Tử vi 2 ngày đầu tuần (29/8 - 30/8), Cát Thần ban lộc đậm sâu, 3 con giáp này 'ngụp lặn' trong kho vàng, ngủ dậy thành tỷ phú, giàu sang vang danh thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 28/08/2022 18:48

Theo dự đoán tử vi 2 ngày đầu tuần (29/8 - 30/8), nhờ có sự hậu thuẫn từ Cát Thần mà 3 con giáp này kiếm tiền phủ phê, tài lộc chạm đỉnh, giàu sang vô cùng.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Ngọ là những con giáp nhanh nhẹn, thông minh, chăm chỉ và luôn thích ngao du thiên hạ học hỏi những điều mới mẻ trong cuộc sống. Chính vì vậy, người tuổi Ngọ cũng dễ phát tài khi bước vào giai đoạn trung niên.

Tử vi 2 ngày đầu tuần (29/8 - 30/8) có nói con giáp tuổi Ngọ sẽ có một cuộc sống sung túc tiền tình đều vô cùng đỏ thắm viên mãn ít ai sánh bằng. Nhất là trong những ngày này, những con giáp may mắn tuổi Ngọ sẽ gặt hái được nhiều thành tựu thu về nhiều khoản tiền thưởng lớn.

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Tử vi 2 ngày đầu tuần (29/8 - 30/8) có nói con giáp tuổi Ngọ sẽ có một cuộc sống sung túc tiền tình đều vô cùng đỏ thắm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi 2 ngày đầu tuần (29/8 - 30/8), đây là giai đoạn được đánh giá là cát lành đối với người tuổi Thân. Công việc làm ăn được quý nhân phù trợ nên gặp nhiều may mắn, càng mở mang thêm càng dễ gặt hái thành công rực rỡ. Bên cạnh đó, tuổi Thân được nhiều cát tinh chiếu mệnh nên dễ thành đại sự, tài lộc nở rộ, hứa hẹn một năm bội thu.

Bên cạnh đó, do có thần tài chiếu cố, sao cát tinh chiếu mệnh nên tuổi Thân có thể đón lộc đầu năm từ quý nhân phương xa. Ngoài nguồn thu nhập chính từ công việc hiện tại, người tuổi Ngọ có thêm một vài nguồn thu khác như công việc làm thêm, việc đầu tư vào bất động sản, cổ phiếu, trái phiếu… Những kênh đầu tư này mang tới nguồn tiền thụ động ổn định, chất lượng cuộc sống vì thế được cải thiện, chi tiêu dư dả hơn trước.

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Theo tử vi 2 ngày đầu tuần (29/8 - 30/8), đây là giai đoạn được đánh giá là cát lành đối với người tuổi Thân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi 12 con giáp có nói, trong thời gian qua, mặc dù tuổi Mão không gặp được nhiều may mắn, nhưng vận may bất ngờ lội ngược dòng. Cụ thể trong 2 ngày đầu tuần (29/8 - 30/8), công việc tuổi Mão sẽ có bước tiến triển bất ngờ với nhiều hy vọng và nhiều cơ hội đáng mong chờ. Những điều mà họ nghĩ rằng khó khăn thì bất ngờ suôn sẻ, thuận lợi.

Đặc biệt, người tuổi Mão sẽ có vận may lội ngược dòng, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, bên cạnh đó còn có quý nhân xuất hiện, tạo điều kiện thay đổi cuộc sống. Cuối tuần này, tuổi Mão sẽ phải quyết định một số chuyện, có khi quyết định này sẽ giúp họ giàu có vào năm sau.

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2 ngày đầu tuần (29/8 - 30/8), công việc tuổi Mão sẽ có bước tiến triển bất ngờ với nhiều hy vọng và nhiều cơ hội đáng mong chờ - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Dự đoán tử vi tuần mới (29/8 - 4/9), Thần Phật an bài, 3 con giáp vang danh thiên hạ, ra ngõ nhặt được tiền, giàu sang định sẵn, gia tài bạc tỷ

Dự đoán tử vi tuần mới (29/8 - 4/9), Thần Phật an bài, 3 con giáp vang danh thiên hạ, ra ngõ nhặt được tiền, giàu sang định sẵn, gia tài bạc tỷ

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