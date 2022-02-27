Đúng 99 ngày nữa, cát khí hội tụ, những con giáp sau 'ước gì được nấy', tiền lương hậu hĩnh, sắm vàng sắm bạc chất đầy

Đường tình duyên của bản mệnh thêm phần vượng sắc, đào hoa nở rộ, bạn nên nắm lấy hạnh phúc cho mình, đừng để mình bỏ lỡ cơ hội để yêu thương. Nếu bạn cảm thấy trái tim mình rung động thì hãy mạnh mẽ đối mặt với tình cảm của mình, chớ để lý trí ngăn cản.

Con giáp may mắn này sẽ được nhiều cát tinh hội chiếu, vận quý nhân khởi vượng theo cấp số nhân từng ngày, nên họ dễ dàng thoát khỏi vận xui, đón phúc khí về đầy tay. Vận khí chuyển cát lành, quan trọng nhất là bạn biết tận dụng và biến nó thành đòn bẩy, giúp cuộc sống thêm phần thông thuận, giải quyết phiền não, đón tin vui cát lành. Thêm vào đó, bạn vốn sống rất chân thành. Bạn có một mối quan hệ xã hội rộng và có thể kết bạn với tất cả mọi người.

Người tuổi Thân dần dà gặp nhiều may mắn và thuận lợi. Người làm đầu tư kinh doanh đưa ra được nhiều quyết định chính xác, nhờ vậy đón tiền bạc đổ về nhanh chóng. Có thể bạn sẽ khá tất bật đấy, song khoản tiền bạn thu được khiến ai cũng ngưỡng mộ, giúp chính bản thân bạn cũng quên đi mệt mỏi.

Về tình duyên, mặc dù tháng này đường tình của người tuổi Thân không có nhiều chuyển biến đáng kể song bạn vẫn giữ và duy trì tốt hòa khí trong mối quan hệ của mình, không có xích mích, mâu thuẫn lớn, không có rạn nứt hay chia cắt quá lâu.

Người tuổi Thân dần dà gặp nhiều may mắn và thuận lợi - Ảnh: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi sẽ nhận được vận may lội ngược dòng, sự nghiệp đang khó khăn ở chỗ nào sẽ được giải quyết ổn thỏa ở chỗ đó. Bên cạnh đó, sao cát tinh rội chiếu xuất hiện cũng hứa hẹn sẽ mang lại nhiều may mắn hơn cho bạn. Cơ hội mà bạn hằng mong ước có thể sẽ xuất hiện ngay trước mắt bạn vào tuần này. Vì thế, hãy luôn ở tư thế sẵn sàng nắm bắt thời cơ, bạn sẽ gặt hái được thành công ngoài dự đoán.

Trong chuyện tình cảm, người độc thân có số đào hoa khi được giới thiệu cho những đối tượng khá triển vọng. Do đó, bạn nên chủ động trò chuyện, giữ quan hệ với đối phương. Tuy nhiên, nếu là người đã có đôi, tốt hơn hết là bạn nên cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói, tránh hành động theo cảm tính, nếu không chỉ với một cuộc tranh luận nhỏ cũng có thể dẫn đến một trận tranh cãi khá lớn giữa hai bạn.

Người tuổi Hợi sẽ nhận được vận may lội ngược dòng trong 99 ngày tới - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.