Trúng số độc đắc 2 lần liên tiếp trong 5 ngày tới (20/9 - 24/9/2022), 3 con giáp đổi vận giàu sang, thoát khỏi nợ nần đeo bám, sự nghiệp có bước tiến lớn, cuộc đời sang trang mới, chắc chắn phát tài

Tâm linh - Tử vi 19/09/2022 20:21

Trong 10 ngày tới, 3 con giáp rũ sạch xui xẻo, đổi vận giàu sang, cuộc sống từ giờ trở đi phú quý viên mãn.

Tuổi Mão

Mão giàu tình cảm, nhân hậu và tốt bụng. Con giáp này sẵn sàng giúp đỡ khi người khác gặp khó khăn mà không nề hà, toan tính điều gì. Đặc biệt, người tuổi này là người có tầm nhìn và khả năng phân tích nhạy bén nên thường sẽ tiến xa trong sự nghiệp. 10 ngày tới đây, người tuổi Mão nhận đại phúc, đại hỷ. Con giáp này làm ăn gặp thời gặp thế nên kiếm được bộn tiền. 

Vào thời điểm này, vận may của bản mệnh bất ngờ nở rộ khi công việc luôn tiến triển thuận lợi, suôn sẻ. Đăc biệt, với những người tuổi Mão đang làm ăn kinh doanh có thể kí kết được một vài hợp đồng béo bở và nhờ đó mà cải thiện thu nhập. Nhờ được Thần Tài trông nom, tài lộc của Mão vô cùng hanh thông, làm việc gì cũng có quý nhân phù trợ nên "làm đâu thắng đấy", nhất là các kế hoạch đầu tư gặp thời cơ khởi sắc. 

Con giáp này dễ thăng quan tiến chức, tài lộc hưng vượng, vạn sự như ý. Nắm bắt những cơ hội kiếm tiền, con giáp tuổi Mão làm ăn phát đạt, hưởng phúc lộc về lâu về dài.

Trúng số độc đắc 2 lần liên tiếp trong 5 ngày tới (20/9 - 24/9/2022), 3 con giáp đổi vận giàu sang, thoát khỏi nợ nần đeo bám, sự nghiệp có bước tiến lớn, cuộc đời sang trang mới, chắc chắn phát tài - Ảnh 1
 10 ngày tới đây, người tuổi Mão nhận đại phúc, đại hỷ, con giáp này làm ăn gặp thời gặp thế nên kiếm được bộn tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Những người tuổi Ngọ đa số có tính cách mạnh mẽ, táo bạo, có tham vọng và nhiệt huyết với công việc. Tuy nhiên, đôi khi những người tuổi Ngọ lại thiếu kiên nhẫn, dễ dàng bỏ cuộc giữa chừng và đây chính là sự thiếu sót của con giáp này để họ tiến xa hơn trong sự nghiệp.

Tử vi 10 ngày tới cho biết, vận quý nhân của những người tuổi Ngọ vô cùng tốt đẹp, tất cả những khó khăn đều được giải quyết ổn thỏa, liên tiếp đón nhận những tin vui. Ngọ hãy nắm bắt cơ hội tốt, cuộc đời sẽ thật sự sang trang mới, cuộc sống sẽ vô cùng tuyệt vời mỹ mãn.

Trong công việc, tuổi Ngọ sẽ lấy lại được cảm hứng và nhiệt huyết để làm việc, nhờ vậy mà những tồn đọng trước đó đều được giải quyết triệt để. Trong thời gian tới tuổi Ngọ sẽ có thu nhập ổn định, thậm chí họ sẽ kiếm được một khoản tiền kha khá từ nghề tay trái. Thời vận thay đổi, phúc khí tràn trề, nhờ thế mà đường tài lộc của con giáp này càng ngày càng tăng tiến.

Trúng số độc đắc 2 lần liên tiếp trong 5 ngày tới (20/9 - 24/9/2022), 3 con giáp đổi vận giàu sang, thoát khỏi nợ nần đeo bám, sự nghiệp có bước tiến lớn, cuộc đời sang trang mới, chắc chắn phát tài - Ảnh 2
Tử vi 10 ngày tới cho biết, vận quý nhân của những người tuổi Ngọ vô cùng tốt đẹp, tất cả những khó khăn đều được giải quyết ổn thỏa, liên tiếp đón nhận những tin vui - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Mùi là con giáp ngay thẳng, chân thật. Trong công việc, Mùi là người quyết đoán, có tầm nhìn xa trông rộng và thường đưa ra những ý tưởng sáng tạo. Thời gian gần đây, con giáp tuổi Mùi bị hung tinh tác động nên nhiều người gặp rắc rối, khó khăn trong sự nghiệp. Tử vi 10 ngày tới cho biết, đây là thời điểm rất hứa hẹn với những người tuổi Mùi. 

Trong công việc, dù có gặp phải khó khăn lớn đến thế nào thì tuổi Mùi vẫn có thể vượt qua một cách dễ dàng vì được quý nhân phù trợ, giúp đỡ. Những người làm ăn kinh doanh có thể gặp cơ hội phát tài trong khi đó người làm công ăn lương được cấp trên đánh giá cao năng lực làm việc, từ đó mà được cất nhắc về vấn đề tăng lương, tăng thưởng.

Tuổi Mùi sẽ gặp được nhiều may mắn, không chỉ có quý nhân và thần tài phù trợ, mà mọi thứ xung quanh đều vận hành suôn sẻ, trơn tru. Cuối năm nay, tuổi Mùi muốn nghèo cũng khó, dư sức xây dựng cuộc sống viên mãn đủ đầy.

Trúng số độc đắc 2 lần liên tiếp trong 5 ngày tới (20/9 - 24/9/2022), 3 con giáp đổi vận giàu sang, thoát khỏi nợ nần đeo bám, sự nghiệp có bước tiến lớn, cuộc đời sang trang mới, chắc chắn phát tài - Ảnh 3
Tuổi Mùi sẽ gặp được nhiều may mắn, không chỉ có quý nhân và thần tài phù trợ, mà mọi thứ xung quanh đều vận hành suôn sẻ, trơn tru - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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