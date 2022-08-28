Đúng 9 giờ sáng thứ Hai ngày 29/8/2022, Tài Tinh hiển linh tặng phú quý, 3 con giáp may mắn chói lọi, công danh xán lạn, tiền của thênh thang

Tâm linh - Tử vi 28/08/2022 21:48

Tử vi 12 con giáp cho hay, vào đúng 9 giờ sáng thứ Hai ngày 29/8/2022, 3 con giáp thành đạt vô cùng nhờ có sự hỗ trợ của Tài Tinh, của cải bạt ngàn, nhàn nhã hưởng phúc.

Tuổi Mão

Đúng 9 giờ sáng thứ Hai ngày 29/8/2022, người tuổi Mão sẽ được thần may mắn đi theo ủng hộ nên làm gì cũng thành công dễ dàng. Đây chính là thời cơ để người tuổi Mão mở rộng kinh doanh hoặc thực hiện những gì trước đó mình muốn làm.

Tử vi 12 con giáp chỉ rõ, những người tuổi Mão sẽ được đền đáp xứng đáng khiến cho con giáp may mắn này luôn ngập tràn trong hạnh phúc. Trong giai đoạn này nhiệm vụ người tuổi Mão hay tranh thủ thời cơ để phát triển sự nghiệp của mình lẫy lừng hơn.

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Đúng 9 giờ sáng thứ Hai ngày 29/8/2022, người tuổi Mão sẽ được thần may mắn đi theo ủng hộ nên làm gì cũng thành công dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Đúng 9 giờ sáng thứ Hai ngày 29/8/2022, tuổi Tuất gặp nhiều điềm lành, mọi phương diện đều phát triển vượt bậc. Nhờ Tam Hợp cục lại có vận quý nhân và nhiều cát tinh soi chiếu, công việc dù gặp khó nhưng có người giúp, ngoại giao tốt đẹp, có điềm báo thăng tiến mạnh về đường công danh.

Theo tử vi 12 con giáp, tài lộc tuổi Tuất có nhiều điểm sáng, thu được tài khí của lưu niên Nhâm Dần mà tiền bạc hanh thông. Dù là làm công ăn lương hay tự thân làm chủ đều có nhiều dòng tiền mời gọi, thu nhập không chỉ dừng lại ở một nguồn, đầu tư kinh doanh cũng cát lợi. Vận may khiến tuổi Tuất làm đâu thắng đó, dù là đầu tư dài hạn hay ngắn hạn đều mang lại doanh thu lớn.

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Đúng 9 giờ sáng thứ Hai ngày 29/8/2022, tuổi Tuất gặp nhiều điềm lành, mọi phương diện đều phát triển vượt bậc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Đúng 9 giờ sáng thứ Hai ngày 29/8/2022, những người tuổi Tỵ hãy chuẩn bị tinh thần vì sẽ có thần tài và quý nhân lâm môn. Trong thời gian này, người tuổi Tỵ đã phải đối mặt với nhiều khó khăn, trắc trở nhưng cuối năm sẽ có vận may lội ngược dòng. Người tuổi Tỵ vốn tài giỏi, nên chỉ cần có cơ hội thì họ nhất định sẽ nắm bắt và thăng hoa.

Theo tử vi 12 con giáp, công việc tuổi Tỵ sẽ có bước chuyển biến mới, có khả năng được thăng chức tăng lương. Giai đoạn này, mọi khó khăn đều được giải quyết giúp tinh thần tuổi Tỵ trở nên thoải mái, vui vẻ, thỏa sức sáng tạo và tìm được hướng phát triển mới, có khi thành công vang dội.

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Đúng 9 giờ sáng thứ Hai ngày 29/8/2022, những người tuổi Tỵ hãy chuẩn bị tinh thần vì sẽ có thần tài và quý nhân lâm môn - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 2 ngày đầu tuần (29/8 - 30/8), Cát Thần ban lộc đậm sâu, 3 con giáp này 'ngụp lặn' trong kho vàng, ngủ dậy thành tỷ phú, giàu sang vang danh thiên hạ

Tử vi 2 ngày đầu tuần (29/8 - 30/8), Cát Thần ban lộc đậm sâu, 3 con giáp này 'ngụp lặn' trong kho vàng, ngủ dậy thành tỷ phú, giàu sang vang danh thiên hạ

Theo dự đoán tử vi 2 ngày đầu tuần (29/8 - 30/8), nhờ có sự hậu thuẫn từ Cát Thần mà 3 con giáp này kiếm tiền phủ phê, tài lộc chạm đỉnh, giàu sang vô cùng.

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