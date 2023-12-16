Trong 2 ngày liên tiếp (25 và 26/12), 3 con giáp này trút bỏ vận đen, vận trình thăng tiến, tiền tài cực thịnh

Tâm linh - Tử vi 16/12/2023 12:34

Theo tử vi 2023, trong 2 ngày liên tiếp (25 và 26/12), 3 con giáp này vận may ngập trời, tiền bạc rủng rỉnh, cuộc sống sung túc.

Tuổi Sửu

Trong 2 ngày liên tiếp (25 và 26/12), 3 con giáp này trút bỏ vận đen, vận trình thăng tiến, tiền tài cực thịnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Sửu rất chăm chỉ và kiên trì trong mọi hoạt động. Họ có khả năng tập trung cao và sẵn lòng làm việc vất vả để đạt được mục tiêu của mình.

Người Sửu có tư duy sáng tạo và tình khích lệ sự đổi mới. Con giáp này thích thách thức bản thân và tìm kiếm cách tiếp cận mới để giải quyết vấn đề.

Người sinh năm Sửu rất dũng cảm. Mặc dù có vẻ ít nói nhưng họ rất kiên quyết và không dễ bị lung lay. Bất chấp khó khăn, họ giữ được bình tĩnh, từng bước vượt qua sóng gió.

Trong kinh doanh, họ nổi bật, tự tin, đưa ra những sản phẩm chất lượng, được cả đối tác và khách hàng đánh giá cao.

Trong 2 ngày liên tiếp (25 và 26/12), con giáp này nhận được nhiều hợp đồng, thương vụ. Người kinh doanh nhỏ lẻ cũng gặp được nhiều khách hàng.

Con giáp tuổi Sửu kiếm được số tiền gấp đôi, gấp ba thời gian trước. Từ giờ đến Tết, con giáp này làm ăn phát tài phát lộc, tiền tài dồi dào.

Tuổi Ngọ

Trong 2 ngày liên tiếp (25 và 26/12) là khoảng thời gian may mắn với những cá nhân tuổi Ngọ đang hẹn hò. Tình cảm của bạn trong tuần mới này đong đầy không khí ngọt ngào.

Những ai muốn đưa mối quan hệ của mình lên một tầm cao mới, dù từ bạn bè trở thành người yêu hay từ người yêu trở thành nửa kia của cuộc đời thì cũng rất thuận lợi.

Công việc thời gian này của tuổi Ngọ cũng có điểm sáng, nhìn chung bạn không phải vất vả nhiều trong thời điểm này. Những nỗ lực của bạn trước kia hiện đang mang đến kết quả tốt và mọi việc vận hành đúng quỹ đạo mong muốn.

Trong thời gian này, bạn có thể chọn đi dạo, thiền ngoài trời để giải tỏa căng thẳng đồng thời thư giãn tâm trí. Chỉ cần giữ ấm cho cơ thể là được.

Hãy tiếp xúc với không khí bên ngoài để cơ thể linh hoạt, năng động hơn. Điều này sẽ giúp bạn đảm bảo được tinh thần minh mẫn, sáng suốt trong mọi tình huống.

Tuổi Tuất

Trong 2 ngày liên tiếp (25 và 26/12), 3 con giáp này trút bỏ vận đen, vận trình thăng tiến, tiền tài cực thịnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 2023, trong 2 ngày liên tiếp (25 và 26/12) tuổi Tuất nhờ có sao Hồng Loan chiếu mệnh Thìn sẽ phát tài phát lộc, sung túc giàu có khiến ai cũng ghen tỵ.

Tuổi Tuất khi sinh ra đã mang mệnh phú quý, sung sướng từ trong trứng nước. Những người này dù không cần phải bỏ ra quá nhiều tâm tư tài lộc vẫn chảy vào túi tuổi Tuất ào ào như thác đổ. Nếu theo nghiệp kinh doanh, buôn bán tuổi Tuất sẽ phất lên cực nhanh, có tiền tỷ trong thời gian ngắn.

Tử vi trong thời gian tới, nhờ có sao Hồng Loan chiếu mệnh tuổi Tuất sẽ phát tài phát lộc, sung túc đủ đầy.

Nếu đang có ý định mở rộng kinh doanh hay lấn sân sang lĩnh vực mới thì đây chính là thời cơ nghìn năm có một để Thìn cả đời hưởng vinh hoa phú quý.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng 8h sáng mai (16/12/2023), 3 con giáp này hóa nguy thành an, lên hương tài vận, thu nhập bạo phát, tiền của tìm đến tận nhà

Đúng 8h sáng mai (16/12/2023), 3 con giáp này hóa nguy thành an, lên hương tài vận, thu nhập bạo phát, tiền của tìm đến tận nhà

Theo tử vi 2023, đúng 8h sáng mai (16/12/2023), 3 con giáp này Thần Tài chiếu mệnh, lộc rơi đầy nhà, tài vận đỏ rực.

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