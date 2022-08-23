Đúng 4 giờ chiều nay (thứ Ba, 23/8): Thần Tài Quý Nhân tề tựu, 3 con giáp như ‘sa vào hũ vàng’, tài lộc đổ như thác chảy, tài vận hanh thông vô cùng

Theo tử vi 12 con giáp, chỉ điểm những gương mặt sau phúc tài có đủ, vận mệnh may mắn như ‘sa chân vào hũ vàng’

Tuổi Tuất Trời sinh Tuất là con giáp thông minh, bản lĩnh, nhân từ. Dù sinh ra trong gia đình khá giả nhưng con giáp này chẳng hề phụ thuộc vào mẹ cha, càng không ỷ lại vào những gì mình đang có. Thế nên, càng về hậu vận Tuất càng thêm phúc thêm phần, làm ăn thịnh vượng. Đúng 4 giờ chiều nay (thứ Ba, 23/8) tạo ra sự vượt trội và khác biệt của người tuổi Tuất. Con giáp này sẽ có nhiều cơ hội để khiến cho túi tiền thêm rủng rỉnh đồng thời làm gia tăng khối tài sản của mình, đạt vị thế nhất định trong xã hội và được nhiều người nể trọng.

Đúng 4 giờ chiều nay (thứ Ba, 23/8) với những người làm công ăn lương, nếu tuổi Tuất làm thêm một nghề phụ nào đó, đắc tài đắc lộc, kinh doanh vượng phát. Khả năng kiếm tiền của người tuổi Tuất bộc lộ rõ ràng hơn hẳn các con giáp khác. Và chỉ cần một chút chăm chỉ, chịu khó thì chắc chắn đây sẽ là thời gian phất lên nhanh chóng của con giáp này. Đúng 4 giờ chiều nay (thứ Ba, 23/8) tạo ra sự vượt trội và khác biệt của người tuổi Tuất. Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thìn Người tuổi Thìn sống rất có tham vọng, bạn luôn muốn mình đạt được những điều lớn lao trong cuộc sống, và đó là lý do khiến bạn luôn cố gắng không ngừng.

Đúng 4 giờ chiều nay (thứ Ba, 23/8), Thìn chính là con giáp phát tài do tinh thần hăng hái, tích cực và không thể thiếu đi sự phù trợ của cát tinh. Cơ hội kiếm tiền của bạn chủ yếu sẽ đến vào khoảng thời gian giữa tuần thứ Ba, thứ Tư. Người làm công ăn lương dần chứng tỏ được bản thân mình nên dễ nắm bắt được cơ hội, được cấp trên thưởng nóng, thậm chí nhận quyết định thăng chức, tăng lương. Đúng 4 giờ chiều nay (thứ Ba, 23/8), Thìn chính là con giáp phát tài do tinh thần hăng hái, tích cực và không thể thiếu đi sự phù trợ của cát tinh. Ảnh minh họa: Internet Với người làm ăn thì dần về cuối tuần, cơ hội của bạn sẽ mở rộng hơn. Có thể bạn sẽ phải hơi vất vả một chút đấy, nhưng số tiền kiếm được chắc chắn sẽ làm bạn thỏa mãn. Một số người cũng có thể phát tài nhỏ nhờ dựa vào vận may của mình, nhưng bạn đủ tỉnh táo để nhận ra rằng mình không nên sống dựa vào những trò đen đỏ. Tuổi Tỵ Người tuổi Tỵ có thể sẽ nhận được một vài cơ hội kiếm tiền ngay từ đầu tuần này, cát tinh hứa hẹn mang tới tài lộc cho cả người làm công ăn lương và người làm kinh doanh buôn bán. Vì vậy, bạn có thể khởi đầu tuần mới một cách tràn đầy hăng hái, và tinh thần tích cực này ắt cũng sẽ đem lại những tác động không nhỏ đến sự nghiệp của bạn. Tử vi học có nói, thời gian này, những người tuổi Tỵ hãy chuẩn bị tinh thần đổi đời, đây là được xem là thời cơ hoàng kim để giúp tuổi Tỵ có tất cả, muốn tiền có tiền, muốn tình có tình, mọi thứ sẽ viên mãn như họ từng mong ước. *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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