Đúng 9 ngày tới (17/11) CHÍNH QUAN xuất hiện: 3 con giáp được mệnh danh "nam châm hút vàng" lộc lá đầy nhà, tiền tài phất lên như diều gặp gió, phải mua thêm két đựng tiền

Chính Quan xuất hiện, người tuổi Thân có vận may ghé thăm. Bạn cho thấy sự nhanh nhạy và khéo léo của mình nên xử lý vấn đề rất tài tình. Cấp trên tỏ rõ sự hài lòng với những gì bạn đang thể hiện, điều này sẽ rất tốt cho đường tiến thân của bản mệnh trong tương lai.

Nếu bạn đang có ý định đầu tư hay mở rộng mô hình kinh doanh sẵn có, bạn nên nhanh chóng triển khai trong lúc này. Vì sự nghiệp đang trên đà phát triển nên tài lộc cũng từ đó dồi dào hơn. Bạn nhận được nhiều khoản tiền nhờ sự năng nổ và nỗ lực của mình. Hơn nữa, thời gian này bạn cũng không có nhu cầu chi tiêu nên không phải lo lắng chuyện tài chính.

Tử vi nói rằng tuổi Ngọ là một trong những con giáp phát tài sau 9 ngày tới đây. Bản mệnh đón nhận sự tăng trưởng mạnh về tài chính khi biết cách xây dựng các mối quan hệ xã giao tốt đẹp.

Vận khí khởi sắc giúp tuổi Ngọ có lợi thế trong các mối quan hệ tập thể và hợp tác. Khi các mối quan hệ ngày càng rộng mở, bản mệnh càng có nhiều cơ hội gặp được quý nhân, giúp ích cho con đường phát triển sự nghiệp.

Nhờ tinh thần thoải mái mà tuổi Ngọ làm mọi thứ đều dễ dàng, đạt hiệu suất cao. Trên con đường tài lộc vượng sắc, thu nhập của con giáp này ngày một tăng.

Bản thân tuổi Ngọ cũng thông minh và nhanh nhạy. Đây là điểm quan trọng giúp bản mệnh có thể giải quyết các vấn đề nhanh chóng, kiếm được nhiều tiền hơn.

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Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn có thể đón nhận một vài tín hiệu vui trong tháng này, đó là kết quả sau những nỗ lực phấn đấu suốt thời gian dài vừa qua của bản mệnh.



Người đi xin việc được quý nhân giới thiệu cho những công việc phù hợp với khả năng. Bạn vừa có năng lực xuất sắc lại biết quan tâm đến ngoại hình nên cơ hội được nhận vào làm công việc mình mong ước là rất cao.



Tử vi Cát tinh hỗ trợ cho con giáp tuổi Thìn trong thời điểm 9 ngày tới có nhiều cơ hội mới thu hút tiền bạc về tay. Nhiều người làm ăn có số đơn đặt hàng tăng lên đáng kể trong tháng này. Đây chính là thời điểm thích hợp để bạn làm quen với những đối tác triển vọng, mạnh dạn kí kết hợp đồng.



Người làm công ăn lương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nên chắc chắn có thể nhận được thêm các khoản thưởng nóng. Thậm chí cấp trên là quý nhân còn có thể cất nhắc bạn nữa đấy.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm