Đúng 9 giờ sáng mai, thứ Sáu ngày 5/8/2022, Quan Lộc dọn đường nghênh đón, 3 con giáp này vận tài leo thang, giàu có lên đời, ung dung hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 04/08/2022 09:48

Tử vi 12 con giáp có nói, vào đúng 9 giờ sáng mai, thứ Sáu ngày 5/8/2022, 3 con giáp này có vận trình hanh thông vô cùng, tài lộc lẫn tài chính đều vượng, hứa hẹn một tương lai xán lạn.

Tuổi Mùi

Đúng 9 giờ sáng mai, thứ Sáu ngày 5/8/2022, vận trình của con giáp tuổi Mùi sẽ sang một trang mới. Con giáp may mắn này được Thần Tài ban lộc, gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp. Người làm công ăn lương sẽ lập được thành tích xuất sắc.

Trong khi đó, người làm kinh doanh cũng ký được hợp đồng quan trọng, thu nhập tăng lên nhiều so với thời gian trước. Người tuổi này có vận đào hoa vượng. Những người độc thân sẽ sớm có người thương. Trong khi con giáp tuổi Mùi đã có gia đình sẽ sớm đón nhận tin vui mang thai, sinh con.

con giap may man 1
Đúng 9 giờ sáng mai, thứ Sáu ngày 5/8/2022, vận trình của con giáp tuổi Mùi sẽ sang một trang mới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân sẽ không lãng phí thời gian quý giá của mình. Họ luôn bận rộn giải quyết đủ thứ việc nhưng dù thế nào cũng sẽ xử lý tốt đẹp. Họ tin rằng kinh nghiệm của bản thân sẽ được bồi đắp thêm qua những lần vượt qua khó khăn như vậy.

Vốn là người thông minh nhanh nhạy lại có chí tiến thủ, người tuổi Thân có thể đạt được mục tiêu như mong muốn. Tương lai, họ có thể leo lên vị trí cao hơn, nhìn xa hơn. Đúng 9 giờ sáng mai, thứ Sáu ngày 5/8/2022, vận may của người tuổi Thân sẽ thực sự bùng nổ. Đây là khoảng thời gian công việc làm ăn của họ sẽ có thu hoạch lớn, mang lại những thay đổi đáng ngạc nhiên.

con giap may man 2
Đúng 9 giờ sáng mai, thứ Sáu ngày 5/8/2022, vận may của người tuổi Thân sẽ thực sự bùng nổ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão thường có trí tuệ cảm xúc cao. Họ từ nhỏ đã điềm đạm, hiền lành, không thích gây gổ, tranh đoạt. Những người này có thể nói rằng sinh ra với nhiều may mắn, vận khí tốt, cuộc đời suôn sẻ.

Đúng 9 giờ sáng mai, thứ Sáu ngày 5/8/2022, những người tuổi Mão sẽ phát huy tốt hơn nữa khả năng của mình. Dù là về công danh sự nghiệp hay cuộc sống, người tuổi Mão hứa hẹn đều sẽ đạt được bước nhảy vọt. Những khó khăn dần được tháo gỡ, người tuổi Mão có thể đảo ngược tình thế, làm gì cũng thuận lợi hơn, có thể đạt được thành quả gấp đôi chỉ với nỗ lực một nửa.

con giap may man 3
Đúng 9 giờ sáng mai, thứ Sáu ngày 5/8/2022, những người tuổi Mão sẽ phát huy tốt hơn nữa khả năng của mình - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tài Thần chu toàn báo hỷ, 3 con giáp này trong 4 ngày tới (4/8 - 7/8) chẳng lo thiếu tiền, tài lộc vượng phát, ăn nên làm ra

Tài Thần chu toàn báo hỷ, 3 con giáp này trong 4 ngày tới (4/8 - 7/8) chẳng lo thiếu tiền, tài lộc vượng phát, ăn nên làm ra

Theo dự đoán tử vi 12 con giáp, nhờ có phước lành mà Thần Tài ban tặng, 3 con giáp này trong 4 ngày tới (4/8 - 7/8) cầu được ước thấy, ăn nên làm ra, vạn sự như ý, an khang thịnh vượng.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi ngày mai tử vi ngày 5/8/2022 tử vi ngày 5/8 12 con giáp tử vi

TIN MỚI NHẤT

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng