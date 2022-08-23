Tử vi đúng 2 giờ chiều nay (23/8), Thần Tài yêu thương ấn định 3 con giáp bùng nổ vận may, kích hoạt năng lực kiếm tiền, 'sướng hơn vua', làm gì cũng phát

Tâm linh - Tử vi 23/08/2022 09:31

Theo tử vi vào 2 giờ chiều nay (23/8), những người tuổi này đón vinh hoa phú quý, tài vận bủa vây, trúng số độc đắc.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý hoạt bát, đáng yêu, nên con giáp này được nhiều người yêu mến. Ngoài ra con giáp này còn là người hiếu kỳ, thích khám phá những điều mới lạ.

Đúng 2 giờ chiều nay (23/8), do dám thay đổi, dám thực hiện những cái mới nên con giáp này thành công rực rỡ trong công việc. Sự thành công ấy mang lại những khoản tiền khổng lồ cho người tuổi Mão. Tài vận của người tuổi Mão được khai thông nên con giáp này sẽ đón nhận vô số cơ hội phát đại tài.

Kiếm được nhiều tiền, con giáp này không chỉ tích lũy cho bản thân mà với bản tính hiền lương nên sẽ dùng tiền giúp đỡ rất nhiều người. “Người tốt sẽ được đền đáp” nên phúc khí, phúc lộc, tài lộc của con giáp này sẽ ngày càng tăng và luôn gặp may mắn trong cuộc sống.

Tử vi đúng 2 giờ chiều nay (23/8), Thần Tài yêu thương ấn định 3 con giáp bùng nổ vận may, kích hoạt năng lực kiếm tiền, 'sướng hơn vua', làm gì cũng phát - Ảnh 1
Con giáp Tý tài lộc thăng hoa. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất thường là những người tài năng, sống tình cảm, cởi mở và luôn dĩ hòa vi quý. Chính vì đặc điểm tính cách này nên họ luôn được mọi người yêu mến.

Theo tử vi học, đúng 2 giờ chiều nay (23/8), người tuổi Tuất sẽ phất lên như diều gặp gió, mọi khó khăn đều tan biến nhờ có quý nhân giúp đỡ. Đúng 2 giờ chiều nay (23/8) là thời điểm bội thu của tuổi Tuất. Với bản tính thông minh, nhanh nhẹn nên người tuổi Tuất đi đến đâu cũng được Tài Tinh nâng đỡ, chở che. Thời điểm này, tài vận của tuổi Tuất tới gần nên con đường công danh sự nghiệp sẽ rộng mở, cuộc sống thăng hoa, viên mãn đủ đầy.

Tử vi đúng 2 giờ chiều nay (23/8), Thần Tài yêu thương ấn định 3 con giáp bùng nổ vận may, kích hoạt năng lực kiếm tiền, 'sướng hơn vua', làm gì cũng phát - Ảnh 2
Con giáp Tuất vượng phát không ai bằng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Những người tuổi Dần có trí tuệ, nhạy cảm và biết quản lý cảm xúc của mình. Họ luôn có thể xử lý mọi việc một cách hợp lý và phát huy hết lợi thế của mình. Dù ở vị trí cao hay thấp, họ đều tỏ thái độ tích cực.

Với từng bước tiến nhỏ, họ dần dần tích lũy kinh nghiệm và khả năng, mở rộng vòng kết bạn của mình và hy vọng rằng một ngày nào đó trong tương lai cơ hội sẽ đến và họ sẽ nắm bắt lấy cơ hội này để thể hiện năng lực của mình.

Đúng 2 giờ chiều nay (23/8), sự nghiệp người tuổi Dần sẽ mở ra những cơ hội may mắn. Con giáp này có được Thần Tài thấu hiểu, quý nhân giúp đỡ lúc họ túng quẫn có thể ra tay giúp đỡ. Nhờ đó, họ có cơ hội vươn lên, vượt qua khó khăn, cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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