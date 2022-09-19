Đúng 16h chiều mai (20/9), vận xui kết thúc, 3 con giáp bước lên bục may mắn, nhận 'cúp vàng tài lộc', quý nhân phù trợ trúng số độc đắc, tài lộc bừng sáng, cuộc sống một bước lên tiên

Tâm linh - Tử vi 19/09/2022 17:32

3 con giáp tài lộc tăng vùn vụt, cánh cửa may mắn mở ra, rũ sạch vận đen, công danh sự nghiệp phất lên trông thấy.

Tuổi Dần

Trong tử vi những người tuổi Dần quả thực đã có 1 khoảng thời gian khá khó khăn trong quá khứ và hiện tại, gặp đủ chuyện xui xẻo ngoài ý muốn. Tiền bạc không dễ kiếm, tiền thu về nhiều hơn chi ra khiến cho túi tiền của bạn lúc nào cũng rủng rỉnh. Thầy tử vi cho biết, đúng 16h chiều mai, người tuổi Dần sẽ là con giáp cực kỳ may mắn. Tuổi Dần hoàn toàn có thể một tay làm nên cơ đồ cho riêng mình. Chính vì vậy, trong thời gian này tuổi Dần nên tận dụng thời cơ triệt để.

Thời gian này, các chòm sao tốt sẽ xuất hiện, người sinh năm Dần sẽ được bù đắp bằng vận may lớn. Tài lộc đổ về dồn dập trong suốt cả ngày. Cát Tinh sẽ mang tới tin vui ở cung tiền bạc cho con giáp này. Đường công danh sự nghiệp của người tuổi Dần cũng có bước nhảy vọt. 

Vận thế của người tuổi Dần có bước chuyển ngoặt tích cực. Sự nghiệp và tài vận của con giáp này đều có tiến triển khả quan, mọi vận đen đều được hóa giải. Dần sẽ nhận được sự đề bạt trong công việc lên vị trí cao hơn, chính vì thế mà gặp được nhiều cơ hội kiếm tiền, phát tài. Người tuổi Dần có thể tận hưởng cuộc sống sung túc không phải đau đầu về tiền bạc.

Đúng 16h chiều mai (20/9), vận xui kết thúc, 3 con giáp bước lên bục may mắn, nhận 'cúp vàng tài lộc', quý nhân phù trợ trúng số độc đắc, tài lộc bừng sáng, cuộc sống một bước lên tiên - Ảnh 1
Thời gian này, các chòm sao tốt sẽ xuất hiện, người sinh năm Dần sẽ được bù đắp bằng vận may lớn, tài lộc đổ về dồn dập trong suốt cả ngày - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi cho thấy vào 16h chiều mai, người cầm tinh chú Mèo sẽ đón chào cơn sóng cao trào trong vận trình của mình, khi mà mọi chuyện bạn làm hầu như đều suôn sẻ hanh thông, tài lộc cứ thế ùn ùn đổ về nhà. Trên con đường tài lộc của con giáp này còn được góp phần bởi Thần May mắn, bởi tài vận tuổi Mão sẽ lên nhanh như diều gặp gió.

Cục diện công danh – tài lộc của người tuổi Mão sẽ vô cùng khởi sắc. Theo tử vi, từ công việc đến tài chính của Mão được cải thiện rõ rệt. Con giáp này sẽ lội ngược dòng, bùng nổ mạnh mẽ. Mão sẽ bỏ xa đối thủ, giành lại cơ hội thăng quan tiến chức. Những con giáp làm quản lý, kinh doanh có thể gặt hái lợi nhuận gấp đôi, thậm chí mở rộng được công việc làm ăn lên gấp bội.

Người tuổi Mão sẽ không gặp bất cứ chuyện gì phiền não hay thị phi nào không mong muốn. Chỉ cần bình tĩnh một chút, con giáp này sẽ được quý nhân giúp đỡ, dẫn đường chỉ lối, mang đến cho vô số cơ hội cầu tài.

Đúng 16h chiều mai (20/9), vận xui kết thúc, 3 con giáp bước lên bục may mắn, nhận 'cúp vàng tài lộc', quý nhân phù trợ trúng số độc đắc, tài lộc bừng sáng, cuộc sống một bước lên tiên - Ảnh 2
Theo tử vi, từ công việc đến tài chính của Mão được cải thiện rõ rệt, con giáp này sẽ lội ngược dòng, bùng nổ mạnh mẽ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý chắc chắn sẽ gặp nhiều may mắn vào 16h chiều mai. Bản thân người cầm tinh con Chuột là những người rất độc lập, làm việc gì cũng rất can đảm. Một khi đã hạ quyết tâm, con giáp tuổi Tý sẽ dũng cảm tiến lên và tiếp tục làm việc chăm chỉ để đạt được ước mơ và mong muốn của mình.

Vào 16h chiều mai, người tuổi Tý có quý nhân phù trợ. Đây là một người quen cũ, có thể tới từ phương xa. Quý nhân sẽ mang tới tin vui tài lộc và cả cơ hội tiền bạc, sự nghiệp về lâu về dài. Con giáp này hãy chuẩn bị tinh thần cho những ngày tài khoản nhảy số tới tấp. Thu nhập trong tháng tăng liên tục, không chỉ từ công việc chính mà còn có các công việc tay trái.

Mọi việc xui xẻo đều được hóa giải, người tuổi Tý sẽ được quý nhân giúp đỡ, mang lại nhiều tin vui về công danh và tiền bạc. Người tuổi Tý sẽ liên tiếp nhận được tin vui bất ngờ đặc biệt là về tài chính. Con giáp này sẽ có cơ hội trúng số hoặc có cơ hội kiếm được một khoản tiền không nhỏ.

Đúng 16h chiều mai (20/9), vận xui kết thúc, 3 con giáp bước lên bục may mắn, nhận 'cúp vàng tài lộc', quý nhân phù trợ trúng số độc đắc, tài lộc bừng sáng, cuộc sống một bước lên tiên - Ảnh 3
Mọi việc xui xẻo đều được hóa giải, người tuổi Tý sẽ được quý nhân giúp đỡ, mang lại nhiều tin vui về công danh và tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi 3 con giáp may mắn tử vi ngày mai tử vi thứ ba tử vi ngày 20/9

TIN MỚI NHẤT

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Video 49 phút trước
Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 2 giờ 53 phút trước
Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Đời sống 2 giờ 56 phút trước
Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Đời sống 3 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng