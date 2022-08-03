Đúng 7h7p mùng 7/7 âm lịch, Thái Dương chiếu rọi, 3 con giáp vận mệnh hài hòa, danh lợi xuôi thuận, tài lộc vượng phát, cuộc đời lên hương

Tâm linh - Tử vi 03/08/2022 12:22

Tử vi dự đoán có 3 con giáp vượng tài mùng 7/7, việc đầu tư lúc này đang có nhiều sự hậu thuẫn, nếu biết nắm bắt cơ hội thì chắc chắn sẽ thu lợi về tay.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất hiền lành, cương nghị và hào hiệp. Họ là người tự lập sớm, có thể thích nghi tốt với hoàn cảnh. Người tuổi này luôn tin rằng bằng nỗ lực không ngừng nghỉ, họ có thể vượt qua khó khăn, thử thách và vươn lên, thay đổi hoàn cảnh.

Chính vì vậy mà dù con giáp tuổi Tuất xuất thân bình dân, gia cảnh không mấy khá giả nhưng đến hậu vận, họ vẫn có sự nghiệp thành công và cuộc sống đủ đầy, sung túc. Mùng 7/7 âm lịch sang là khoảng thời điểm người tuổi Tuất phát huy kỹ năng xã hội vững vàng.

Người tuổi này gặp được bạn làm ăn, đối tác tin cậy nên công việc đều có tiến triển. Họ gặp được quý nhân, ngày càng thăng hoa trong sự nghiệp. Con giáp tuổi này trồng trọt, chăn nuôi cũng thuận lợi, may mắn. Người đi xa cũng có cơ hội tăng thêm thu nhập cải thiện đời sống.

Đúng 7h7p mùng 7/7 âm lịch, Thái Dương chiếu rọi, 3 con giáp vận mệnh hài hòa, danh lợi xuôi thuận, tài lộc vượng phát, cuộc đời lên hương - Ảnh 1
Tuất sẽ gặp được quý nhân, ngày càng thăng hoa trong sự nghiệp. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Bước vào mùng 7/7 âm lịch, vận trình tuổi Sửu khởi sắc trông thấy. Một mặt cục diện ngũ hành tương sinh, mặt khác lại có cát tinh hỗ trợ mạnh mẽ cho công việc làm ăn, vận quý nhân vượng, khởi sự thuận lợi hơn trước, mở ra nhiều cơ hội hợp tác phát triển và thăng tiến.

Đặc biệt, người tuổi Sửu báo hiệu có sự nở rộ về tài lộc và sự nghiệp thăng tiến. Tiền bạc dư giả, kinh doanh, đầu tư thu lời từ nhiều hạng mục khác nhau chứ không chỉ một nguồn thu cố định.

Bên cạnh đó, những cố gắng trong công việc của con giáp này sẽ được đền đáp trong thời gian này. Sự nghiệp của người tuổi Sửu được dự đoán lên như “diều gặp gió”, con giáp này liên tiếp tạo được những đột phá lớn trong công việc, do đó sẽ có cơ hội được thăng chức.

Đúng 7h7p mùng 7/7 âm lịch, Thái Dương chiếu rọi, 3 con giáp vận mệnh hài hòa, danh lợi xuôi thuận, tài lộc vượng phát, cuộc đời lên hương - Ảnh 2
Bước vào mùng 7/7 âm lịch, vận trình tuổi Sửu khởi sắc trông thấy. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Xem tử vi 12 con giáp, dưới sự hậu thuẫn của cục diện Tam Hợp Thái Tuế, người tuổi Dậu đón tin vui ở nhiều phương diện trong ngày mùng 7/7 âm lịch. Con giáp này gây dựng được nhiều thành quả bằng chính sức lực mình, được cấp trên tín nhiệm giao thêm nhiều trọng trách mới và có ý định nâng đỡ lên vị trí cao hơn.

 

Tài lộc cũng có cát tinh Thiên Tài trợ mệnh nên Thần Tài sẽ tạo điều kiện cho con giáp này thể hiện năng lực của mình, thành quả tuổi Dậu đạt được là hoàn toàn xứng đáng. Song, bản mệnh cũng cần chú ý đến vấn đề chi tiêu, nên có kế hoạch rõ ràng để không hoang phí.

Đúng 7h7p mùng 7/7 âm lịch, Thái Dương chiếu rọi, 3 con giáp vận mệnh hài hòa, danh lợi xuôi thuận, tài lộc vượng phát, cuộc đời lên hương - Ảnh 3
 Người tuổi Dậu đón tin vui ở nhiều phương diện trong ngày mùng 7/7 âm lịch. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Đúng 12h ngày 3/8/2022, giờ thiêng định sẵn 3 con giáp kiểu nào cũng giàu, vinh hoa phú quý trên trời ban xuống, một tay gây dựng cơ đồ rực rỡ, hưng thịnh

Đúng 12h ngày 3/8/2022, giờ thiêng định sẵn 3 con giáp kiểu nào cũng giàu, vinh hoa phú quý trên trời ban xuống, một tay gây dựng cơ đồ rực rỡ, hưng thịnh

Là con giáp vượng quý nhân trong thời gian này, bạn sẽ được trao cho nhiều cơ hội quý báu để phát triển sự nghiệp.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp con giáp may mắn con giáp phát tài

TIN MỚI NHẤT

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng