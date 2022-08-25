Đúng 9 giờ sáng thứ Sáu ngày 26/8/2022, thần may mắn ban cho vàng bạc, 3 con giáp này tài mệnh đạt ngưỡng thăng hoa, sự nghiệp thành toại, vạn sự như ý

Tâm linh - Tử vi 25/08/2022 21:48

Tử vi 12 con giáp có nói, vào đúng 9 giờ sáng thứ Sáu ngày 26/8/2022, 3 con giáp này vừa có sự nghiệp thăng tiến vừa có tài lộc rực rỡ.

Tuổi Dậu

Tử vi 12 con giáp có nói, trong thời gian sắp tới, cuộc sống tuổi Dậu có nhiều biến động bất ngờ. Đầu năm tuổi Dậu khó khăn thế nào không biết nhưng những ngày tới sẽ có nhiều cơ hội để đổi đời.

Đúng 9 giờ sáng thứ Sáu ngày 26/8/2022, tuổi Dậu sẽ nắm bắt được vận số và mọi thứ sẽ thăng hoa bất ngờ. Thời gian sắp tới, sự nghiệp tuổi Dậu không những có cơ hội thăng tiến mà tài vận cũng sẽ được cải thiện đáng kể, con giáp may mắn này có thể mua được nhà mua được xe.

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Đúng 9 giờ sáng thứ Sáu ngày 26/8/2022, tuổi Dậu sẽ nắm bắt được vận số và mọi thứ sẽ thăng hoa bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Đúng 9 giờ sáng thứ Sáu ngày 26/8/2022, tuổi Tuất gặp nhiều điềm lành, mọi phương diện đều phát triển vượt bậc. Nhờ Tam Hợp cục lại có vận quý nhân và nhiều cát tinh soi chiếu, công việc dù gặp khó nhưng có người giúp, ngoại giao tốt đẹp, có điềm báo thăng tiến mạnh về đường công danh.

Tài lộc tuổi Tuất có điểm sáng, thu được tài khí của lưu niên mà tiền bạc hanh thông. Dù là làm công ăn lương hay tự thân làm chủ đều có nhiều dòng tiền mời gọi, thu nhập không chỉ dừng lại ở một nguồn, đầu tư kinh doanh cũng cát lợi.

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Đúng 9 giờ sáng thứ Sáu ngày 26/8/2022, tuổi Tuất gặp nhiều điềm lành, mọi phương diện đều phát triển vượt bậc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Đúng 9 giờ sáng thứ Sáu ngày 26/8/2022 là thời điểm mang lại nhiều may mắn cho Thìn, giúp cho giáp này có cơ may lội ngược dòng ngoạn mục. Làm một hưởng mười, làm đâu thắng đó, tha hồ gánh lộc về nhà chính là phúc phần trời cho con giáp này.

Thế nên, dù hiện tại khó khăn, mệt mỏi đến mấy Thìn cũng đừng nản chí bởi tiền tài, danh vọng và của nả đầy nhà đang chờ bạn phía trước.

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Đúng 9 giờ sáng thứ Sáu ngày 26/8/2022 là thời điểm mang lại nhiều may mắn cho Thìn - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 12 giờ trưa thứ Năm ngày 24/8/2022, chúc mừng 3 con giáp được Thần Phật gọi tên nhận tài lộc, tiền tiêu hoài không hết, công danh sự nghiệp lên hương

Đúng 12 giờ trưa thứ Năm ngày 24/8/2022, chúc mừng 3 con giáp được Thần Phật gọi tên nhận tài lộc, tiền tiêu hoài không hết, công danh sự nghiệp lên hương

Theo tử vi 12 con giáp dự đoán, đúng 12 giờ trưa thứ Năm ngày 24/8/2022, Thần Phật sủng ái 3 con giáp này nên công danh xán lạn, tiền đồ rộng mở, thu nhập bạc tỷ, giàu càng thêm giàu.

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