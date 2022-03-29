Đúng 7 ngày tới trở thành "Đại gia ngầm", top 3 con giáp sống tự lập từ nhỏ, trời phú khả năng "kiếm tiền" cực đỉnh

Tâm linh - Tử vi 29/03/2022 07:30

Theo tử vi, những người thuộc 3 con giáp này có khả năng kiếm tiền khiến nhiều người phải kiêng nể.

Tuổi Hợi

Những người cầm tinh con heo thường dễ tính, bao dung và chẳng bao giờ chấp vặt những chuyện cỏn con. Chỉ cần lỗi lầm đó không quá lớn thì họ hoàn toàn có thể bỏ qua. Họ cũng không bao giờ nói xấu đồng nghiệp, khích bác, ly gián gì, tất cả những gì họ làm chỉ là quan tâm, chia sẻ, nhất là với những người mới. Nhờ bản tính này mà những người tuổi Hợi cực kì được lòng người, từ sếp tới đồng nghiệp ai cũng yêu mến, kính trọng.

Đúng 7 ngày tới trở thành 'Đại gia ngầm', top 3 con giáp sống tự lập từ nhỏ, trời phú khả năng 'kiếm tiền' cực đỉnh - Ảnh 1
Tuổi Hợi giàu có một đời, công thành danh toại, tiền bạc không thiếu - Ảnh minh họa

Những mối làm ăn cũng từ đó mà kéo tới ầm ầm. Đã thế, những người tuổi Hợi lại còn rất hay gặp may mắn nữa. Trong cuộc đời của họ, cái gọi là trắc trở, gập ghềnh hầu như không có. Thế nhưng, điểm cộng của những người này chính là dù có bạc tỷ cũng không bao giờ thích khoe khoang. Họ giàu có một đời, công thành danh toại, tiền bạc không thiếu nhưng cực kì giản dị. Thế nên, đừng vội nhìn thấy Hợi giản dị mà chê nhà quê nha!

Tuổi Sửu

Một trong những từ ngữ thích hợp nhất để mô tả về người tuổi Sửu chính là tính lạc quan. Người tuổi này sống có ước mơ, hoài bão và một khi đã đặt ra mục tiêu sẽ theo đuổi đến cùng. Họ cũng là những người thường dễ dàng thu hút được sự chú ý của người khác dù ở trong đám đông. Có thể nói, điều này là bởi ở người tuổi Sửu luôn phát ra hào quang lớn. Theo tử vi, họ có rất nhiều ưu điểm khiến người khác khó có thể không chú ý. 

Đúng 7 ngày tới trở thành 'Đại gia ngầm', top 3 con giáp sống tự lập từ nhỏ, trời phú khả năng 'kiếm tiền' cực đỉnh - Ảnh 2
Danh sách những người giàu có nhất, chưa khi nào thiếu tên người tuổi Sửu - Ảnh minh họa

Thông minh, trí tuệ sắc sảo hơn người, con giáp này khi trẻ khó tránh khỏi gian nan chật vật song nhất định càng về sau sẽ càng phất lên nhanh chóng. Có thể nói, số phận của những người tuổi Sửu chính là giàu sang. Đúng 7 ngày tới, họ có thể giàu có cả đời, dễ dàng trở thành người giàu sang quyền quý. Trong danh sách những người giàu có nhất, chưa khi nào thiếu tên người tuổi này. 

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ có nhiều tham vọng, nhưng họ cũng biết cách che giấu tham vọng của mình và biết cách chờ thời. Người tuổi Tỵ thường làm việc chăm chỉ ngay từ những năm đầu tiên bước ra làm chủ cuộc sống và chiến đấu trong âm thầm với yêu cầu tỉ mỉ và nghiêm ngặt. 

Đúng 7 ngày tới trở thành 'Đại gia ngầm', top 3 con giáp sống tự lập từ nhỏ, trời phú khả năng 'kiếm tiền' cực đỉnh - Ảnh 3
 Tuổi Tỵ có nhiều tham vọng, thời gian để thành công có thể sớm hơn rất nhiều - Ảnh minh họa

Khi người khác không coi họ là một mối đe dọa, người tuổi Tỵ thường chiến thắng bất ngờ và dễ dàng loại bỏ các đối thủ cạnh tranh khác. Tất nhiên, nếu họ có thể cải thiện khả năng hành động của mình thì thời gian để thành công có thể sớm hơn rất nhiều.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo!

Từ khóa:   top 3 con giáp con giáp đại gia ngầm 3 con giáp kiếm tiền giỏi

TIN MỚI NHẤT

Ô tô tông trúng nhóm người trên vỉa hè, 2 đứa trẻ bị mắc kẹt dưới gầm xe

Ô tô tông trúng nhóm người trên vỉa hè, 2 đứa trẻ bị mắc kẹt dưới gầm xe

Video 43 phút trước
Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Sao quốc tế 59 phút trước
Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Sao quốc tế 1 giờ 2 phút trước
Thần Tài 'điểm mặt gọi tên' 3 con giáp sau phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn trong 99 ngày tới

Thần Tài 'điểm mặt gọi tên' 3 con giáp sau phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn trong 99 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Xã hội 2 giờ 21 phút trước
Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Đời sống 2 giờ 32 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Thần Tài nhả vía đúng ngày 7/10/2026, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Thần Tài nhả vía đúng ngày 7/10/2026, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Thần Tài 'điểm mặt gọi tên' 3 con giáp sau phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn trong 99 ngày tới

Thần Tài 'điểm mặt gọi tên' 3 con giáp sau phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn trong 99 ngày tới

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ