Đúng 9 giờ sáng Chủ Nhật ngày 21/8/2022, Thần Phật phó thác công danh, 3 con giáp may mắn đổi vận, tiền của khởi sắc, ngủ dậy thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 20/08/2022 21:48

Tử vi 12 con giáp có nói, vào đúng 9 giờ sáng Chủ Nhật ngày 21/8/2022, 3 con giáp này có gan làm giàu nên tài chính vững mạnh, tài lộc thênh thang, trúng số dễ dàng.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi bản tính trầm lặng, chắc chắn, cương nghị và hiền lành. Khi được giao phó công việc, họ sẽ làm không biết mệt mỏi, dốc toàn bộ sức lực để hoàn thành tốt công việc được giao.

Đúng 9 giờ sáng Chủ Nhật ngày 21/8/2022, nhờ quý nhân phù trợ, công việc của tuổi Hợi diễn ra khá suôn sẻ. Thu nhập của tuổi Hợi tăng lên đáng kể, tài vận thăng tiến và đây là thời điểm thích hợp để đẩy mạnh kinh doanh, đầu tư. Đồng thời, đây cũng là thời điểm may mắn nhất trong năm của con giáp may mắn này, khi công việc thuận buồm xuôi gió, có nhiều cơ hội thăng tiến, thu nhập tăng lên.

con giap may man 1
Đúng 9 giờ sáng Chủ Nhật ngày 21/8/2022, nhờ quý nhân phù trợ, công việc của tuổi Hợi diễn ra khá suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi 12 con giáp có nói, người tuổi Ngọ có tính cách chăm chỉ, siêng năng và luôn muốn làm giàu. Từ khi sinh ra con giáp này có thể sinh ra trong hoàn cảnh không sung túc nhưng không bao giờ phó mặc cuộc đời cho số phận mà không ngừng vươn lên tìm kiếm cơ hội đổi đời.

Đúng 9 giờ sáng Chủ Nhật ngày 21/8/2022, người tuổi Ngọ sẽ bước vào một giai đoạn mới cuộc sống của tuổi Ngọ sẽ thăng hoa khiến nhiều người ngưỡng mộ. Đây chính là thời gian tuổi Ngọ bước qua những tai ương, của nạn tậm tai và là thời gian đáng mong chờ với người tuổi Ngọ. Những khó khăn tồn đều được giải quyết ổn thỏa, công việc thuận lợi hơn rất nhiều.

con giap may man 2
Đúng 9 giờ sáng Chủ Nhật ngày 21/8/2022, người tuổi Ngọ sẽ bước vào một giai đoạn mới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi 12 con giáp có nói, thời gian qua, vận trình của người tuổi Mão không mấy suôn sẻ, họ làm ăn thua lỗ, đụng đâu hỏng đấy. Thế nhưng nhờ quyết tâm vươn lên, ý chí quật cường nên Mão luôn dốc hết sức làm việc để lấy lại những gì mình đã mất, có được những gì mình ước ao.

Đúng 9 giờ sáng Chủ Nhật ngày 21/8/2022, người tuổi Mão sẽ được thần may mắn nuông chiều hết mực. Cứ ra tới cửa tiền rơi trúng đầu, tài lộc đỏ như son khiến thu nhập của Mão tăng theo cấp số nhân từng ngày. Dù có đang nghèo mạt rệp thì tuổi Mão sẽ đổi đời ngoạn mục, tiêu tiền thả ga, giàu sang vô đối.

con giap may man 3
Đúng 9 giờ sáng Chủ Nhật ngày 21/8/2022, người tuổi Mão sẽ được thần may mắn nuông chiều hết mực - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 16 giờ chiều mai (21/8/2022), thần may mắn 'báo mộng' vận lành, 3 con giáp tiền của dư dôi, trúng số độc đắc, tài lộc tràn vào nhà

Đúng 16 giờ chiều mai (21/8/2022), thần may mắn 'báo mộng' vận lành, 3 con giáp tiền của dư dôi, trúng số độc đắc, tài lộc tràn vào nhà

Tử vi 12 con giáp có nói, đúng 16 giờ chiều mai (21/8/2022), 3 con giáp may mắn trúng số độc đắc nhờ có thần may mắn phù trợ, tài lộc rực rỡ, vạn sự như ý.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi Chủ Nhật tử vi ngày 21/8/2022 tử vi ngày 21/8 12 con giáp tử vi hôm nay tử vi ngày mai

TIN MỚI NHẤT

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 14 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 29 phút trước
Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đời sống 1 giờ 10 phút trước
Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Tin tức giải trí 2 giờ 13 phút trước
Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Hậu trường 2 giờ 37 phút trước
Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Xã hội 3 giờ 19 phút trước
Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 4 giờ 29 phút trước
Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Đời sống 4 giờ 51 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đời sống 5 giờ 12 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc