Đúng 8h sáng mai (20/12/2023), 3 con giáp này tài lộc bám chân, thu vàng hốt bạc, đổi vận giàu sang, chẳng thiếu tiền xài

Tâm linh - Tử vi 19/12/2023 21:01

Theo tử vi 2023, đúng 8h sáng mai (20/12/2023), 3 con giáp này kinh doanh đắc tài, thu được bộn tiền, tha hồ hưởng lộc.

Tuổi Tỵ

Đúng 8h sáng mai (20/12/2023), 3 con giáp này tài lộc bám chân, thu vàng hốt bạc, đổi vận giàu sang, chẳng thiếu tiền xài - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dường như tuần này Thần may mắn thích chơi trò trốn tìm với người tuổi Tỵ. Điều này khiến tuổi Tỵ tràn đầy kỳ vọng vào cuộc sống. Thực ra, có những lúc tuổi Tỵ bỗng dưng thấy tâm trạng khoan khoái và đầy hứng khởi, chính lúc đó, may mắn sẽ gõ cửa cuộc sống của bạn.

Nhìn chung, đúng 8h sáng mai (20/12/2023), tuổi Tỵ hãy làm việc chăm chỉ và tập trung vào công việc cùng các kế hoạch của bản thân. May mắn sẽ không "lộ mặt" rõ ràng mà sẽ luôn đồng hành cùng bạn khi cần thiết.

Trong khi đó, hãy thử sử dụng vài liệu pháp kích hoạt vận may bằng phong thủy. Chẳng hạn đưa thêm màu xanh vào cuộc sống của mình, cho dù là trang phục, cây cối trong nhà hay thậm chí là thực phẩm, bạn đều có thể thêm yếu tố màu xanh vào.

Màu xanh trong thời gian này có thể là biểu tượng mang lại may mắn cho bạn. Màu sắc này có thể giúp bạn giữ bình tĩnh và kiên nhẫn trong nhiều tình huống bất ngờ.

Tuổi Sửu

Nhờ Chính Tài ghé thăm mang tới tài lộc rực rỡ hơn cho bản mệnh rất nhiều. Đúng 8h sáng mai (20/12/2023), tiền tài từ trên trời rơi xuống, vận may dồi dào, kho bạc tràn đầy, nếu chăm chỉ phát triển sự nghiệp, bạn sẽ sớm phát tài.

Đồng thời, vận thế sự nghiệp được nâng lên, cơ hội làm ăn cũng rất dồi dào, bạn sẽ nhận được một lượng lớn tài lộc.

Có thể công việc hàng ngày của bạn rất vất vả nhưng bù lại bạn lại nhận được rất nhiều phần thưởng. Ngoài ra, Sửu còn có thể nhận được sự giúp đỡ từ bạn bè, mỗi ngày khi thức dậy bạn có thể liên tục nhận được những điều bất ngờ.

Đồng thời, người tuổi Hợi cũng có vận may tài chính tốt, thu nhập sẽ tăng lên rất nhiều so với năm ngoái.

Ngoài ra, con giáp tuổi Hợi cũng sẽ có những mối quan hệ tỉnh cảm suôn sẻ hơn. Trước Tết Nguyên đán, họ sẽ tìm được một người yêu như ý, tình cảm ngày càng gắn bó, si mê.

Tiền đầy túi, tình đầy tim nên con giáp này sẽ không có gì phải lo lắng.

Tuổi Tuất

Đúng 8h sáng mai (20/12/2023), 3 con giáp này tài lộc bám chân, thu vàng hốt bạc, đổi vận giàu sang, chẳng thiếu tiền xài - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Tuất rất trung thành với bạn bè và gia đình. Họ sống chân thành và luôn giữ lời hứa của mình.

Có khả năng quan sát tốt, con giáp tuổi Tuất thường nhạy bén với những thay đổi xung quanh và có khả năng đánh giá tình huống một cách tinh tế.

Người tuổi Tuất mang tính cách dễ gần, tốt bụng. Họ hòa đồng, có thể giao tiếp với bất cứ ai và luôn giữ thái độ tốt, không làm mất lòng ai.

Vì thế, trong cuộc đời, con giáp này sẽ gặp được nhiều bậc cao nhân và nhận được sự giúp đỡ từ họ. Đúng 8h sáng mai (20/12/2023), vận may sẽ bùng nổ, tuổi Tuất sẽ kiếm được rất nhiều tiền từ việc đầu tư và quản lý tài chính.

Điều này giúp con giáp này có thể sớm tận hưởng cuộc sống đầy đủ, sung túc. Đặc biệt, người tuổi Tuất vốn hay làm việc hành thiện nên được nhận nhiều phúc báo.

Đúng 8h sáng mai (20/12/2023), sự nghiệp của họ chuyển biến tích cực. Con giáp này càng chăm chỉ, càng giàu có, mưa vàng rơi trúng đầu.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

Trong 2 ngày liên tiếp (27 và 28/12), 3 con giáp này tiền đồ như gấm, sự nghiệp thăng hoa, tài khoản nảy số ầm ầm

Trong 2 ngày liên tiếp (27 và 28/12), 3 con giáp này tiền đồ như gấm, sự nghiệp thăng hoa, tài khoản nảy số ầm ầm

Theo tử vi 2023, trong 2 ngày liên tiếp (27 và 28/12), 3 con giáp này kiếm tiền mỏi tay, phú quý chạm nóc, giàu sang phú quý.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp 3 con giáp tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 28 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 23 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 9 giờ 6 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 9 giờ 9 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 9 giờ 11 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 9 giờ 13 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 29 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 10 giờ 13 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 11 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng