những nhiệm vụ mà mình đảm nhận. Những thành tựu nhỏ giúp người tuổi Thân trở nên đam mê hơn trong công việc. Cuộc sống của họ nhờ đó cũng khởi sắc hơn trước.

Đứng đầu bảng vàng 5 ngày tới (11/9 - 15/9), 3 con giáp rước Thần Tài vào nhà, tài lộc hanh thông rực rỡ, sự nghiệp gặt hái thành công không khác gì 'cá chép hóa rồng' - Ảnh 2
Trong 5 ngày tới, người tuổi Thân được Thần Tài đồng hành, sao tốt che chở nên có thể thăng tiến trong sự nghiệp. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi 5 ngày tới, tuổi Dậu bắt đầu trở nên bình ổn hơn do đã có tâm thế sẵn sàng từ giai đoạn trước. Họ không gặp khó khăn nào quá rắc rối, có thể tự tin để vượt qua. Nguyệt Lệnh lâm Trường Sinh trong giai đoạn tới giúp người tuổi Dậu được đồng nghiệp và cả cấp trên trợ giúp tận tình.

Vì đây là thời cơ vàng để mọi nỗ lực được đền đáp nên 5 ngày tới đây, người tuổi Dậu càng năng động sẽ càng may mắn. Hãy tự tin thể hiện bản thân hết mình, điều gì không biết thì học hỏi thêm, đừng bỏ lỡ những cơ hội hiếm có chỉ vì thiếu tự tin.

Với những người đã chăm chỉ làm ăn, đây cũng là thời điểm tuổi Dậu trở thành con giáp mang phú quý về nhà. Họ sẽ thoải mái hơn về mặt chi tiêu, cải thiện cuộc sống nhờ các nguồn thu nhập, làm thêm… gia tăng. Phúc khí nhân đôi khi tình hình sức khỏe của bản mệnh khá ổn định, chỉ cần chú ý chế độ ăn uống và sinh hoạt để kiểm soát tốt cân nặng.

Đứng đầu bảng vàng 5 ngày tới (11/9 - 15/9), 3 con giáp rước Thần Tài vào nhà, tài lộc hanh thông rực rỡ, sự nghiệp gặt hái thành công không khác gì 'cá chép hóa rồng' - Ảnh 3
Vì đây là thời cơ vàng để mọi nỗ lực được đền đáp nên 5 ngày tới đây, người tuổi Dậu càng năng động sẽ càng may mắn. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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