Đúng 9 ngày tới, top 3 con giáp có căn đại quý đại phúc, đạp trúng hũ vàng, sự nghiệp như cá gặp nước, mua nhà tậu xe

Họ hăng say lao động, năng nổ và luôn tìm ra nhiều cách để kiếm tiền. Không những thế, con giáp tuổi Mùi còn sở hữu trái tim ấm áp, biết quan tâm và sẻ chia với những người khác.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi rất năng động, giàu ý chí vươn lên. Dù sinh ra trong gia đình nghèo, hoàn cảnh khó khăn, họ cũng không muốn sống một cuộc sống tầm thường.

Trong khi đó, những người làm kinh doanh thì tài lộc cũng không ngừng tăng lên. Con giáp này buôn may bán đắt, có cơ hội mở rộng cơ sở kinh doanh của mình qua những lần gọi vốn.

9 ngày tới đây, con giáp tuổi Mùi được sao tốt chiếu mệnh, tài lộc vượng phát, có nhiều tin mừng. Người tuổi này làm công ăn lương sẽ nhận được công việc, dự án giúp phát huy chuyên môn, sở trường.

Người tuổi này làm nông nghiệp cũng có mùa màng tươi tốt, hứa hẹn sẽ bội thu thành quả. Tuy công việc tiến triển thuận lợi nhưng con giáp này lại có sức khỏe không tốt. Trong thời gian tới, rất có thể họ sẽ mắc căn bệnh liên quan đến hô hấp, tiêu hóa. Hãy giữ gìn sức khỏe cho bản thân và gia đình.

Tuổi Thân

9 ngày tới đây, tài lộc của Thân sẽ đi lên. Con giáp này có không ít cơ hội thể hiện năng lực bản thân, cá tính con người. Bên cạnh đó, con giáp này cũng biết vận dụng tốt những cơ hội này để có thể đạt được bước tiến chậm mà chắc trong sự nghiệp.

Ảnh minh họa

Chỉ cần tập trung vào nguồn thu nhập chính, Thân sẽ loại bỏ được các tác động rủi ro xung quanh. Thời điểm này bạn không nên trông chờ vào may rủi.

Tự làm, tự ăn bằng chính năng lực của mình mới là cơ hội kiếm tiền rất mạnh của người tuổi Thân. Khi nắm bắt đúng thời cơ, bạn sẽ yên tâm rủng rỉnh tiền bạc.

Tuổi Ngọ

Công việc làm ăn được quý nhân phù trợ nên gặp nhiều may mắn, càng mở mang thêm càng dễ gặt hái thành công rực rỡ. Bên cạnh đó, tuổi Ngọ được nhiều cát tinh chiếu mệnh nên dễ thành đại sự, tài lộc nở rộ, hứa hẹn một tháng 3 bội thu.

Bên cạnh đó, do có thần tài chiếu cố, sao cát tinh chiếu mệnh nên tuổi Ngọ có thể đón lộc đầu năm từ quý nhân phương xa. Ngoài nguồn thu nhập chính từ công việc hiện tại, người tuổi Ngọ có thêm một vài nguồn thu khác như công việc làm thêm, việc đầu tư vào bất động sản, cổ phiếu, trái phiếu… Những kênh đầu tư này mang tới nguồn tiền thụ động ổn định, chất lượng cuộc sống vì thế được cải thiện, chi tiêu dư giả hơn trước.

Nhờ có tầm nhìn xa trông rộng, người tuổi Ngọ sẽ tìm được cách lợi nhuận hóa đam mê của mình. Bạn có thể dùng sức sáng tạo của mình tạo thành sản phẩm, công cụ để gia tăng doanh thu, lời lãi cho bản thân cũng như công ty.

9 ngày tới đây mang tới nhiều điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư, mở rộng kinh doanh của tuổi Ngọ. Những ai mới khởi nghiệp cũng hứa hẹn có được dòng tiền lớn đổ về. Do đó, thời gian này là cơ hội hoàn hảo để xúc tiến các dự định bấy lâu, bạn cần tập trung cao độ nếu không muốn lỡ mất những gì được xem là lợi thế của mình.

Bên cạnh đó, những ai đang có ý định muốn học hỏi về các lĩnh vực đầu tư thì có thể bắt đầu các bước khởi động của mình đi nhé.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.