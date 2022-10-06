Tử vi 3 con giáp trúng số độc đắc trong ngày mai (thứ Sáu 7/10), Thần Tài mở đường cho lộc, buôn bán thu lợi nhuận cao, kiếm tiền như cỗ máy không ngừng 1 giây

Tâm linh - Tử vi 06/10/2022 10:57

Tử vi 12 con giáp cho biết, 3 con giáp sau thu lợi nhuận cao, lộc vô như nước, giàu sang khỏi phải bàn.

Tuổi Thìn

Tài chính người tuổi Thìn sẽ tăng trưởng vượt bậc đúng ngày mai (thứ Sáu 7/10), đặc biệt từ hai ngày cuối tuần này trở đi. Các công việc tay trái sẽ đem lại cho họ nguồn thu nhập dồi dào nhưng tốt nhất nên tránh đầu tư mạo hiểm với nguồn vốn lớn. Gợi ý không tồi cho con giáp này là gây dựng vốn và quỹ tiết kiệm vừa tầm đủ để quay vòng vốn kinh doanh.

Điềm báo của người tuổi Thìn có thể mở rộng các mối quan hệ xã hội, tiền tài bạo phát, giàu càng thêm giàu.

Tử vi 3 con giáp trúng số độc đắc trong ngày mai (thứ Sáu 7/10), Thần Tài mở đường cho lộc, buôn bán thu lợi nhuận cao, kiếm tiền như cỗ máy không ngừng 1 giây - Ảnh 1
Tài chính người tuổi Thìn sẽ tăng trưởng vượt bậc đúng ngày mai (thứ Sáu 7/10). Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân sẽ cảm thấy cuộc sống chuyển sang hướng mới đúng ngày mai (thứ Sáu 7/10). Được Thần Tài chiếu cố nên tài lộc hanh thông vô cùng, mọi việc tiến hành đều được sự giúp đỡ từ quý nhân nên Thân “làm đâu thắng đó”.

Nhờ được nhận nhiều may mắn trời ban Thân hoàn thành tốt các kế hoạch đầu tư và nhận kết quả rực rỡ hơn dự kiến ban đầu.

Tử vi 3 con giáp trúng số độc đắc trong ngày mai (thứ Sáu 7/10), Thần Tài mở đường cho lộc, buôn bán thu lợi nhuận cao, kiếm tiền như cỗ máy không ngừng 1 giây - Ảnh 2
Thân “làm đâu thắng đó”. Ảnh minh họa: Internet

Đây là cơ hội để Thân triển khai các kế hoạch làm ăn buôn bán, kinh doanh ắt có lãi. Thân còn chần chừ do dự thì sẽ đánh mất lợi thế sẵn có của mình. Người tuổi Thân thông minh, nhanh trí, luôn có hướng giải quyết trong bất kì trường hợp nào. Với trực giác nhạy bén của mình, Thân càng dễ thành công trong làm ăn kinh doanh.

Tuổi Hợi

Mặc dù người tuổi Hợi có vẻ ngoài lạnh lùng, trầm mặc nhưng thực tế trong lòng họ có nhiều mong ước cháy bỏng. Đặc biệt, người tuổi Hợi có một khát vọng rất lớn đối với tiền bạc, trong đầu họ luôn lên nhiều kế hoạch để kiếm được thật nhiều tiền. Do đó, những người tuổi Hợi thường rất khôn khéo khi tận dụng các cơ hội kinh doanh và họ cũng là người rất can đảm dám thách thức bản thân.

Tử vi ngày mai (thứ Sáu 7/10), một khi tìm thấy cơ hội kiếm tiền, họ chắc chắn sẽ không buông tay và làm hết khả năng của mình đến khi thành công. Động lực thôi thúc khiến người tuổi Hợi ngay từ khi còn nhỏ đã có khả năng kiếm tiền và chia sẻ bớt gánh nặng cho cha mẹ. Con giáp này sẽ ngày càng thành công về sau.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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