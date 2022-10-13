3 con giáp uống no tài lộc, nhận căng quý quý, phát tài rực rỡ, lên đời giàu sang trong tuần tới

Trong tuần tới đây, tuổi Tý bước vào giai đoạn thăng hoa vượt trội. Đường công danh sự nghiệp của con giáp này có cát tinh nâng đỡ nên phát triển ngày một mạnh mẽ. Đây là thời điểm thuận lợi để tuổi Tý thực hiện những dự án đã ấp ủ từ lâu.

Dù có đam mê kiếm tiền đến đâu, bản mệnh vẫn cần phải đề cao cảnh giác với những mối quan hệ hợp tác hoặc lời mời đầu tư không rõ ràng, đáng nghi.

Sự xuất hiện của Thiên Ấn giúp công việc của tuổi Tý phát triển thuận lợi. Bản mệnh có nhiều cơ hội kiếm tiền hơn trước đây. Tuổi Tý có thể tận dụng các mối quan hệ tốt đã tạo lập trước đó để tiếp tục củng cố sự nghiệp.

Tuổi Thân

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân là người vui vẻ hòa đồng và luôn biết tiếp thu ý kiến. Dù là lúc thuận lợi hay khó khăn, bạn luôn khiêm tốn không kiêu căng, không nóng nảy và giữ thái độ hòa nhã.

Trong tuần tới đây, tuổi Thân dự báo có đường tài vận vượng phát, sự nghiệp có nhiều khởi sắc, có cơ hội thể hiện tài năng trong công việc, mọi nỗ lực mà họ bỏ ra sẽ nhanh chóng được đền đáp.

Người tuổi Thân có thể sẽ được thăng chức, tăng lương. Những ai đang thất nghiệp có khả năng sẽ tìm được công việc mới phù hợp. Những người làm kinh doanh, buôn bán cũng gặp nhiều niềm vui tài lộc, buôn may bán đắt.

Tuổi Ngọ

Sự nghiệp của người tuổi Ngọ có những bước phát triển cực kì nhanh chóng trong khoảng thời gian này. Bạn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao nên thường xuyên nhận được lời khen ngợi từ cấp trên, thậm chí có người còn chạm tay vào cơ hội được cất nhắc.

Nhờ những bước phát triển tích cực này mà bạn chẳng cần phải lo đến vấn đề tài chính. Cấp trên chắc chắn chẳng keo kiệt những khoản thưởng cho bạn đâu.

Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc của người làm ăn kinh doanh phát triển khả quan nhất vào những ngày cuối tuần. Bản mệnh thu lợi nhuận từ các mối khách hàng và kí kết được nhiều hợp đồng giá trị với các đối tác triển vọng.

Con giáp phát tài tuần này hãy tiếp tục đi theo định hướng của mình, bạn có thể nhanh chóng kiếm được một khoản kha khá khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.