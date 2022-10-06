Đúng 8 giờ sáng mai (thứ Sáu, 7/10), 3 con giáp bùng nổ tài lộc, trời cho số hưởng giàu có, tiền tỷ ngập két, tài lộc hanh thông, vận may cực thịnh khó ai bằng

Trên con đường kiếm tiền và làm giàu của người tuổi Ngọ có quý nhân Tam Hợp song hành. Làm việc đường hoàng, tuân thủ pháp luật, quang minh chính đại dù con đường đi khá dài, nhưng lại mang về giá trị bền vững. Một khi bản mệnh đã gây dựng sự nghiệp ổn định, tài lộc cứ thế chảy vào túi.

Tử vi đúng 8 giờ sáng mai (thứ Sáu, 7/10) của người tuổi Ngọ cho thấy, bản mệnh sẽ đón nhận những thay đổi khá lớn về mặt tài chính, báo hiệu nhiều may mắn về tiền bạc, nhất là các khoản kinh doanh, đầu tư hứa hẹn thu lãi cao.

Tuy nhiên, hết sức lưu ý trong việc hợp tác làm ăn. Nên chọn đối tác tin cậy, phân chia lợi nhuận, lợi ích rõ ràng. Tránh tình trạng bị lừa lọc hoặc gây tranh chấp rồi lôi nhau ra tòa phân xử.

Các lĩnh vực bạn có thể đầu tư là kinh doanh ẩm thực, bất động sản , tài chính (tiền tệ, chứng khoán…). Tự tin vay vốn trong khả năng cho phép để làm ăn.

Tuổi Mão

Tử vi cho thấy đúng 8 giờ sáng mai (thứ Sáu, 7/10), các phương diện cuộc sống của Mão chuyển sang hướng mới tích cực hơn. Nhờ có Thần Tài phù trợ mà tài lộc của Mão trở nên hanh thông. Các kế hoạch đầu tư của Mão phát triển suôn sẻ, phất lên trông thấy.

Tuất vốn hiền lành, thân thiện và biết cách xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp giữa các cá nhân. Đúng 8 giờ sáng mai (thứ Sáu, 7/10), sự giàu có của Tuất rất mạnh mẽ, chủ yếu là dựa vào các quý nhân.

Nhờ có quý nhân nâng đỡ nên công việc của Mão tiến triển thuận lợi, dễ nổi bật, tăng lương cũng không thành vấn đề.

Đúng 8 giờ sáng mai (thứ Sáu, 7/10), sự giàu có của Tuất rất mạnh mẽ, chủ yếu là dựa vào các quý nhân. Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này, lộc lá đổ về tay, nếu mạnh dạn kinh doanh, đầu tư buôn bán thì tiền tài của Mão sẽ càng đầy ắp hơn nữa. Nhờ vào vận khí tốt của mình, dù không cần dựa dẫm vào người khác thì Mão cũng có thể làm nên đại nghiệp.

Tuổi Sửu

Những người tuổi Sửu thông minh và khéo giao tiếp bẩm sinh, bất kể họ ở đâu và nói chuyện với kiểu người nào họ cũng có thể đối đáp trôi chảy. Người tuổi Sửu luôn biết nhìn về phía trước và nhận ra hướng đi cho bản thân một cách nhanh chóng. Vì vậy, trong kinh doanh người tuổi Sửu cũng rất nhanh nhận ra cơ hội của mình ở đâu và thường là người đi trước đón đầu.

Đúng 8 giờ sáng mai (thứ Sáu, 7/10), khi những người khác còn đang rất mông lung chưa biết nên làm gì thì người tuổi Sửu đã kiếm được tiền. Sau khi tích lũy được khoản vốn đầu tiên, người tuổi Sửu dùng khoản tiền này để đầu tư tiếp và tiền lại tiếp tục đẻ ra càng nhiều tiền hơn.

Người tuổi Sửu không chỉ giỏi kiếm tiền mà họ còn giỏi trong quản lý tiền, họ biết khoản nào cần chi và cần chi bao nhiêu để đem lại hiệu quả tốt nhất. Vì vậy kể cả không sinh ra trong một gia đình giàu sang, bằng đôi tay mình người tuổi Sửu sẽ không bao giờ nghèo.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm