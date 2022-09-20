3 con giáp may mắn dưới đây đại phú đại quý, đón nhận nhiều tài lộc trời ban, sự nghiệp thuận lợi, làm ăn phát đạt.
- Trúng số độc đắc 2 lần liên tiếp trong 5 ngày tới (20/9 - 24/9/2022), 3 con giáp đổi vận giàu sang, thoát khỏi nợ nần đeo bám, sự nghiệp có bước tiến lớn, cuộc đời sang trang mới, chắc chắn phát tài
- Tử vi 11 ngày tới (20/9 - 30/9), Phật Bà ban phước, Thần Tài thả túi quà to, 3 con giáp hứng trọn kim tiền, tài lộc bứt phá ngoạn mục, tiền bạc trải đầy đường đi, sự nghiệp quý nhân giúp đỡ thăng hoa sáng chói
Tuổi Mão
Mão là người thông minh, kiên định, có trách nhiệm trong công việc nên cấp trên hết lòng nâng đỡ, tạo điều kiện để thăng tiến trong sự nghiệp. Chỉ cần biết cách lắng nghe, ham học hỏi Mão ắt phất lên cực nhanh, tài khoản nhảy số liên tục. Số trời đã định, chiều nay chính là thời hoàng kim để sự nghiệp, tài vận của tuổi Mão vươn lên tầm cao mới, làm gì cũng thành công vang dội.
Tuổi Mão đón nhận nhiều vận may mới, phúc khí không ngừng tăng lên, của cải bổng lộc cũng được cải thiện. Con giáp này làm gì cũng suôn sẻ hơn, thành công gần như nắm chắc trong tay. Đường tài lộc của tuổi Mão có sự thay đổi tích cực, vận trình của con giáp này ngày một lên hương.
Tuổi Mão được Thần Tài chiếu cố, nhận nhiều cơ hội tốt trong công việc cũng như cuộc sống, tài lộc không ngừng gia tăng. Từ giờ đến cuối năm, con giáp này thoát khỏi nhiều chuyện muộn phiền, đạt được những thành tựu đáng mừng. Nhờ được trời Phật phù hộ, tuổi Mão có thể nhận được cơ hội gánh tiền về nhà, giàu lên nhanh chóng trên mọi mặt của cuộc sống.
Tuổi Sửu
Người tuổi Sửu sống trách nhiệm, tử tế, có tinh thần vươn lên nên càng chí thú làm ăn càng gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp. Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những thăng trầm Sửu sẽ được hái trái ngọt đời mình với mưa tài lộc ập xuống đầu. Chiều nay, nhờ có ơn trên soi chiếu, quý nhân đưa đường chỉ lối nên con giáp này sẽ có tài vận cực vượng, kiếm được món lợi nhuận khổng lồ.
Tuổi Sửu được Thần Tài chiếu cố, quý nhân phù trợ cộng thêm năng lực và sự khéo léo của bản thân nên công việc, cuộc sống diễn ra suôn sẻ. Bản mệnh sẽ bước vào giai đoạn vạn sự hanh thông, đón nhận vô số niềm vui.
Con giáp này sẽ đón nhận những sự thay đổi tích cực. Công sức mà tuổi Sửu bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng, tài lộc ùa về nhà, tiền của ngày một dồi dào. Càng về cuối năm, cuộc sống của tuổi Sửu ngày càng hưng thịnh, phú quý. Đây là thời điểm tuổi Sửu ôm tiền thiên hạ về nhà, tài sản không ngừng tăng lên. Bản mệnh có thể hưởng một cuộc sống đủ đầy, sung túc hơn.
Tuổi Ngọ
Là người vị tha, không thích chấp nhặt, làm lớn chuyện nên Ngọ được xem là con giáp có tấm lòng thiện lương, sẵn sàng giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn. Nhờ thế, Ngọ tích được nhiều công đức, trời Phật "cưng như trứng mỏng". Chiều nay, nhờ được sao tốt chiếu mệnh nên tài lộc của Ngọ sẽ vượng lên thấy rõ, hãy tận dụng thời cơ nghìn năm có một, thiên thời – địa lợi – nhân hòa này để vét cạn túi Thần Tài.
Tuổi Ngọ sẽ đón nhiều tin vui bất ngờ, có cơ hội phất lên như diều gặp gió. Thời gian này, mọi việc của tuổi Ngọ diễn ra thuận lợi, suôn sẻ. Con giáp này ngồi không cũng đón nhận lộc lá dồn dập kéo đến. Được quý nhân trợ giúp nên công việc và cuộc sống diễn ra suôn sẻ, không có nhiều điều phải lo lắng.
Vận trình của tuổi Ngọ bước sang một trang mới, thuận lợi đủ đường. Tuổi Ngọ trong thời gian này chỉ cần tập trung vào chuyện làm ăn, nên cẩn trọng về tiền bạc. May mắn sẽ đến dồn dập, giúp bản mệnh ngày một giàu có, sung túc.
*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.