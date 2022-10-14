Đúng 9h sáng thứ Sáu (14/10/2022): 3 con giáp này bước vào thời hoàng kim, tiền về tràn két, tài khoản nhảy số triền miên, công danh sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Hung tinh Thái Tuế đeo bám báo hiệu tiểu nhân vận của tuổi Thân khá vượng vào9h sáng thứ Sáu (14/10/2022). Bản mệnh cần hành sự thận trọng, đừng để bản thân vì hiểu lầm, ảo tưởng mà mắc phải sai sót trong công việc bởi đó chính là cái cớ để tiểu nhân gây điều bất lợi cho bạn.

Thời điểm này, sự bình tĩnh sẽ giúp bạn nhìn ra vấn đề nằm ở đâu và tháo gỡ một cách chính xác, càng hoảng càng dễ vướng phải rắc rối. Hung vận lớn nhất vào đầu tuần, nếu có việc quan trọng thì tốt nhất bạn nên chọn tiến hành vào cuối tuần.

Đường tình duyên trong tuần cũng chưa khởi sắc được. Tinh thần không tốt nên con giáp này còn làm ảnh hưởng tới cả những người xung quanh. Mối duyên mới chớm nở nhưng vì sự thất thường của bạn mà gặp nhiều trở ngại. Đôi lứa dễ xảy ra xích mích, trục trặc vì nhiều vấn đề.

Tuổi Thìn

Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Thìn nổi tiếng với sự mạnh mẽ, nỗ lực và nhiều tham vọng. Với những tham vọng của mình, họ luôn cố gắng hết sức có thể để đạt được điều mong muốn. Vì vậy mà có vẻ trông như họ có vẻ lạnh lùng nhưng bên trong lại là một người sục sôi nhiệt huyết. Đặc biệt hơn, họ còn rất tình cảm và chăm sóc người khác vô cùng chu đáo.

Người tuổi Thìn vốn có số mệnh phú quý nhưng từ trước đến nay họ chưa gặp được nhiều may mắn nên thường khó đạt thành công như mong đợi. Tuy nhiên, vào 9h sáng hôm nay sẽ là thời điểm đổi vận của người tuổi Thìn. Không chỉ tài vận lên như diều gặp gió, họ còn có cơ hội tạo dựng được sự nghiệp riêng trong thời gian này.

Tuổi Mão

Những ngày đầu tháng 10 sẽ là giai đoạn có nhiều thay đổi đối với những người tuổi Mão. Thời gian qua khó khăn thế nào không biết, nhưng thời gian sắp tới tuổi Mão sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, nếu biết nắm bắt thời cơ thì có khả năng đổi đời trong tích tắc, còn không thì vẫn được tận hưởng cuộc sống sung túc đủ đầy.

Ảnh minh họa: Internet

Trời sinh những người tuổi Mão hiền lành, sống tình cảm, luôn biết chia sẻ và thương người, nhờ vậy mà cuộc sống luôn gặp được nhiều quý nhân, có khó khăn trắc trở cũng đều vượt qua ngoạn mục. Trong số những con giáp, người tuổi Mão không tham vọng, họ biết hài lòng với bản thân, bên cạnh đó cũng không ngừng cố gắng nỗ lực để tìm kiếm cơ hội xây dựng cuộc sống lên tầm cao mới.

Tử vi học có nói, vào 9h sáng thứ Sáu (14/10/2022), cuộc sống tuổi Mão sẽ có những bước tiến tích cực không ngờ. Từ sự nghiệp, tài vận đến những mối quan hệ trong cuộc sống cũng có nhiều khởi sắc, từ đây cũng xuất hiện cơ hội giúp tuổi Mão làm giàu trong thời gian tới. Từ giai đoạn này đến cuối năm, tuổi Mão sẽ khổ tận cam lai, sự nghiệp tình duyên phất lên như diều gặp gió. Đặc biệt, đối với những người làm ăn kinh doanh thì năm nay sẽ là thời cơ hoàng kim để phát triển sự nghiệp. Nhìn chung, trước khi bước sang năm 2023, tuổi Mão sẽ nhận được nhiều hỷ sự.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.