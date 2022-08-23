Đúng 8 ngày nữa (24.8 - 31.8), 3 con giáp được ví như ‘bửu bối’ của Thần Tài, làm ăn trúng lớn, lãi mẹ đẻ lãi con, tiền thu về chật két

Tâm linh - Tử vi 23/08/2022 12:35

Chúc mừng những con giáp được Thần Tài cho rất nhiều lộc. Công việc làm ăn khấm khá, có tiền có của, danh tài phất lên, thu hái bội lộc.

Tuổi Tý

Đúng 8 ngày nữa (24.8 - 31.8), người tuổi Tý sẽ được cát thần may mắn hỗ trợ tối đa. Bạn sẽ dễ dàng đạt thành công cũng như kết quả tốt trong công việc.

Kéo theo đó là lợi nhuận và tiền tài cũng đổ về chóng mặt nên người tuổi Tý sẽ có những ngày cuối năm thoải mái và sung sướng. Nếu đang dự định thực hiện kế hoạch nào, bạn nên bắt tay thực hiện ngay bởi dịp may mắn hiếm có này sẽ khiến bạn đạt được thành công rực rỡ. Không chỉ dừng lại ở đó, đường tình duyên của người tuổi Tý cũng suôn sẻ, gia đình hạnh phúc viên mãn. Con giáp này được trời ban nhiều phước lành, được hưởng nhiều thứ hơn mình muốn.

Đúng 8 ngày nữa (24.8 - 31.8), 3 con giáp được ví như ‘bửu bối’ của Thần Tài, làm ăn trúng lớn, lãi mẹ đẻ lãi con, tiền thu về chật két - Ảnh 1

Đúng 8 ngày nữa (24.8 - 31.8), người tuổi Tý sẽ được cát thần may mắn hỗ trợ tối đa. Bạn sẽ dễ dàng đạt thành công cũng như kết quả tốt trong công việc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trời sinh những người tuổi Mão hiền lành, nhân hậu, sống tình cảm và luôn dĩ hòa vi quý với tất cả mọi người. Người tuổi Mão không tham vọng, coi trọng cảm xúc hơn vật chất nên xung quanh luôn có quý nhân phù trợ, cuộc sống khó khăn cách mấy cũng vượt qua một cách ngoạn mục.

Đúng 8 ngày nữa (24.8 - 31.8), những người tuổi Mão hãy chuẩn bị tinh thần đổi đời, đây là được xem là thời cơ hoàng kim để giúp tuổi Mão có tất cả, muốn tiền có tiền, muốn tình có tình, mọi thứ sẽ viên mãn như họ từng mong ước.

Đặc biệt, vào tháng tới, tuổi Mão hãy cố gắng nỗ lực hết sức để tìm kiếm sự may mắn cũng như cơ hội để đổi đời. Tuổi Mão có thể nghỉ ngơi vào những năm sau nữa nhưng trong năm nay phải dốc hết sức để tìm kiếm sự thành công, ắt thành danh.

Đúng 8 ngày nữa (24.8 - 31.8), 3 con giáp được ví như ‘bửu bối’ của Thần Tài, làm ăn trúng lớn, lãi mẹ đẻ lãi con, tiền thu về chật két - Ảnh 2
Đúng 8 ngày nữa (24.8 - 31.8), những người tuổi Mão hãy chuẩn bị tinh thần đổi đời, đây là được xem là thời cơ hoàng kim để giúp tuổi Mão có tất cả. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trời sinh người tuổi Dậu vốn chăm chỉ, thông minh, có lúc rất tài giỏi, biết quán xuyến mọi thứ nhưng vì quá hăng say nên đôi khi bất cẩn khiến công việc không suôn sẻ. Con giáp này là người có khả năng làm chủ cuộc sống, họ luôn bình tĩnh nắm bắt mọi cơ hội đến với mình, một khi xác định được mục tiêu thì sẽ theo đuổi đến cùng.

Tuổi Dậu cũng tham vọng có được cuộc sống mà nhiều người mơ ước, vì vậy họ không ngừng nỗ lực, cố gắng, và không bao giờ để mình rơi vào hoàn cảnh bế tắc. Tử vi học có nói, đúng 8 ngày nữa (24.8 - 31.8), tài vận của tuổi Dậu sẽ hồi sinh, không những thu được những khoản tiền tưởng chừng đã mất mà còn có cơ hội kiếm được nhiều tiền hơn.

Bước qua tháng mới, tuổi Dậu chuẩn bị tinh thần đón lộc trời cho, cơ hội mới trong công việc và cơ hội làm giàu hiện ngay trước mắt, chỉ cần bình tĩnh nắm bắt thì mọi thứ sẽ trong tầm tay. Cuộc sống thăng hoa viên mãn đến không ngờ, muốn gì được nấy, của cải dư dả tha hồ tiêu đến vài năm sau.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 4 giờ chiều nay (thứ Ba, 23/8): Thần Tài Quý Nhân tề tựu, 3 con giáp như ‘sa vào hũ vàng’, tài lộc đổ như thác chảy, tài vận hanh thông vô cùng

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Theo tử vi 12 con giáp, chỉ điểm những gương mặt sau phúc tài có đủ, vận mệnh may mắn như ‘sa chân vào hũ vàng’

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