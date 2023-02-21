Đúng 9h sáng Thứ 4 ngày 22/2: 3 con giáp được trời ban phú quý, tài vận vượng phát, làm đâu thu tiền đến đó

Tâm linh - Tử vi 21/02/2023 02:15

3 con giáp may mắn, vượt khó, thoát khổ, tài lộc dồi dào vào thời điểm này là ai?

 

Tuổi Thân

Các bạn thuộc con giáp khỉ rất thực dụng trong cuộc sống và rất biết chăm lo cho gia đình, luôn nghiêm túc và tỉ mỉ trong công việc Đồng thời họ cũng rất chân thành, rất đảm đang và rất dễ hòa đồng. Trong thời điểm này, tuổi Thân gặp được thần may mắn, cuộc sống tràn đầy hy vọng, tương lai tươi sáng, tài lộc tăng vọt, thu nhập khả quan, nhất định sẽ có sự nghiệp hanh thông, thắng lợi.

Trong thời điểm này, tài vận của Thân cũng hanh thông, thu lợi lớn, thu xếp thêm hoạt động để làm giàu cho bản thân, những ngày hạnh phúc lại đến.

Đúng 9h sáng Thứ 4 ngày 22/2: 3 con giáp được trời ban phú quý, tài vận vượng phát, làm đâu thu tiền đến đó - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra nhờ tính cách vui vẻ, cởi mở bạn xây dựng được các mối quan hệ xã giao rộng rãi và hợp tác tốt với mọi người, nhờ thế mà công việc dù khó khăn cũng được giải quyết nhanh chóng, thậm chí có người còn chinh phục được đỉnh cao. Thân nên mở rộng các mối quan hệ của mình, tăng cơ hội gặp được những đối tác, khách hàng triển vọng, khiến đồng tiền đổ về túi từ nhiều nguồn hơn.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu sẽ gặp được những cơ hội tốt, tài lộc lên cao rong thời điểm này Dù trước đó, bạn không có nhiều cơ hội nhưng chỉ cần nắm bắt được vận may sắp tới, bạn có thể thoát khỏi cuộc sống buồn tẻ và gặt hái được nhiều thành công, thu hoạch rất nhiều. Vì vậy, chỉ cần bạn không ngừng cống hiến và chủ quan thì chắc chắn sẽ gặt hái được nguồn năng lượng tích cực và vận khí hanh thông, để cuộc sống ngày càng sung túc hơn.

Đúng 9h sáng Thứ 4 ngày 22/2: 3 con giáp được trời ban phú quý, tài vận vượng phát, làm đâu thu tiền đến đó - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó,vận trình tình cảm khởi sắc, mối quan hệ tình cảm của các cặp đôi được nâng đỡ khá nhiều. Sự quan tâm, săn sóc ân cần của đối phương luôn mang lại niềm hạnh phúc lớn lao cho con giáp này.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sẽ trở nên giàu có trong thời điểm này , vì vậy họ phải nắm bắt được rằng có thể có nhiều bất ngờ bất ngờ, và kiểm soát tốt của cải của mình. Đồng thời, được sự giúp đỡ của khách hàng, con giáp Ngọ mới có thể thu được lợi ích trong sự nghiệp.

Lúc này, con giáp Ngọ có vận may, là điềm báo may mắn. Tuy nhiên, vẫn khuyên bạn nên làm mọi việc một cách nhất quán, đừng để ảnh hưởng đến quan hệ giữa các cá nhân vì một số tính khí nhỏ nhen, và không nên làm việc xấu.

Đúng 9h sáng Thứ 4 ngày 22/2: 3 con giáp được trời ban phú quý, tài vận vượng phát, làm đâu thu tiền đến đó - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đồng thời, chuyện làm ăn của Ngọ cũng có những dấu hiệu tương đối tích cực khi bạn xây dựng được những mối quan hệ xã giao hài hòa, việc ký kết hợp đồng nhìn chung thuận lợi. Song, trước khi hợp tác với ai, bạn cần dành thời gian theo dõi, đánh giá đối phương cũng như tính khả thi của kế hoạch làm ăn.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

Tử vi 22h tối Thứ 3 ngày 21/2: 3 con giáp có vận khí hanh thông, may mắn đủ đường, tình tiền viên mãn

Tử vi 22h tối Thứ 3 ngày 21/2: 3 con giáp có vận khí hanh thông, may mắn đủ đường, tình tiền viên mãn

Trong thời điểm này, top 3 con giáp dưới đây dự đoán có vận mệnh cực kỳ tốt đẹp, tài lộc đi lên mạnh mẽ.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi ngày 22/2 tu vi ngay 22/2 tu vi

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

Đời sống 49 phút trước
3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 53 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 3 phút trước
Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 5 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà